Экономика
Порты без моря: новый шаг Узбекистана в глобальную торговлю
22:27 06.10.2021 (обновлено: 22:31 06.10.2021)
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© Sputnik / Евгений ЕпанчинцевСортировочная железнодорожная станция
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Ташкент присоединился к соглашению о сухопутных портах ООН, что, по мнению международных экспертов, позволит республике оптимизировать и снизить издержки на транзитную или конечную торговлю.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Как повлияет новый статус на транспортно-логистическую систему республики и какие выгоды Узбекистан получит в международной торговле, выясняла корреспондент Sputnik.
Что такое сухой порт и для чего он нужен
Постановление о присоединении страны к межправительственному соглашению о "сухих портах" Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (Эскато ООН), подписал Шавкат Мирзиёев. Документ нацелен на выработку единых принципов использования международных логистических центров, что поможет повысить эффективность перевозок товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Сухой порт" международного значения
место на территории страны с логистическим центром, который соединен с одним или несколькими видами транспорта. Узел предназначен для обработки, временного хранения и предусматриваемого законом осмотра грузов, перевозимых в процессе международной торговли, а также для выполнения таможенного контроля и формальностей.
"Практически в логистике это дает возможность скоординированной работы операторов стран-участниц в построении мультимодальных логистических схем и коридоров, используя "сухие порты" в качестве базовых терминалов для консолидации и обработки товаропотоков", - рассказала руководитель Проектного офиса "РЖД Логистика", доктор технических наук Алевтина Кириллова.
Эксперт по логистике и транспорту, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач добавил, что "сухой порт" — это собирательное название любого международного логистического центра. Он может находиться как у моря, так и внутри материка. Товары через него перемещаться разными видами транспорта: грузовым, автомобильным, железнодорожным, авиационным, морским и речным.
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Россия, Казахстан и Иран также являются участниками упомянутого договора. Стороны намерены развивать "сухие порты" в рамках своих национальных программ и в соответствии с местными законами и правилами. У РФ "сухими портами" можно считать Ростов-на-Дону и ряд аэропортов.
Как это работает и какие перспективы есть у транзитных центров Узбекистана
Если страна — член ОНН хочет иметь у себя "сухой порт", то она создает у себя новый логистический центр или приводит имеющийся транспортный узел в соответствие с требованиями международной конвенции.
Перечень "сухих портов" утвержден Межправительственным Соглашением о сухих портах, подписанным 07.11.2013 и ратифицированным РФ. Он принят странами-подписантами Соглашения как основа для скоординированного развития важных узлов в международной интегрированной интермодальной транспортно-логистической системе. Также в этом соглашении дается информация о том, какие могут быть порты и перечень требований к ним.
По словам Храпача, для организации такого порта нужна техническая инфраструктура (охраняемая территория, въездные ворота и другое). Кроме того, на территории должны располагаться таможенные органы для оформления или сопровождение грузов.
"Узбекистану это позволит упростить и унифицировать подходы к организации хранения и отправления груза, его обработке и документарного оформления, различным административным процедурам (таможенное оформление, фитосанитарный контроль и другое)", — пояснил эксперт.
Одно из необходимых условий для эффективного участия в договоре - это наличие возможностей осуществления интермодальных перевозок: возможности перегружать с одного вида транспорта на другой при необходимости.
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Транспортно-логистические выгоды для Узбекистана
Республика будет вовлечена во всемирный торговый процесс перемещения грузов, отмечает Сергей Храпач. Это повлечет за собой повышение таможенных налоговых поступлений в казну и существенно увеличит количество рабочих мест.
Эксперт также напомнил, что сейчас популярна оперативная перевозка грузов авиационным путем. Например, в РФ грузы Ozon и Wildberries доставляются авиационным транспортом. Для использования таких магистралей нужны терминалы для обработки товаров.
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"Создание даже небольшого "сухого порта" уже плюс и ведет к использованию трудовых и материальных местных ресурсов. Соответственно быстрее работает экономика и растет благосостояние граждан", — рассуждает Храпач.
Условия и издержки использования "сухих портов"
Отсутствие инфраструктуры и логистических специалистов в стране, по мнению Сергея Храпача, может замедлить положительный эффект от участия Узбекистана в договоре. Если в стране есть близкие по функционал логистические единицы, то это огромный плюс.
Эксперт обращает внимание что соглашение не определяет порядок организации логистических коридоров и не обязывает страны делать центры или располагать их в определённых местах – договор лишь создает условия для освежения экономики и участия в международных процессах.
Открытый несколько лет назад логистический хаб Хоргос, возможно, не до конца загружен, но может в будущем выйти на новый режим работы. Для этого необходимо оценить проходящие через него транспортные пути для более эффективного их использования.
"Узбекистан находится на транзитной линии товаров из Китая, и это плюс при условии, что страна сможет подтвердить наличие хабов, переваривающих большие потоки грузов", — считает Храпач.
В любом случае, заключил эксперт, для Узбекистана, у которого нет таких наработок как у передовых партнеров, участие в подобных проектах позволит интегрироваться в международную торговлю.