https://uz.sputniknews.ru/20231113/uzbekistan-suxie-porty-plany-perspektivy-razvitiya-40969762.html
Сухие порты в Узбекистане: какие планы и перспективы развития — эксперт
Сухие порты в Узбекистане: какие планы и перспективы развития — эксперт
При сотрудничестве с ЭСКАТО проведена инвентаризация крупных мультимодальных транспортно-логистических центров Узбекистана на соответствие требованиям Соглашения ЭСКАТО о сухих портах
2023-11-13T21:07+0500
2023-11-13T21:07+0500
2023-11-13T21:07+0500
узбекистан
порт
экономика
контейнеры
логистика
логистические центры
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ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. На состоявшемся 9 ноября в Ташкенте шестнадцатом саммите Организации экономического сотрудничества президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделил внимание ряду важнейших направлений, в числе которых использование в полной мере потенциала трансконтинентальных транспортных коридоров. В данном контексте важную роль играют в том числе мультимодальные логистические центры. Их развитие, в частности, придание им международного статуса открывает широкие возможности для развития экономики страны. О том, какие работы в данном направлении проводятся, что уже сделано, какие планы и какова перспектива развития в целом, Sputnik Узбекистан рассказал директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Минтрансе РУз Бекзод Холматов. Как известно, страны, не имеющие прямого выхода к морю, создают сухой порт — это своего рода хаб, на территории которого организуется хранение, обработка, оформление соответствующей документации и отправка груза через авиа, жд и автотранспорт.В мировой практике сухой порт создается на базе мультимодальных логистических центров, которые имеют международный статус. Именно это условие позволяет упростить и унифицировать подходы к организации перевозочного процесса, интегрироваться в международную торговлю. Так, два года назад, в октябре 2021 года, Узбекистан присоединился к межправительственному Соглашению Экономической социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) о сухих портах. Следует отметить, что из этих 15-ти лишь три ("Навои Карго", "Ташкент Карго" и "First dry port") полностью соответствуют условиям сухих портов, обозначенных в Соглашении ЭСКАТО ООН. Остальные 12 — частично, но как отметил эксперт, в настоящее время ведутся переговоры о внесении и этих логистических центров в международный реестр. По предварительным оценкам специалистов из Минтранса, в Узбекистане из-за отсутствия интеграции национальных логистических центров к международным морским и сухим портам, 20-30% контейнеров возвращаются обратно пустыми. Между тем, в случае наличия у сухого порта международного статуса, имеется ряд преференций на их использование для отправки своих грузов. Сухие порты в Узбекистане как рынок транспортно-логистических услуг развиваются, однако, со слов специалиста, впереди еще много работы, в частности: Со слов эксперта, для вышеперечисленных работ министерством транспорта Узбекистана реализуется комплекс мер, в частности, прорабатывается вопрос о предоставлении льгот и преференций для грузоотправителей. Это поспособствует повышению их заинтересованности в ускорении присоединения логистических центров к международному списку, что в свою очередь позволит вывести транспортно-логистический потенциал страны на новый уровень, расширить географию глобальных логистических цепочек и развить транспортно-транзитные коридоры.
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узбекистан сухой порт логистика перспектива развития эскато мультимодальные перевозки
узбекистан сухой порт логистика перспектива развития эскато мультимодальные перевозки
Сухие порты в Узбекистане: какие планы и перспективы развития — эксперт
Эксклюзив
При сотрудничестве с ЭСКАТО проведена инвентаризация крупных мультимодальных транспортно-логистических центров Узбекистана на соответствие требованиям Соглашения ЭСКАТО о сухих портах.
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik.
На состоявшемся 9 ноября в Ташкенте шестнадцатом саммите Организации экономического сотрудничества президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделил
внимание ряду важнейших направлений, в числе которых использование в полной мере потенциала трансконтинентальных транспортных коридоров.
В данном контексте важную роль играют в том числе мультимодальные логистические центры. Их развитие, в частности, придание им международного статуса открывает широкие возможности для развития экономики страны.
О том, какие работы в данном направлении проводятся, что уже сделано, какие планы и какова перспектива развития в целом, Sputnik Узбекистан
рассказал директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Минтрансе РУз Бекзод Холматов.
Как известно, страны, не имеющие прямого выхода к морю, создают сухой порт — это своего рода хаб, на территории которого организуется хранение, обработка, оформление соответствующей документации и отправка груза через авиа, жд и автотранспорт.
"В настоящее время крупные мультимодальные логистические центры Узбекистана в основном развивают свою деятельность с морскими портами посредством железнодорожного и автомобильного сообщения. В крупных логистических центрах Навои и Термез, кроме жд и автоперевозок, функционирует также грузовая авиаперевозка", — говорит эксперт.
В мировой практике сухой порт создается на базе мультимодальных логистических центров, которые имеют международный статус. Именно это условие позволяет упростить и унифицировать подходы к организации перевозочного процесса, интегрироваться в международную торговлю. Так, два года назад, в октябре 2021 года, Узбекистан присоединился
к межправительственному Соглашению Экономической социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) о сухих портах.
"При сотрудничестве с ЭСКАТО проведена инвентаризация крупных мультимодальных транспортно-логистических центров Узбекистана на соответствие требованиям Соглашения ЭСКАТО о сухих портах. По итогам изучения крупных логистических мультимодальных центров, 15 из них соответствуют требованиям к сухим портам. Их ежегодный объем грузооборота составляет 10,4 млн тонн", — рассказал Холматов.
Следует отметить, что из этих 15-ти лишь три ("Навои Карго", "Ташкент Карго" и "First dry port") полностью соответствуют условиям сухих портов, обозначенных в Соглашении ЭСКАТО ООН. Остальные 12 — частично, но как отметил эксперт, в настоящее время ведутся переговоры о внесении и этих логистических центров в международный реестр.
По предварительным оценкам специалистов из Минтранса, в Узбекистане из-за отсутствия интеграции национальных логистических центров к международным морским и сухим портам, 20-30% контейнеров возвращаются обратно пустыми. Между тем, в случае наличия у сухого порта международного статуса, имеется ряд преференций на их использование для отправки своих грузов.
"Груженные контейнеры, прибывающие через морские порты в нашу страну, согласно договору должны быть возвращены обратно без возможности отправки с грузом в другие страны. Например, при отправления груженных контейнеров с морского порта Карачи (Пакистан) назначением в Узбекистан установлено требование возврата контейнеров в течение 10 суток обратно в порт Карачи, либо грузополучатель должен оплатить контейнер. По оценкам экспертов ЭСКАТО, в случае интеграции Узбекистана к международным морским и сухим портам, транспортные издержки в стоимости экспортно-импортных операций, приведут к снижению на 50%", — рассказал эксперт.
Сухие порты в Узбекистане как рынок транспортно-логистических услуг развиваются, однако, со слов специалиста, впереди еще много работы, в частности:
внедрение кодировки UN/LOCODE, которая предназначена для упрощения взаимообмена информацией и для интеграции между морскими и сухими портами (данная кодировка разработана и поддерживается Секретариатом Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК ООН);
оснащение большинства мультимодальных транспортно-логистических центров специальным оборудованием для контроля объема и веса грузовых автомобилей и мастерских по ремонту контейнеров;
улучшение дорожной инфраструктуры в мультимодальных транспортно-логистических центрах;
обеспечение системами для определения местоположения грузов в режиме реального времени;
улучшение эффективности работы сухих портов за счет увеличения пропускной способности.
Со слов эксперта, для вышеперечисленных работ министерством транспорта Узбекистана реализуется комплекс мер, в частности, прорабатывается вопрос о предоставлении льгот и преференций для грузоотправителей.
Это поспособствует повышению их заинтересованности в ускорении присоединения логистических центров к международному списку, что в свою очередь позволит вывести транспортно-логистический потенциал страны на новый уровень, расширить географию глобальных логистических цепочек и развить транспортно-транзитные коридоры.