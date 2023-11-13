https://uz.sputniknews.ru/20231113/miller-gazprom-sotrudnichestvo-strany-sentralnaya-aziya-40962535.html
Глава "Газпрома" рассказал о долгосрочном характере сотрудничества со странами ЦА
Глава "Газпрома" рассказал о долгосрочном характере сотрудничества со странами ЦА
По словам Алексея Миллера, центральноазиатские республики в настоящее время очень динамично развиваются.
2023-11-13T14:19+0500
2023-11-13T14:19+0500
2023-11-13T15:38+0500
россия
страны ца
узбекистан
казахстан
газ
поставки
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Россия намерена выйти на 15-летний горизонт сотрудничества в газовой отрасли с Узбекистаном и Казахстаном и другими странами Центральной Азии, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА Новости."В моем советском детстве все-таки мы привыкли, что из Средней Азии к нам идет газ, а не из России в Среднюю Азию. В чем причина? Как это произошло?" — спросил журналист Миллера.По словам главы "Газпрома", на это есть несколько причин.
https://uz.sputniknews.ru/20231108/gazprom-prorabotka-novix-marshrutov-gaz-kazaxstan-uzbekistan-40789025.html
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глава "газпром" сотрудничество страны центральная азия алексей миллер
глава "газпром" сотрудничество страны центральная азия алексей миллер
Глава "Газпрома" рассказал о долгосрочном характере сотрудничества со странами ЦА
14:19 13.11.2023 (обновлено: 15:38 13.11.2023)
По словам Алексея Миллера, центральноазиатские республики в настоящее время очень динамично развиваются.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Россия намерена выйти на 15-летний горизонт сотрудничества в газовой отрасли с Узбекистаном и Казахстаном и другими странами Центральной Азии, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если в последнее время наше сотрудничество в газовой отрасли можно было бы назвать краткосрочным, то сейчас мы поставили перед собой задачу выйти на 15-летний горизонт", — охарактеризовал он газовое сотрудничество с РУз, РК и другими странами ЦА в интервью Павлу Зарубину.
"В моем советском детстве все-таки мы привыкли, что из Средней Азии к нам идет газ, а не из России в Среднюю Азию. В чем причина? Как это произошло?" — спросил журналист Миллера.
По словам главы "Газпрома", на это есть несколько причин.
"Во-первых, ресурсная база РФ за это время стала значительно больше. И по объему запасов, и по объему производства, я имею в виду, именно добычных мощностей, мы занимаем первое место в мире…Во-вторых, надо понимать, что и республики Средней Азии в настоящее время очень динамично развиваются. Мы прекрасно понимаем темпы роста", — объяснил Миллер.