https://uz.sputniknews.ru/20231109/rossiya-voyska-sryv-rotatsiya-vsu-yujnodonetsk-40833163.html

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Военнослужащие РФ уничтожили живую силу и автомобильную технику противника

2023-11-09T11:13+0500

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова. По словам начальника пресс-центра, российские военные уничтожили живую силу и автомобильную технику противника.В среду в Минобороны РФ сообщили, что на этом направлении ВСУ потеряли около 145 человек за сутки. Днем ранее, по данным ведомства, потери составили порядка 70 боевиков.

https://uz.sputniknews.ru/20231108/rossiya-artilleriya-sryv-rotatsiya-vsu-40794748.html

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