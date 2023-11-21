https://uz.sputniknews.ru/20231121/lavrov-zainteresovannost-inostrannyye-studenty-vuzy-rf-41144565.html
Лавров: РФ заинтересована в росте числа иностранных студентов в российских вузах
Лавров: РФ заинтересована в росте числа иностранных студентов в российских вузах
Глава МИД РФ отметил необходимость развития межрегиональных программ межвузовского сотрудничества, привлечения к участию в международных образовательных мероприятиях иностранных экспертов.
2023-11-21T09:25+0500
2023-11-21T09:25+0500
2023-11-21T09:25+0500
сергей лавров
мид рф
политика
образование
вузы
иностранные граждане
студенты
русский язык
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Россия заинтересована в увеличении числа иностранных студентов в вузах РФ и продвижении позиций русского языка, обучении на нём трудовых мигрантов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам дипломата, нужно задействовать российский научно-академический потенциал. Во многих региональных центрах есть уникальные учреждения высшего образования, научные организации, научно-исследовательская инфраструктура. Это востребовано абитуриентами со всего мира.Следует развивать межрегиональные программы межвузовского сотрудничества, привлекать к участию в международных образовательных мероприятиях иностранных экспертов.Министр иностранных дел РФ также подчеркнул необходимость развития международных связей в спорте, молодежных обменах, волонтерских движениях."Хорошей перспективой видим в практике создание тематических лагерей в субъектах РФ с привлечением молодых людей из иностранных государств", - подчеркнул он.Главы МИД СНГ одобрили учреждение Международной организации по русскому языку.
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лавров мид рф заинтересованность иностранные студенты российские вузы
лавров мид рф заинтересованность иностранные студенты российские вузы
Лавров: РФ заинтересована в росте числа иностранных студентов в российских вузах
Глава МИД РФ отметил необходимость развития межрегиональных программ межвузовского сотрудничества, привлечения к участию в международных образовательных мероприятиях иностранных экспертов.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik.
Россия заинтересована в увеличении числа иностранных студентов в вузах РФ и продвижении позиций русского языка, обучении на нём трудовых мигрантов, заявил
глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы заинтересованы в увеличении количества зарубежных студентов, которые обучаются в российских вузах. Для этого создаются благоприятные условия. Мы также хотели бы стимулировать поддержание региональными образовательным учреждениями связей с их выпускниками, способствовать созданию и функционированию ассоциации выпускников российских и советских вузов в зарубежных странах", — сказал Лавров на 41-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД РФ.
По словам дипломата, нужно задействовать российский научно-академический потенциал. Во многих региональных центрах есть уникальные учреждения высшего образования, научные организации, научно-исследовательская инфраструктура. Это востребовано абитуриентами со всего мира.
Следует развивать межрегиональные программы межвузовского сотрудничества, привлекать к участию в международных образовательных мероприятиях иностранных экспертов.
"Мы заинтересованы в продвижении позиций русского языка, прежде всего, в приграничных с Россией странах, а также в расширении образовательных программ на русском языке с прицелом, в том числе, на обучение трудовых мигрантов", — отметил Лавров.
Министр иностранных дел РФ также подчеркнул необходимость развития международных связей в спорте, молодежных обменах, волонтерских движениях.
"Хорошей перспективой видим в практике создание тематических лагерей в субъектах РФ с привлечением молодых людей из иностранных государств", - подчеркнул он.