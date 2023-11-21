https://uz.sputniknews.ru/20231121/vsu-popytka-kontrataka-yujnyy-donetsk-41151985.html

ВСУ пытались контратаковать на Южнодонецком направлении

ВСУ пытались контратаковать на Южнодонецком направлении

Благодаря действиям российской группировке "Восток", попытка контратаки противника в районе Приютного обернулась провалом

2023-11-21T15:45+0500

2023-11-21T15:45+0500

2023-11-21T15:45+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

всу

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/15/41152270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9db5463f5d03b9a157ab38018fb960db.jpg

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Подразделения российской группировки "Восток" сорвали контратаку украинских войск в районе Приютного на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.Также, по словам офицера, пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного, уничтожены автомобильная техника и живая сила противника, а в ходе контрбатарейной борьбы украинские военные потеряли два минометных расчета.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Российские "Аллигаторы" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

всу попытка контратака южнодонецкое направление россия группировка "восток"