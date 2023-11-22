https://uz.sputniknews.ru/20231122/mirziyoyev-baku-rabochiy-vizit-noyabr-2023-41182739.html

Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом — дата

Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом — дата

Глава Узбекистана примет участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

2023-11-22T17:46+0500

2023-11-22T17:46+0500

2023-11-22T18:25+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

баку

азербайджан

ильхам алиев

саммит

оон

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева Шавкат Мирзиёев 23-24 ноября посетит эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Он примет участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.В эти дни в Баку проходит целый ряд деловых мероприятий СПЕКА, в том числе экономический форум и выставка промышленного потенциала стран Центральной Азии.Для справки: Программа СПЕКА учреждена 26 марта 1998 года в соответствии с Ташкентской декларацией, в целях содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Государствами-участниками являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.Ранее президент Узбекистана посещал Азербайджан с государственным визитом в августе текущего года.

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