https://uz.sputniknews.ru/20231109/rossiya-voyska-sryv-rotatsiya-vsu-yujnodonetsk-40833163.html
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Военнослужащие РФ уничтожили живую силу и автомобильную технику противника
2023-11-09T11:13+0500
2023-11-09T11:13+0500
2023-11-09T11:22+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
всу
россия
вооруженные силы
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40832963_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dfeef106d89d52f542909b89d93fe169.jpg
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова. По словам начальника пресс-центра, российские военные уничтожили живую силу и автомобильную технику противника.В среду в Минобороны РФ сообщили, что на этом направлении ВСУ потеряли около 145 человек за сутки. Днем ранее, по данным ведомства, потери составили порядка 70 боевиков.
https://uz.sputniknews.ru/20231108/rossiya-artilleriya-sryv-rotatsiya-vsu-40794748.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40832963_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cb20dfd2e83b0a18d54aa0497dc3094.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия военнослужащие южнодонецкое направление противник
россия военнослужащие южнодонецкое направление противник
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
11:13 09.11.2023 (обновлено: 11:22 09.11.2023)
Военнослужащие РФ уничтожили живую силу и автомобильную технику противника.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского", — отметил Чехов.
По словам начальника пресс-центра, российские военные уничтожили живую силу и автомобильную технику противника.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что на этом направлении ВСУ потеряли около 145 человек за сутки. Днем ранее, по данным ведомства, потери составили порядка 70 боевиков.