https://uz.sputniknews.ru/20231122/mirziyoyev-baku-rabochiy-vizit-noyabr-2023-41182739.html
Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом — дата
Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом — дата
Глава Узбекистана примет участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
2023-11-22T17:46+0500
2023-11-22T17:46+0500
2023-11-22T18:25+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
баку
азербайджан
ильхам алиев
саммит
оон
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева Шавкат Мирзиёев 23-24 ноября посетит эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Он примет участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.В эти дни в Баку проходит целый ряд деловых мероприятий СПЕКА, в том числе экономический форум и выставка промышленного потенциала стран Центральной Азии.Для справки: Программа СПЕКА учреждена 26 марта 1998 года в соответствии с Ташкентской декларацией, в целях содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Государствами-участниками являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.Ранее президент Узбекистана посещал Азербайджан с государственным визитом в августе текущего года.
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мирзиёев азербайджан рабочий визит участие саммит оон центральная азия
мирзиёев азербайджан рабочий визит участие саммит оон центральная азия
Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом — дата
17:46 22.11.2023 (обновлено: 18:25 22.11.2023)
Глава Узбекистана примет участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik.
По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева Шавкат Мирзиёев 23-24 ноября посетит эту страну с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
Он примет участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.
"В повестку дня мероприятия включены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Программы, создания Целевого фонда для поддержки региональных проектов, принятия "дорожной карты" по цифровизации транспортных коридоров, продвижения деловых инициатив и другие вопросы", — говорится в сообщении.
В эти дни в Баку проходит целый ряд деловых мероприятий СПЕКА, в том числе экономический форум и выставка промышленного потенциала стран Центральной Азии.
Для справки: Программа СПЕКА учреждена 26 марта 1998 года в соответствии с Ташкентской декларацией, в целях содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Государствами-участниками являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
Ранее президент Узбекистана посещал
Азербайджан с государственным визитом в августе текущего года.