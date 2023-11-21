https://uz.sputniknews.ru/20231121/vsu-popytka-kontrataka-yujnyy-donetsk-41151985.html
ВСУ пытались контратаковать на Южнодонецком направлении
ВСУ пытались контратаковать на Южнодонецком направлении
Благодаря действиям российской группировке "Восток", попытка контратаки противника в районе Приютного обернулась провалом
2023-11-21T15:45+0500
2023-11-21T15:45+0500
2023-11-21T15:45+0500
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Подразделения российской группировки "Восток" сорвали контратаку украинских войск в районе Приютного на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.Также, по словам офицера, пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного, уничтожены автомобильная техника и живая сила противника, а в ходе контрбатарейной борьбы украинские военные потеряли два минометных расчета.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Российские "Аллигаторы" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.
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всу попытка контратака южнодонецкое направление россия группировка "восток"
всу попытка контратака южнодонецкое направление россия группировка "восток"
ВСУ пытались контратаковать на Южнодонецком направлении
Благодаря действиям российской группировки "Восток" попытка контратаки противника в районе Приютного обернулась провалом.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik.
Подразделения российской группировки "Восток" сорвали контратаку украинских войск в районе Приютного на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена", — рассказал он.
Также, по словам офицера, пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного, уничтожены автомобильная техника и живая сила противника, а в ходе контрбатарейной борьбы украинские военные потеряли два минометных расчета.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля.