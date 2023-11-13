https://uz.sputniknews.ru/20231113/uzbekistan-suxie-porty-plany-perspektivy-razvitiya-40969762.html

Сухие порты в Узбекистане: какие планы и перспективы развития — эксперт

Сухие порты в Узбекистане: какие планы и перспективы развития — эксперт

При сотрудничестве с ЭСКАТО проведена инвентаризация крупных мультимодальных транспортно-логистических центров Узбекистана на соответствие требованиям Соглашения ЭСКАТО о сухих портах

2023-11-13T21:07+0500

2023-11-13T21:07+0500

2023-11-13T21:07+0500

узбекистан

порт

экономика

контейнеры

логистика

логистические центры

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ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. На состоявшемся 9 ноября в Ташкенте шестнадцатом саммите Организации экономического сотрудничества президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделил внимание ряду важнейших направлений, в числе которых использование в полной мере потенциала трансконтинентальных транспортных коридоров. В данном контексте важную роль играют в том числе мультимодальные логистические центры. Их развитие, в частности, придание им международного статуса открывает широкие возможности для развития экономики страны. О том, какие работы в данном направлении проводятся, что уже сделано, какие планы и какова перспектива развития в целом, Sputnik Узбекистан рассказал директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Минтрансе РУз Бекзод Холматов. Как известно, страны, не имеющие прямого выхода к морю, создают сухой порт — это своего рода хаб, на территории которого организуется хранение, обработка, оформление соответствующей документации и отправка груза через авиа, жд и автотранспорт.В мировой практике сухой порт создается на базе мультимодальных логистических центров, которые имеют международный статус. Именно это условие позволяет упростить и унифицировать подходы к организации перевозочного процесса, интегрироваться в международную торговлю. Так, два года назад, в октябре 2021 года, Узбекистан присоединился к межправительственному Соглашению Экономической социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) о сухих портах. Следует отметить, что из этих 15-ти лишь три ("Навои Карго", "Ташкент Карго" и "First dry port") полностью соответствуют условиям сухих портов, обозначенных в Соглашении ЭСКАТО ООН. Остальные 12 — частично, но как отметил эксперт, в настоящее время ведутся переговоры о внесении и этих логистических центров в международный реестр. По предварительным оценкам специалистов из Минтранса, в Узбекистане из-за отсутствия интеграции национальных логистических центров к международным морским и сухим портам, 20-30% контейнеров возвращаются обратно пустыми. Между тем, в случае наличия у сухого порта международного статуса, имеется ряд преференций на их использование для отправки своих грузов. Сухие порты в Узбекистане как рынок транспортно-логистических услуг развиваются, однако, со слов специалиста, впереди еще много работы, в частности: Со слов эксперта, для вышеперечисленных работ министерством транспорта Узбекистана реализуется комплекс мер, в частности, прорабатывается вопрос о предоставлении льгот и преференций для грузоотправителей. Это поспособствует повышению их заинтересованности в ускорении присоединения логистических центров к международному списку, что в свою очередь позволит вывести транспортно-логистический потенциал страны на новый уровень, расширить географию глобальных логистических цепочек и развить транспортно-транзитные коридоры.

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узбекистан сухой порт логистика перспектива развития эскато мультимодальные перевозки