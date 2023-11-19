https://uz.sputniknews.ru/20231119/zapad-udar-zelenskiy-podgotovka-41120956.html

СМИ: Запад подготовил опасный удар по Зеленскому

СМИ: Запад подготовил опасный удар по Зеленскому

Запад старается сместить президента Украины, приблизив победу РФ

2023-11-19T14:55+0500

2023-11-19T14:55+0500

2023-11-19T14:55+0500

в мире

всу

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сша

владимир зеленский

валерий залужный

евросоюз

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. США и ЕС различными способами попытаются сместить Владимира Зеленского, пренебрегающего западными намеками о заключении мира, вызвав внутриполитический кризис на Украине и приблизив тем самым победу России, пишет турецкий политолог Хакан Аксай в статье для издания T24. Об этом сообщает РИА Новости.По словам ее автора, с непреклонной позицией Зеленского, намеревающегося продолжать боевые действия, контрастирует заявление Залужного о невозможности победы на поле боя, а также призывом бывшего генксека НАТО Андерс Фог Расмуссена отказаться от потерянных территорий взамен на членство в альянсе, о чем в положительном ключе высказался Арестович.Также, по мнению Аксая, положение Зеленского усугубляется отсутствием успехов в контрнаступлении и вызовами, с которыми столкнется Украина из-за предстоящих холодов и возможных зимних ударов со стороны России.Ранее Зеленский заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "неактуальны", в этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.Зеленский анонсировал изменение стратегии в отношении России.

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