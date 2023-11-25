https://uz.sputniknews.ru/20231125/chastota-polety-urgench-sankt-peterburg-uvelicheniye-41240962.html

Частота полетов из Ургенча в Санкт-Петербург увеличивается

Частота полетов из Ургенча в Санкт-Петербург увеличивается

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, пятницам, воскресеньям и средам

2023-11-25T18:42+0500

2023-11-25T18:42+0500

2023-11-25T18:42+0500

узбекистан

ургенч

санкт-петербург

полет

рейс

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Начиная с 29 ноября частота полетов из Ургенча в Санкт-Петербург увеличивается. Теперь полеты будут выполняться четыре раза в неделю, сообщает Uzbekistan Airways.График выполнения рейса HY637/638 по средам с 29 ноября 2023 года: Между Самаркандом и Измиром наладили прямое авиасообщение

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