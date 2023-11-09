https://uz.sputniknews.ru/20231109/mirziyoyev-prakticheskoye-sotrudnichestvo-kazaxstan-40838010.html

Мирзиёев отметил важность наращивания практического сотрудничества с Казахстаном

Мирзиёев отметил важность наращивания практического сотрудничества с Казахстаном

Шавкат Мирзиёев и Алихан Смаилов провели переговоры. Особое внимание уделили полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне

2023-11-09T12:14+0500

2023-11-09T12:14+0500

2023-11-09T13:09+0500

узбекистан

казахстан

премьер-министр

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шавкат мирзиёев

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сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, находящегося в Узбекистане для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба главы государства.В начале встречи Смаилов передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.Мирзиёев с удовлетворением отметил поступательное развитие узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.Особое внимание стороны уделили полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе наращиванию товарооборота, продвижению проектов в сфере промышленной кооперации и логистики.В этом контексте отметили важность продолжения эффективной работы совместной Межправительственной комиссии.

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