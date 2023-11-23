https://uz.sputniknews.ru/20231123/katarskaya-kompaniya-namerena-investirovat-v-ryad-proektov-v-uzbekistane--podrobnosti-41200704.html

Катарская компания намерена инвестировать в ряд проектов в Узбекистане — подробности

Катарская компания намерена инвестировать в ряд проектов в Узбекистане — подробности

В планах, в том числе — строительство железной дороги для скоростных поездов и платной автомагистрали Ташкент-Самарканд.

2023-11-23T14:52+0500

2023-11-23T14:52+0500

2023-11-23T14:54+0500

туризм

узбекистан

катар

ташкент

инвестиции

инвестпроекты

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Катарская компания инвестирует в реализацию ряда проектов в Узбекистане, сообщает Комитет по туризму при Минэкологии.Об этом шла речь на встрече председателя комитета по туризму Умида Шадиева с делегацией во главе с заместителем председателя правления катарской компании Power International Holding Морисом Гаттасом.Гостям рассказали о туристических возможностях Узбекистана, реформах, проводимых в сфере в последние годы.Напомним, что в ходе государственного визита в Катар, в октябре 2023 года, Шавкат Мирзиёев встретился с главами крупных компаний этой страны.В частности, с директором Катарского инвестиционного агентства он обсудил вопросы привлечения прямых инвестиций агентства в реализацию таких инвестпроектов, как строительство объектов "зеленой" энергетики — солнечных и ветряных станций в регионах страны, модернизация транспортной инфраструктуры, включая строительство современных авиатерминалов.Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан Катара.

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