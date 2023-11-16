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https://uz.sputniknews.ru/20231116/mirziyoyev-poyezdka-surxandarya-41033608.html
Мирзиёев вылетел в Сурхандарью
Мирзиёев вылетел в Сурхандарью
Глава Узбекистана ознакомится с развитием экономики региона, реализацией в нем важных социальных программ.
2023-11-16T09:45+0500
2023-11-16T09:48+0500
узбекистан
ташкент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Цель поездки — ознакомление с развитием экономики региона, исполнение важных социальных программГлаве Узбекистана представят проекты в области переработки газа, гидроэнергетики, кожевенной промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства. В социальной сфере особое внимание будет уделено питьевому водоснабжению, системе махалли, здравоохранению, делам молодежи.Ранее Мирзиёев посещал Сурхандарью в марте текущего года.В ходе однодневного визита в область глава государства побывал на заседании местного Кенгаша, запустил шесть предприятий и понаблюдал за ходом военных учений.
узбекистан
ташкент
сурхандарьинская область
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мирзиёев вылет сурхандарья
мирзиёев вылет сурхандарья

Мирзиёев вылетел в Сурхандарью

09:45 16.11.2023 (обновлено: 09:48 16.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана ознакомится с развитием экономики региона, реализацией в нем важных социальных программ.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Цель поездки — ознакомление с развитием экономики региона, исполнение важных социальных программ
Главе Узбекистана представят проекты в области переработки газа, гидроэнергетики, кожевенной промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства. В социальной сфере особое внимание будет уделено питьевому водоснабжению, системе махалли, здравоохранению, делам молодежи.
Ранее Мирзиёев посещал Сурхандарью в марте текущего года.
В ходе однодневного визита в область глава государства побывал на заседании местного Кенгаша, запустил шесть предприятий и понаблюдал за ходом военных учений.
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