https://uz.sputniknews.ru/20231119/zapad-udar-zelenskiy-podgotovka-41120956.html
СМИ: Запад подготовил опасный удар по Зеленскому
СМИ: Запад подготовил опасный удар по Зеленскому
Запад старается сместить президента Украины, приблизив победу РФ
2023-11-19T14:55+0500
2023-11-19T14:55+0500
2023-11-19T14:55+0500
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валерий залужный
евросоюз
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. США и ЕС различными способами попытаются сместить Владимира Зеленского, пренебрегающего западными намеками о заключении мира, вызвав внутриполитический кризис на Украине и приблизив тем самым победу России, пишет турецкий политолог Хакан Аксай в статье для издания T24. Об этом сообщает РИА Новости.По словам ее автора, с непреклонной позицией Зеленского, намеревающегося продолжать боевые действия, контрастирует заявление Залужного о невозможности победы на поле боя, а также призывом бывшего генксека НАТО Андерс Фог Расмуссена отказаться от потерянных территорий взамен на членство в альянсе, о чем в положительном ключе высказался Арестович.Также, по мнению Аксая, положение Зеленского усугубляется отсутствием успехов в контрнаступлении и вызовами, с которыми столкнется Украина из-за предстоящих холодов и возможных зимних ударов со стороны России.Ранее Зеленский заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "неактуальны", в этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.Зеленский анонсировал изменение стратегии в отношении России.
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запал подготовка зеленский удар сша победа рф приближение
запал подготовка зеленский удар сша победа рф приближение
СМИ: Запад подготовил опасный удар по Зеленскому
Запад старается сместить президента Украины, приблизив победу РФ.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.
США и ЕС различными способами попытаются сместить Владимира Зеленского, пренебрегающего западными намеками о заключении мира, вызвав внутриполитический кризис на Украине и приблизив тем самым победу России, пишет турецкий политолог Хакан Аксай в статье для издания T24. Об этом сообщает
РИА Новости.
"В то время как в некоторых кругах США и значительной части стран ЕС устали поддерживать Украину в военном и экономическом отношении, а в последнее время, после обострения палестино-израильского конфликта, все больше отдаляются от Украины, Запад может "отказаться от непримиримого Зеленского". При отсутствии выборов может пойти в ход госпереворот, или различного рода давление и шантаж, в результате чего лидерами могут стать (главком ВСУ Валерий. — Прим. ред.) Залужный или (бывший советник офиса президента Украины Алексей. — Прим. ред.) Арестович", — указано в публикации.
По словам ее автора, с непреклонной позицией Зеленского, намеревающегося продолжать боевые действия, контрастирует заявление Залужного о невозможности победы на поле боя, а также призывом бывшего генксека НАТО Андерс Фог Расмуссена отказаться от потерянных территорий взамен на членство в альянсе, о чем в положительном ключе высказался Арестович.
Также, по мнению Аксая, положение Зеленского усугубляется отсутствием успехов в контрнаступлении и вызовами, с которыми столкнется Украина из-за предстоящих холодов и возможных зимних ударов со стороны России.
"Как бы то ни было, если изложенные выше факторы приведут к тому, что киевская администрация потеряет контроль над ситуацией, на Украине возникнет политический кризис. И он еще больше повысит вероятность победы России", — резюмирует аналитик.
Ранее Зеленский заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "неактуальны", в этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.