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https://uz.sputniknews.ru/20231123/uzbekistan-energetika-podgotovka-zima-41186142.html
Энергосистема Узбекистана перейдет на круглосуточный режим работы
Энергосистема Узбекистана перейдет на круглосуточный режим работы
Глава республики ознакомился с подготовкой энергетической системы к зимнему сезону и поставил перед руководителями сферы ряд задач.
2023-11-23T09:34+0500
2023-11-23T10:09+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
узбекнефтегаз
энергетика
общество
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 декабря энергосистема перейдет на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба президента. Шавкат Мирзиёев посетил акционерное общество "Узбекнефтегаз" и ознакомился с подготовкой энергетической системы к зимнему сезону.С учетом аномальных холодов в начале года, приняты меры по повышению потенциала энергосистемы. Полностью задействованы внутренние возможности, проведена модернизация сетей. Работы проводили совместно с зарубежными партнерами. Изучены и решены проблемы в учреждениях, на предприятиях и в жилищном фонде. Эти мероприятия охватили каждую махаллю.За прошедший период текущего года введены в эксплуатацию электрогенерирующие объекты мощностью 675 мегаватт. По всей республике обновили 100 подстанций, 11,5 тыс. трансформаторов и 34 тыс. километров сетей.В целях стабильного обеспечения населения и предприятий природным газом решен вопрос с гарантированной поставкой газа объемом 5 млрд кубометров. В подземных хранилищах создали достаточный запас газа.Кроме того, с 1 декабря энергосистема перейдет на круглосуточный режим работы.Также создан достаточный резерв сжиженного газа, мазута, трансформаторов, кабелей и других необходимых запасных частей.Глава республики подчеркнул важность стабильной поставки энергоресурсов, вместе с тем — обеспечения платежной дисциплины. Мирзиёев дал указания по пресечению незаконных подключений, экономии энергоресурсов в период теплых дней.Узбекистан, Казахстан и Азербайджан планируют экспортировать "зеленую" энергию в Европу
https://uz.sputniknews.ru/20231119/strany-yeaes-obschiye-energorynki-41118965.html
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узбекистан энергосистема круглосуточный режим работы глава республики подготовка к зимнему сезону
узбекистан энергосистема круглосуточный режим работы глава республики подготовка к зимнему сезону

Энергосистема Узбекистана перейдет на круглосуточный режим работы

09:34 23.11.2023 (обновлено: 10:09 23.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрено состояние готовности энергетической системы к зиме
Рассмотрено состояние готовности энергетической системы к зиме - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики ознакомился с подготовкой энергетической системы к зимнему сезону и поставил перед руководителями сферы ряд задач.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 декабря энергосистема перейдет на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба президента.
Шавкат Мирзиёев посетил акционерное общество "Узбекнефтегаз" и ознакомился с подготовкой энергетической системы к зимнему сезону.
С учетом аномальных холодов в начале года, приняты меры по повышению потенциала энергосистемы. Полностью задействованы внутренние возможности, проведена модернизация сетей. Работы проводили совместно с зарубежными партнерами. Изучены и решены проблемы в учреждениях, на предприятиях и в жилищном фонде. Эти мероприятия охватили каждую махаллю.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрено состояние готовности энергетической системы к зиме
Рассмотрено состояние готовности энергетической системы к зиме - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2023
Рассмотрено состояние готовности энергетической системы к зиме
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В этом году на улучшение энергетической системы мы из всех источников направили 14,5 триллиона сумов. Обеспечили всем необходимым - сырьем, материалами, техникой. Теперь руководителям сферы необходимо в полной мере взять ответственность на себя, все четко распланировать и обеспечить гарантированную поставку энергии", — сказал Мирзиёев.
За прошедший период текущего года введены в эксплуатацию электрогенерирующие объекты мощностью 675 мегаватт. По всей республике обновили 100 подстанций, 11,5 тыс. трансформаторов и 34 тыс. километров сетей.
В целях стабильного обеспечения населения и предприятий природным газом решен вопрос с гарантированной поставкой газа объемом 5 млрд кубометров. В подземных хранилищах создали достаточный запас газа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрено состояние готовности энергетической системы к зиме
Рассмотрено состояние готовности энергетической системы к зиме - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2023
Рассмотрено состояние готовности энергетической системы к зиме
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, с 1 декабря энергосистема перейдет на круглосуточный режим работы.
"В ближайшие месяцы планируется введение в эксплуатацию 8 солнечных и ветряных электростанций мощностью 1,7 тысячи мегаватт, а также газовой турбины мощностью 500 мегаватт в Сырдарье. Начнется добыча 900 тысяч тонн угля на Шаргунском месторождении в Сурхандарьинской области", — говорится в сообщении.
Также создан достаточный резерв сжиженного газа, мазута, трансформаторов, кабелей и других необходимых запасных частей.
Глава республики подчеркнул важность стабильной поставки энергоресурсов, вместе с тем — обеспечения платежной дисциплины. Мирзиёев дал указания по пресечению незаконных подключений, экономии энергоресурсов в период теплых дней.
Узбекистан, Казахстан и Азербайджан планируют экспортировать "зеленую" энергию в Европу
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