https://uz.sputniknews.ru/20231123/uzbekistan-energetika-podgotovka-zima-41186142.html

Энергосистема Узбекистана перейдет на круглосуточный режим работы

Энергосистема Узбекистана перейдет на круглосуточный режим работы

Глава республики ознакомился с подготовкой энергетической системы к зимнему сезону и поставил перед руководителями сферы ряд задач.

2023-11-23T09:34+0500

2023-11-23T09:34+0500

2023-11-23T10:09+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

узбекнефтегаз

энергетика

общество

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 декабря энергосистема перейдет на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба президента. Шавкат Мирзиёев посетил акционерное общество "Узбекнефтегаз" и ознакомился с подготовкой энергетической системы к зимнему сезону.С учетом аномальных холодов в начале года, приняты меры по повышению потенциала энергосистемы. Полностью задействованы внутренние возможности, проведена модернизация сетей. Работы проводили совместно с зарубежными партнерами. Изучены и решены проблемы в учреждениях, на предприятиях и в жилищном фонде. Эти мероприятия охватили каждую махаллю.За прошедший период текущего года введены в эксплуатацию электрогенерирующие объекты мощностью 675 мегаватт. По всей республике обновили 100 подстанций, 11,5 тыс. трансформаторов и 34 тыс. километров сетей.В целях стабильного обеспечения населения и предприятий природным газом решен вопрос с гарантированной поставкой газа объемом 5 млрд кубометров. В подземных хранилищах создали достаточный запас газа.Кроме того, с 1 декабря энергосистема перейдет на круглосуточный режим работы.Также создан достаточный резерв сжиженного газа, мазута, трансформаторов, кабелей и других необходимых запасных частей.Глава республики подчеркнул важность стабильной поставки энергоресурсов, вместе с тем — обеспечения платежной дисциплины. Мирзиёев дал указания по пресечению незаконных подключений, экономии энергоресурсов в период теплых дней.Узбекистан, Казахстан и Азербайджан планируют экспортировать "зеленую" энергию в Европу

https://uz.sputniknews.ru/20231119/strany-yeaes-obschiye-energorynki-41118965.html

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