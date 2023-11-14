https://uz.sputniknews.ru/20231114/yeaes-metodika-vliyaniye-otsenka-integratsii-strany-chleny-40997837.html
В ЕАЭС внедрят оценку влияния интеграции на экономики стран-членов
В ЕАЭС внедрят оценку влияния интеграции на экономики стран-членов
Методика оценки, инициированная главой Казахстана позволит производить расчеты суммарного эффекта от интеграции
2023-11-14T19:55+0500
2023-11-14T19:55+0500
2023-11-14T19:55+0500
еаэс
касым-жомарт токаев
казахстан
инициатива
еаэс и узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева разрабатывают методику оценки влияния объединения на экономики государств-членов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК. Методология также позволит просчитать "вклад в ВВП показателей взаимной торговли товарами и услугами, взаимных инвестиций и миграции трудовых ресурсов", добавили в ведомстве.Утвердить методологию планируют до конца 2023 года."Транснефть" проиндексирует цены на транспортировку нефти для ЕАЭС.
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еаэс внедрение методика оценка влияние интеграция экономика страны-члены глава казахстана инициатива
еаэс внедрение методика оценка влияние интеграция экономика страны-члены глава казахстана инициатива
В ЕАЭС внедрят оценку влияния интеграции на экономики стран-членов
Методика оценки, инициированная главой Казахстана, позволит производить расчеты суммарного эффекта от интеграции.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева разрабатывают методику оценки влияния объединения на экономики государств-членов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК.
"По инициативе главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева разрабатывается методика оценки влияния интеграционных процессов на развитие экономик государств-членов ЕАЭС. Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) будет использован инструментарий страновых и межстрановых таблиц "затраты-выпуск". С использованием этой методологии будут проводиться расчеты суммарного эффекта от интеграции", — говорится в сообщении.
Методология также позволит просчитать "вклад в ВВП показателей взаимной торговли товарами и услугами, взаимных инвестиций и миграции трудовых ресурсов", добавили в ведомстве.
Утвердить методологию планируют до конца 2023 года.