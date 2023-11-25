https://uz.sputniknews.ru/20231125/london-kiyev-konflikt-2022-god-verxovnaya-rada-ukrainy-41234855.html
Лондон отговорил Киев прекратить конфликт в 2022 году — Рада Украины
Лондон отговорил Киев прекратить конфликт в 2022 году — Рада Украины
Украина также не согласилась на прекращения огня, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны
2023-11-25T12:26+0500
2023-11-25T12:26+0500
2023-11-25T12:26+0500
россия
украина
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
сво
киев
великобритания
лондон
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Военные действия на Украине могли завершится весной прошлого года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. Об этом заявил глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1", сообщает РИА Новости.При этом, по словам парламентария, Украина также не согласилась на прекращения огня, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны.В конце февраля прошлого года начались российско-украинские консультации: делегации провели две очные встречи в Беларуси, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи.В конце марта стороны провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве тогда это посчитали шагом навстречу, и в целом киевский режим впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Россия в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием соглашения министрами иностранных дел.Тем не менее позднее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Киев представил свой проект соглашения с Москвой. В нем был отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма. Помимо этого, Украина изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
россия
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украина лондон киев конфликт рада украины прекращение огня конституция статус
украина лондон киев конфликт рада украины прекращение огня конституция статус
Лондон отговорил Киев прекратить конфликт в 2022 году — Рада Украины
Украина также не согласилась на прекращения огня, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Военные действия на Украине могли завершится весной прошлого года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. Об этом заявил глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1"
, сообщает РИА Новости
.
"Россияне готовы были закончить войну, если мы возьмем нейтралитет, как Финляндия
, и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО
. Это был ключевой пункт. <...> Кроме того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать", — рассказал он.
При этом, по словам парламентария, Украина также не согласилась на прекращения огня, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны.
В конце февраля прошлого года начались российско-украинские консультации: делегации провели две очные встречи в Беларуси
, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи.
В конце марта стороны провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве тогда это посчитали шагом навстречу, и в целом киевский режим впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Россия в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила провести встречу Владимира Путина
и Владимира Зеленского одновременно с парафированием соглашения министрами иностранных дел.
Тем не менее позднее глава МИД Сергей Лавров
сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс.
В частности, по словам министра, Киев представил свой проект соглашения с Москвой. В нем был отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма. Помимо этого, Украина изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.