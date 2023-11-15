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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231115/rossiya-artilleriya-unichtojeniye-opornik-vsu-krasnyy-liman-41009757.html
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Артиллеристы Центрального военного округа выбили пехоту ВСУ из замаскированного опорника, вынудив противника покинуть занимаемый район.
2023-11-15T11:45+0500
2023-11-15T11:46+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Российские артиллеристы выбили украинскую пехоту из замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа провели огневой налет на опорный пункт ВСУ и уничтожили его.Корректировка огня велась непосредственно на линии боевого соприкосновения с помощью разведчиков-наблюдателей и малогабаритных беспилотников.Накануне в Минобороны России рассказали, что за предыдущие сутки на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили 6 атак штурмовых групп 12-ой бригады специального назначения украинской армии. Противник потерял примерно 210 человек убитыми и ранеными, БМП Bradley, 3 автомобиля и гаубицу М119 Paladin производства США.
https://uz.sputniknews.ru/20231114/rossiyskaya-aviatsiya-udary-po-natsionalistam-azova-40984312.html
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российские артиллеристы уничтожение опорный пункт всу красный лиман
российские артиллеристы уничтожение опорный пункт всу красный лиман

Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

11:45 15.11.2023 (обновлено: 11:46 15.11.2023)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба по позициям ВСУ на Северском направлении. Архивное фото
Стрельба по позициям ВСУ на Северском направлении. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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Артиллерия Центрального военного округа выбила пехоту ВСУ из замаскированного опорника, вынудив противника покинуть занимаемый район.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Российские артиллеристы выбили украинскую пехоту из замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа провели огневой налет на опорный пункт ВСУ и уничтожили его.
"Получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта <…>, вынудив противника покинуть занимаемый район", — рассказали в Минобороны РФ.
Корректировка огня велась непосредственно на линии боевого соприкосновения с помощью разведчиков-наблюдателей и малогабаритных беспилотников.
Накануне в Минобороны России рассказали, что за предыдущие сутки на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили 6 атак штурмовых групп 12-ой бригады специального назначения украинской армии. Противник потерял примерно 210 человек убитыми и ранеными, БМП Bradley, 3 автомобиля и гаубицу М119 Paladin производства США.
Работа армейской авиации ЦВО в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2023
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