https://uz.sputniknews.ru/20231120/rossiya-voyska-unichtojeniye-opornik-krasnyy-liman-41126378.html
Российские "Аллигаторы" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Российские "Аллигаторы" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Удар по опорнику украинской армии нанесли с помощью 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет.
2023-11-20T10:50+0500
2023-11-20T10:50+0500
2023-11-20T11:47+0500
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали долговременный опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.Также в Минобороны РФ рассказали, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования. Это техника полета, свойственная вертолетам и самолетам-штурмовикам, при которой нос боевой машины задирается выше горизонта. Она позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.
https://uz.sputniknews.ru/20231119/rossiya-bespilotnik-lantset-vozmojnosti-41119128.html
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россия уничтожение опорный пункт всу красный лиман
россия уничтожение опорный пункт всу красный лиман
Российские "Аллигаторы" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
10:50 20.11.2023 (обновлено: 11:47 20.11.2023)
Удар по опорнику украинской армии нанесли с помощью 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik.
Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали долговременный опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили
в Минобороны России.
"Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами. Наведение авиации на цели, а также корректировку огня вертолетчикам обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки "Центр", — уточнили в ведомстве.
Также в Минобороны РФ рассказали, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования. Это техника полета, свойственная вертолетам и самолетам-штурмовикам, при которой нос боевой машины задирается выше горизонта. Она позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.