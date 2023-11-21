https://uz.sputniknews.ru/20231121/lavrov-zainteresovannost-inostrannyye-studenty-vuzy-rf-41144565.html

Лавров: РФ заинтересована в росте числа иностранных студентов в российских вузах

Лавров: РФ заинтересована в росте числа иностранных студентов в российских вузах

Глава МИД РФ отметил необходимость развития межрегиональных программ межвузовского сотрудничества, привлечения к участию в международных образовательных мероприятиях иностранных экспертов.

2023-11-21T09:25+0500

2023-11-21T09:25+0500

2023-11-21T09:25+0500

сергей лавров

мид рф

политика

образование

вузы

иностранные граждане

студенты

русский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1d/35466884_0:0:2816:1585_1920x0_80_0_0_c61175cb6afcb84ecdca2d3923426151.jpg

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Россия заинтересована в увеличении числа иностранных студентов в вузах РФ и продвижении позиций русского языка, обучении на нём трудовых мигрантов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам дипломата, нужно задействовать российский научно-академический потенциал. Во многих региональных центрах есть уникальные учреждения высшего образования, научные организации, научно-исследовательская инфраструктура. Это востребовано абитуриентами со всего мира.Следует развивать межрегиональные программы межвузовского сотрудничества, привлекать к участию в международных образовательных мероприятиях иностранных экспертов.Министр иностранных дел РФ также подчеркнул необходимость развития международных связей в спорте, молодежных обменах, волонтерских движениях."Хорошей перспективой видим в практике создание тематических лагерей в субъектах РФ с привлечением молодых людей из иностранных государств", - подчеркнул он.Главы МИД СНГ одобрили учреждение Международной организации по русскому языку.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

лавров мид рф заинтересованность иностранные студенты российские вузы