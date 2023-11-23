Энергосистема Узбекистана перейдет на круглосуточный режим работы
09:34 23.11.2023 (обновлено: 10:09 23.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрено состояние готовности энергетической системы к зиме
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики ознакомился с подготовкой энергетической системы к зимнему сезону и поставил перед руководителями сферы ряд задач.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 декабря энергосистема перейдет на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба президента.
Шавкат Мирзиёев посетил акционерное общество "Узбекнефтегаз" и ознакомился с подготовкой энергетической системы к зимнему сезону.
С учетом аномальных холодов в начале года, приняты меры по повышению потенциала энергосистемы. Полностью задействованы внутренние возможности, проведена модернизация сетей. Работы проводили совместно с зарубежными партнерами. Изучены и решены проблемы в учреждениях, на предприятиях и в жилищном фонде. Эти мероприятия охватили каждую махаллю.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрено состояние готовности энергетической системы к зиме
Рассмотрено состояние готовности энергетической системы к зиме
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В этом году на улучшение энергетической системы мы из всех источников направили 14,5 триллиона сумов. Обеспечили всем необходимым - сырьем, материалами, техникой. Теперь руководителям сферы необходимо в полной мере взять ответственность на себя, все четко распланировать и обеспечить гарантированную поставку энергии", — сказал Мирзиёев.
За прошедший период текущего года введены в эксплуатацию электрогенерирующие объекты мощностью 675 мегаватт. По всей республике обновили 100 подстанций, 11,5 тыс. трансформаторов и 34 тыс. километров сетей.
В целях стабильного обеспечения населения и предприятий природным газом решен вопрос с гарантированной поставкой газа объемом 5 млрд кубометров. В подземных хранилищах создали достаточный запас газа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрено состояние готовности энергетической системы к зиме
Рассмотрено состояние готовности энергетической системы к зиме
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, с 1 декабря энергосистема перейдет на круглосуточный режим работы.
"В ближайшие месяцы планируется введение в эксплуатацию 8 солнечных и ветряных электростанций мощностью 1,7 тысячи мегаватт, а также газовой турбины мощностью 500 мегаватт в Сырдарье. Начнется добыча 900 тысяч тонн угля на Шаргунском месторождении в Сурхандарьинской области", — говорится в сообщении.
Также создан достаточный резерв сжиженного газа, мазута, трансформаторов, кабелей и других необходимых запасных частей.
Глава республики подчеркнул важность стабильной поставки энергоресурсов, вместе с тем — обеспечения платежной дисциплины. Мирзиёев дал указания по пресечению незаконных подключений, экономии энергоресурсов в период теплых дней.
19 ноября, 13:29