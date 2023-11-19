https://uz.sputniknews.ru/20231119/rossiya-bespilotnik-lantset-vozmojnosti-41119128.html
СМИ испытали шок после удара России по ВСУ в зоне СВО
СМИ испытали шок после удара России по ВСУ в зоне СВО
БПЛА "Ланцет" представляют все большую угрозу на поле боя
2023-11-19T12:02+0500
2023-11-19T12:02+0500
2023-11-19T12:02+0500
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Беспилотники (БПЛА) "Ланцет" становятся все большей угрозой для ВСУ на поле боя, сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.По словам журналистов, новые версии российских БПЛА наносят удар по вражеской технике, избегая прямого столкновения с ее корпусом: таким образом "Ланцет" обходит дополнительную защиту украинцев, не застревая в ней и поражая машины Bradley.Для справки: Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.В июле главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение "Ланцетов" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
https://uz.sputniknews.ru/20231116/nato-vsu-snaryady-postavka-41036596.html
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россия удар всу сво бпла "ланцет"
россия удар всу сво бпла "ланцет"
СМИ испытали шок после удара России по ВСУ в зоне СВО
БПЛА "Ланцет" представляют все большую угрозу на поле боя.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.
Беспилотники (БПЛА) "Ланцет" становятся все большей угрозой для ВСУ на поле боя, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Business Insider.
"По всей видимости, это не было случайностью. Боеголовки новейших беспилотников Lancet детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро", — указано в материале.
По словам журналистов, новые версии российских БПЛА наносят удар по вражеской технике, избегая прямого столкновения с ее корпусом: таким образом "Ланцет" обходит дополнительную защиту украинцев, не застревая в ней и поражая машины Bradley.
"Российские беспилотники "Ланцет" превратились в серьезную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют", — резюмировали обозреватели.
Для справки: Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
В июле главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение "Ланцетов" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.