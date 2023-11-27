https://uz.sputniknews.ru/20231127/kiyev-aviazavod-raketnyy-udar-41258145.html

Стратегический украинский авиазавод попал под ракетный удар

Стратегический украинский авиазавод попал под ракетный удар

Критически важный для ВСУ завод БПЛА в Жулянах попал под удар российских военных

2023-11-27T11:23+0500

2023-11-27T11:23+0500

2023-11-27T11:23+0500

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Под российский ракетный удар попал авиазавод в Киеве, где производят беспилотники для ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, предоставившего видео атаки.По его словам, по стратегическому предприятию ударили ночью 24 ноября, некоторое время у подпольщиков ушло на подтверждение результатов.На опубликованных кадрах сначала слышны звуки работы зенитной установки украинской ПВО, после чего видны яркие вспышки и раздаются звуки взрывов."Прилет был хороший и качественный. По словам людей, передавших видео, была детонация, было очень громко", — добавил подпольщик.Для справки: Государственное предприятие "Завод 410 гражданской авиации" занимается диагностикой, ремонтом, техобслуживанием и модернизацией самолетов, вертолетов и авиадвигателей и включен в перечень предприятий стратегического значения, утверждаемый правительством Украины. Предприятие с 2015 года входит в военный госконцерн "Укроборонпром".

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