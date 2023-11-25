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Частота полетов из Ургенча в Санкт-Петербург увеличивается
Частота полетов из Ургенча в Санкт-Петербург увеличивается
Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, пятницам, воскресеньям и средам
2023-11-25T18:42+0500
2023-11-25T18:42+0500
2023-11-25T18:42+0500
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ургенч
санкт-петербург
полет
рейс
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Начиная с 29 ноября частота полетов из Ургенча в Санкт-Петербург увеличивается. Теперь полеты будут выполняться четыре раза в неделю, сообщает Uzbekistan Airways.График выполнения рейса HY637/638 по средам с 29 ноября 2023 года: Между Самаркандом и Измиром наладили прямое авиасообщение
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ургенч санкт-петербург полеты частота вторник пятница воскресенье среда
ургенч санкт-петербург полеты частота вторник пятница воскресенье среда
Частота полетов из Ургенча в Санкт-Петербург увеличивается
Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, пятницам, воскресеньям и средам.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Начиная с 29 ноября частота полетов из Ургенча в Санкт-Петербург увеличивается. Теперь полеты будут выполняться четыре раза в неделю, сообщает Uzbekistan Airways
.
"Теперь авиарейсы будут выполняться не только по вторникам, пятницам и воскресеньям, но и по средам", — говорится в сообщении.
График выполнения рейса HY637/638 по средам с 29 ноября 2023 года:
вылет из Ургенча в 11.30 (местное время);
прилет в Санкт-Петербург в 14.10 (местное время);
вылет из Санкт-Петербурга в 15.40 (местное время);
прилет в Ургенч в 22.00 (местное время).