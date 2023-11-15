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https://uz.sputniknews.ru/20231115/yeaes-rukovodstvo-rabota-laboratoriya-jivotnyye-41025608.html
В ЕАЭС приняли руководство по работе с лабораторными животными
В ЕАЭС приняли руководство по работе с лабораторными животными
Оно позволит достигать целей эксперимента гуманным, наименее травматичным для животных способом.
2023-11-15T20:45+0500
2023-11-15T20:45+0500
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла Руководство по работе с лабораторными (экспериментальными) животными при проведении доклинических (неклинических) исследований.Руководство включает рекомендации, позволяющие минимизировать любое неприятное (нежелательное) воздействие на лабораторных животных..
https://uz.sputniknews.ru/20231114/yeaes-metodika-vliyaniye-otsenka-integratsii-strany-chleny-40997837.html
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еаэс руководство работа лабораторные животные гуманный способ
еаэс руководство работа лабораторные животные гуманный способ

В ЕАЭС приняли руководство по работе с лабораторными животными

20:45 15.11.2023
© Sputnik / Яков Андреев / Перейти в фотобанкЛабораторная крыса. Архивное фото
Лабораторная крыса. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2023
© Sputnik / Яков Андреев
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Оно позволит достигать целей эксперимента гуманным, наименее травматичным для животных способом.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла Руководство по работе с лабораторными (экспериментальными) животными при проведении доклинических (неклинических) исследований.
Руководство включает рекомендации, позволяющие минимизировать любое неприятное (нежелательное) воздействие на лабораторных животных.

"Применение Руководства позволит выбрать оптимальные варианты эксперимента, наименее травматичные для животных, но вместе с тем эффективные манипуляции, и квалифицированно выполнить их, тем самым достигнув цели эксперимента наиболее гуманным способом", — говорится в сообщении.

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