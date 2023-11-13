https://uz.sputniknews.ru/20231113/miller-gazprom-sotrudnichestvo-strany-sentralnaya-aziya-40962535.html

Глава "Газпрома" рассказал о долгосрочном характере сотрудничества со странами ЦА

Глава "Газпрома" рассказал о долгосрочном характере сотрудничества со странами ЦА

По словам Алексея Миллера, центральноазиатские республики в настоящее время очень динамично развиваются.

2023-11-13T14:19+0500

2023-11-13T14:19+0500

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россия

страны ца

узбекистан

казахстан

газ

поставки

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Россия намерена выйти на 15-летний горизонт сотрудничества в газовой отрасли с Узбекистаном и Казахстаном и другими странами Центральной Азии, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА Новости."В моем советском детстве все-таки мы привыкли, что из Средней Азии к нам идет газ, а не из России в Среднюю Азию. В чем причина? Как это произошло?" — спросил журналист Миллера.По словам главы "Газпрома", на это есть несколько причин.

https://uz.sputniknews.ru/20231108/gazprom-prorabotka-novix-marshrutov-gaz-kazaxstan-uzbekistan-40789025.html

россия

узбекистан

казахстан

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глава "газпром" сотрудничество страны центральная азия алексей миллер