https://uz.sputniknews.ru/20231115/rossiya-artilleriya-unichtojeniye-opornik-vsu-krasnyy-liman-41009757.html

Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Артиллеристы Центрального военного округа выбили пехоту ВСУ из замаскированного опорника, вынудив противника покинуть занимаемый район.

2023-11-15T11:45+0500

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Российские артиллеристы выбили украинскую пехоту из замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа провели огневой налет на опорный пункт ВСУ и уничтожили его.Корректировка огня велась непосредственно на линии боевого соприкосновения с помощью разведчиков-наблюдателей и малогабаритных беспилотников.Накануне в Минобороны России рассказали, что за предыдущие сутки на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили 6 атак штурмовых групп 12-ой бригады специального назначения украинской армии. Противник потерял примерно 210 человек убитыми и ранеными, БМП Bradley, 3 автомобиля и гаубицу М119 Paladin производства США.

https://uz.sputniknews.ru/20231114/rossiyskaya-aviatsiya-udary-po-natsionalistam-azova-40984312.html

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