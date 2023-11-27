https://uz.sputniknews.ru/20231127/kiyev-aviazavod-raketnyy-udar-41258145.html
Стратегический украинский авиазавод попал под ракетный удар
Стратегический украинский авиазавод попал под ракетный удар
Критически важный для ВСУ завод БПЛА в Жулянах попал под удар российских военных
2023-11-27T11:23+0500
2023-11-27T11:23+0500
2023-11-27T11:23+0500
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удар
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Под российский ракетный удар попал авиазавод в Киеве, где производят беспилотники для ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, предоставившего видео атаки.По его словам, по стратегическому предприятию ударили ночью 24 ноября, некоторое время у подпольщиков ушло на подтверждение результатов.На опубликованных кадрах сначала слышны звуки работы зенитной установки украинской ПВО, после чего видны яркие вспышки и раздаются звуки взрывов."Прилет был хороший и качественный. По словам людей, передавших видео, была детонация, было очень громко", — добавил подпольщик.Для справки: Государственное предприятие "Завод 410 гражданской авиации" занимается диагностикой, ремонтом, техобслуживанием и модернизацией самолетов, вертолетов и авиадвигателей и включен в перечень предприятий стратегического значения, утверждаемый правительством Украины. Предприятие с 2015 года входит в военный госконцерн "Укроборонпром".
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стратегический авиазавод украина ракетный удар бпла всу россия военные
стратегический авиазавод украина ракетный удар бпла всу россия военные
Стратегический украинский авиазавод попал под ракетный удар
Критически важный для ВСУ завод БПЛА в киевском районе Жуляны попал под удар российских военных.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik.
Под российский ракетный удар попал авиазавод в Киеве, где производят беспилотники для ВСУ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, предоставившего видео атаки.
По его словам, по стратегическому предприятию ударили ночью 24 ноября, некоторое время у подпольщиков ушло на подтверждение результатов.
"По военным объектам, которые находятся в Киеве, столице Украины, была нанесена серия ударов. <… > Это район Жуляны — попадания пришлись по "Заводу 410", известному как завод гражданской авиации. По свидетельству наших агентов, там производили беспилотные летательные аппараты для нужд ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
На опубликованных кадрах сначала слышны звуки работы зенитной установки украинской ПВО, после чего видны яркие вспышки и раздаются звуки взрывов.
"Прилет был хороший и качественный. По словам людей, передавших видео, была детонация, было очень громко", — добавил подпольщик.
Для справки: Государственное предприятие "Завод 410 гражданской авиации" занимается диагностикой, ремонтом, техобслуживанием и модернизацией самолетов, вертолетов и авиадвигателей и включен в перечень предприятий стратегического значения, утверждаемый правительством Украины. Предприятие с 2015 года входит в военный госконцерн "Укроборонпром".