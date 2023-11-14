https://uz.sputniknews.ru/20231114/uzbekistan-vizit-delegatsiya-biznes-kalujskaya-oblast-40980209.html

Узбекистан посетит делегация бизнесменов Калужской области

Узбекистан посетит делегация бизнесменов Калужской области

В состав делегации войдут представители четырех компаний, занимающихся в том числе производство пищевых ингредиентов, проектированием в различных отраслях промышленности

2023-11-14T08:28+0500

2023-11-14T08:28+0500

2023-11-14T09:50+0500

узбекистан

россия

бизнес

бизнес-миссия

калужская область

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Узбекистан с бизнес-миссией посетят предприниматели Калужской области, работающие в сфере пищевой промышленности, производства металлических конструкций, вибропрессов и проектирования в различных промышленных областях. Об этом сообщает Торгпредство России в Узбекистане. В состав делегации войдут четыре ведущих предприятия региона: Визит бизнес-делегации состоится 21 — 24 ноября 2023 года. Ранее мы сообщали, что в Узбекистан 15 ноября приедет делегация Архангельской области РФ во главе с губернатором региона Александром Цыбульским.В составе делегации — более двух десятков предприятий различной специализации.

узбекистан

россия

калужская область

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