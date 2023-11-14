https://uz.sputniknews.ru/20231114/uzbekistan-vizit-delegatsiya-biznes-kalujskaya-oblast-40980209.html
Узбекистан посетит делегация бизнесменов Калужской области
Узбекистан посетит делегация бизнесменов Калужской области
В состав делегации войдут представители четырех компаний, занимающихся в том числе производство пищевых ингредиентов, проектированием в различных отраслях промышленности
2023-11-14T08:28+0500
2023-11-14T08:28+0500
2023-11-14T09:50+0500
узбекистан
россия
бизнес
бизнес-миссия
калужская область
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Узбекистан с бизнес-миссией посетят предприниматели Калужской области, работающие в сфере пищевой промышленности, производства металлических конструкций, вибропрессов и проектирования в различных промышленных областях. Об этом сообщает Торгпредство России в Узбекистане. В состав делегации войдут четыре ведущих предприятия региона: Визит бизнес-делегации состоится 21 — 24 ноября 2023 года. Ранее мы сообщали, что в Узбекистан 15 ноября приедет делегация Архангельской области РФ во главе с губернатором региона Александром Цыбульским.В составе делегации — более двух десятков предприятий различной специализации.
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узбекистан россия калужская область бизнес миссия предприниматели компания делегация производство пищевые ингредиенты проектирование отрасли промышленностиь
узбекистан россия калужская область бизнес миссия предприниматели компания делегация производство пищевые ингредиенты проектирование отрасли промышленностиь
Узбекистан посетит делегация бизнесменов Калужской области
08:28 14.11.2023 (обновлено: 09:50 14.11.2023)
В состав делегации войдут представители четырех компаний, занимающихся в том числе производством пищевых ингредиентов, проектированием в различных отраслях промышленности.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
Узбекистан с бизнес-миссией посетят предприниматели Калужской области, работающие в сфере пищевой промышленности, производства металлических конструкций, вибропрессов и проектирования в различных промышленных областях. Об этом сообщает Торгпредство
России в Узбекистане.
В состав делегации войдут четыре ведущих предприятия региона:
АО "Партнер М" — производство пищевых ингредиентов, в том числе для сферы веганской продукции;
ООО НПФ "ЭТЭК" — производство изделий из пластмассы, металлических конструкций, специального оборудования, в том числе оборудования для водоснабжения и водоотведения;
ООО "КЗМИ СНАБ" — производство инверторов паллет, гидравлических подъемных столов, вибропрессов и конвейерного оборудования;
ООО "Обнинск Сталь Проект" — проектирование в различных отраслях промышленности.
Визит бизнес-делегации состоится 21 — 24 ноября 2023 года.
Ранее мы сообщали
, что в Узбекистан 15 ноября приедет делегация Архангельской области РФ во главе с губернатором региона Александром Цыбульским.
В составе делегации — более двух десятков предприятий различной специализации.