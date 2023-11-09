Мирзиёев отметил важность наращивания практического сотрудничества с Казахстаном
12:14 09.11.2023 (обновлено: 13:09 09.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова, пребывающего в нашей стране для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.
Шавкат Мирзиёев и Алихан Смаилов провели переговоры. Особое внимание уделили полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, находящегося в Узбекистане для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба главы государства.
В начале встречи Смаилов передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Мирзиёев с удовлетворением отметил поступательное развитие узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание стороны уделили полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе наращиванию товарооборота, продвижению проектов в сфере промышленной кооперации и логистики.
В этом контексте отметили важность продолжения эффективной работы совместной Межправительственной комиссии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова, пребывающего в нашей стране для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.
Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова, пребывающего в нашей стране для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.