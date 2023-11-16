https://uz.sputniknews.ru/20231116/mirziyoyev-poyezdka-surxandarya-41033608.html

Мирзиёев вылетел в Сурхандарью

Мирзиёев вылетел в Сурхандарью

Глава Узбекистана ознакомится с развитием экономики региона, реализацией в нем важных социальных программ.

2023-11-16T09:45+0500

2023-11-16T09:45+0500

2023-11-16T09:48+0500

узбекистан

ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Цель поездки — ознакомление с развитием экономики региона, исполнение важных социальных программГлаве Узбекистана представят проекты в области переработки газа, гидроэнергетики, кожевенной промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства. В социальной сфере особое внимание будет уделено питьевому водоснабжению, системе махалли, здравоохранению, делам молодежи.Ранее Мирзиёев посещал Сурхандарью в марте текущего года.В ходе однодневного визита в область глава государства побывал на заседании местного Кенгаша, запустил шесть предприятий и понаблюдал за ходом военных учений.

узбекистан

ташкент

сурхандарьинская область

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мирзиёев вылет сурхандарья