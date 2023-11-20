https://uz.sputniknews.ru/20231120/rossiya-voyska-unichtojeniye-opornik-krasnyy-liman-41126378.html

Российские "Аллигаторы" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские "Аллигаторы" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Удар по опорнику украинской армии нанесли с помощью 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет.

2023-11-20T10:50+0500

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2023-11-20T11:47+0500

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали долговременный опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.Также в Минобороны РФ рассказали, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования. Это техника полета, свойственная вертолетам и самолетам-штурмовикам, при которой нос боевой машины задирается выше горизонта. Она позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.

https://uz.sputniknews.ru/20231119/rossiya-bespilotnik-lantset-vozmojnosti-41119128.html

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