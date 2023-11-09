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https://uz.sputniknews.ru/20231109/mirziyoyev-prakticheskoye-sotrudnichestvo-kazaxstan-40838010.html
Мирзиёев отметил важность наращивания практического сотрудничества с Казахстаном
Мирзиёев отметил важность наращивания практического сотрудничества с Казахстаном
Шавкат Мирзиёев и Алихан Смаилов провели переговоры. Особое внимание уделили полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне
2023-11-09T12:14+0500
2023-11-09T13:09+0500
узбекистан
казахстан
премьер-министр
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
оэс
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, находящегося в Узбекистане для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба главы государства.В начале встречи Смаилов передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.Мирзиёев с удовлетворением отметил поступательное развитие узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.Особое внимание стороны уделили полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе наращиванию товарооборота, продвижению проектов в сфере промышленной кооперации и логистики.В этом контексте отметили важность продолжения эффективной работы совместной Межправительственной комиссии.
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узбекистан казахстан шавкат мирзиёев премьер-министр алихан смаилов переговоры договоренности
узбекистан казахстан шавкат мирзиёев премьер-министр алихан смаилов переговоры договоренности

Мирзиёев отметил важность наращивания практического сотрудничества с Казахстаном

12:14 09.11.2023 (обновлено: 13:09 09.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова, пребывающего в нашей стране для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.
Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова, пребывающего в нашей стране для участия в саммите Организации экономического сотрудничества. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев и Алихан Смаилов провели переговоры. Особое внимание уделили полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, находящегося в Узбекистане для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба главы государства.
В начале встречи Смаилов передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Мирзиёев с удовлетворением отметил поступательное развитие узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание стороны уделили полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе наращиванию товарооборота, продвижению проектов в сфере промышленной кооперации и логистики.
В этом контексте отметили важность продолжения эффективной работы совместной Межправительственной комиссии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова, пребывающего в нашей стране для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.
Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова, пребывающего в нашей стране для участия в саммите Организации экономического сотрудничества. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2023
Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова, пребывающего в нашей стране для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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