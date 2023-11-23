https://uz.sputniknews.ru/20231123/katarskaya-kompaniya-namerena-investirovat-v-ryad-proektov-v-uzbekistane--podrobnosti-41200704.html
Катарская компания намерена инвестировать в ряд проектов в Узбекистане — подробности
Катарская компания намерена инвестировать в ряд проектов в Узбекистане — подробности
В планах, в том числе — строительство железной дороги для скоростных поездов и платной автомагистрали Ташкент-Самарканд.
2023-11-23T14:52+0500
2023-11-23T14:52+0500
2023-11-23T14:54+0500
туризм
узбекистан
катар
ташкент
инвестиции
инвестпроекты
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Катарская компания инвестирует в реализацию ряда проектов в Узбекистане, сообщает Комитет по туризму при Минэкологии.Об этом шла речь на встрече председателя комитета по туризму Умида Шадиева с делегацией во главе с заместителем председателя правления катарской компании Power International Holding Морисом Гаттасом.Гостям рассказали о туристических возможностях Узбекистана, реформах, проводимых в сфере в последние годы.Напомним, что в ходе государственного визита в Катар, в октябре 2023 года, Шавкат Мирзиёев встретился с главами крупных компаний этой страны.В частности, с директором Катарского инвестиционного агентства он обсудил вопросы привлечения прямых инвестиций агентства в реализацию таких инвестпроектов, как строительство объектов "зеленой" энергетики — солнечных и ветряных станций в регионах страны, модернизация транспортной инфраструктуры, включая строительство современных авиатерминалов.Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан Катара.
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узбекистан проекты катар инвестиции строительство железная дорога платная автомагистраль
узбекистан проекты катар инвестиции строительство железная дорога платная автомагистраль
Катарская компания намерена инвестировать в ряд проектов в Узбекистане — подробности
14:52 23.11.2023 (обновлено: 14:54 23.11.2023)
В планах, в том числе — строительство железной дороги для скоростных поездов и платной автомагистрали Ташкент-Самарканд.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Катарская компания инвестирует в реализацию ряда проектов в Узбекистане, сообщает
Комитет по туризму при Минэкологии.
Об этом шла речь на встрече председателя комитета по туризму Умида Шадиева с делегацией во главе с заместителем председателя правления катарской компании Power International Holding Морисом Гаттасом.
Гостям рассказали о туристических возможностях Узбекистана, реформах, проводимых в сфере в последние годы.
"В ходе встречи обсуждены вопросы привлечения инвестиций Катара в развитие туристической инфраструктуры Узбекистана, в том числе в строительство гостиниц в исторических городах нашей страны, строительство железной дороги для скоростных поездов и платной автомагистрали по направлению Ташкент-Самарканд, а также в проекты по созданию международного всесезонного тематического парка в Ташкентской области", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ходе государственного визита в Катар, в октябре 2023 года, Шавкат Мирзиёев встретился
с главами крупных компаний этой страны.
В частности, с директором Катарского инвестиционного агентства он обсудил вопросы привлечения прямых инвестиций агентства в реализацию таких инвестпроектов, как строительство объектов "зеленой" энергетики — солнечных и ветряных станций в регионах страны, модернизация транспортной инфраструктуры, включая строительство современных авиатерминалов.