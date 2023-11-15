https://uz.sputniknews.ru/20231115/yeaes-rukovodstvo-rabota-laboratoriya-jivotnyye-41025608.html

В ЕАЭС приняли руководство по работе с лабораторными животными

В ЕАЭС приняли руководство по работе с лабораторными животными

Оно позволит достигать целей эксперимента гуманным, наименее травматичным для животных способом.

2023-11-15T20:45+0500

2023-11-15T20:45+0500

2023-11-15T20:45+0500

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

общество

животные

наука

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла Руководство по работе с лабораторными (экспериментальными) животными при проведении доклинических (неклинических) исследований.Руководство включает рекомендации, позволяющие минимизировать любое неприятное (нежелательное) воздействие на лабораторных животных..

https://uz.sputniknews.ru/20231114/yeaes-metodika-vliyaniye-otsenka-integratsii-strany-chleny-40997837.html

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