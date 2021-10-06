https://uz.sputniknews.ru/20211006/porty-bez-morya-shag-uzbekistana-v-globalnuyu-torgovlyu-20801376.html

Порты без моря: новый шаг Узбекистана в глобальную торговлю

Порты без моря: новый шаг Узбекистана в глобальную торговлю

Ташкент присоединился к соглашению о сухопутных портах ООН, что, по мнению международных экспертов, позволит республике оптимизировать и снизить издержки на... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T22:27+0500

2021-10-06T22:27+0500

2021-10-06T22:31+0500

экономика

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Как повлияет новый статус на транспортно-логистическую систему республики и какие выгоды Узбекистан получит в международной торговле, выясняла корреспондент Sputnik.Что такое сухой порт и для чего он нуженПостановление о присоединении страны к межправительственному соглашению о "сухих портах" Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (Эскато ООН), подписал Шавкат Мирзиёев. Документ нацелен на выработку единых принципов использования международных логистических центров, что поможет повысить эффективность перевозок товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Эксперт по логистике и транспорту, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач добавил, что "сухой порт" — это собирательное название любого международного логистического центра. Он может находиться как у моря, так и внутри материка. Товары через него перемещаться разными видами транспорта: грузовым, автомобильным, железнодорожным, авиационным, морским и речным.Россия, Казахстан и Иран также являются участниками упомянутого договора. Стороны намерены развивать "сухие порты" в рамках своих национальных программ и в соответствии с местными законами и правилами. У РФ "сухими портами" можно считать Ростов-на-Дону и ряд аэропортов.Как это работает и какие перспективы есть у транзитных центров УзбекистанаЕсли страна — член ОНН хочет иметь у себя "сухой порт", то она создает у себя новый логистический центр или приводит имеющийся транспортный узел в соответствие с требованиями международной конвенции.Перечень "сухих портов" утвержден Межправительственным Соглашением о сухих портах, подписанным 07.11.2013 и ратифицированным РФ. Он принят странами-подписантами Соглашения как основа для скоординированного развития важных узлов в международной интегрированной интермодальной транспортно-логистической системе. Также в этом соглашении дается информация о том, какие могут быть порты и перечень требований к ним.По словам Храпача, для организации такого порта нужна техническая инфраструктура (охраняемая территория, въездные ворота и другое). Кроме того, на территории должны располагаться таможенные органы для оформления или сопровождение грузов.Одно из необходимых условий для эффективного участия в договоре - это наличие возможностей осуществления интермодальных перевозок: возможности перегружать с одного вида транспорта на другой при необходимости.Транспортно-логистические выгоды для УзбекистанаРеспублика будет вовлечена во всемирный торговый процесс перемещения грузов, отмечает Сергей Храпач. Это повлечет за собой повышение таможенных налоговых поступлений в казну и существенно увеличит количество рабочих мест.Эксперт также напомнил, что сейчас популярна оперативная перевозка грузов авиационным путем. Например, в РФ грузы Ozon и Wildberries доставляются авиационным транспортом. Для использования таких магистралей нужны терминалы для обработки товаров."Создание даже небольшого "сухого порта" уже плюс и ведет к использованию трудовых и материальных местных ресурсов. Соответственно быстрее работает экономика и растет благосостояние граждан", — рассуждает Храпач.Условия и издержки использования "сухих портов"Отсутствие инфраструктуры и логистических специалистов в стране, по мнению Сергея Храпача, может замедлить положительный эффект от участия Узбекистана в договоре. Если в стране есть близкие по функционал логистические единицы, то это огромный плюс.Эксперт обращает внимание что соглашение не определяет порядок организации логистических коридоров и не обязывает страны делать центры или располагать их в определённых местах – договор лишь создает условия для освежения экономики и участия в международных процессах.Открытый несколько лет назад логистический хаб Хоргос, возможно, не до конца загружен, но может в будущем выйти на новый режим работы. Для этого необходимо оценить проходящие через него транспортные пути для более эффективного их использования.В любом случае, заключил эксперт, для Узбекистана, у которого нет таких наработок как у передовых партнеров, участие в подобных проектах позволит интегрироваться в международную торговлю.

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Анна Черкасова

узбекистан, оон, торговля, логистические центры, транзит