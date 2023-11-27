https://uz.sputniknews.ru/20231127/uzbekistan-regiony-musor-yedinyye-tarify-41257585.html
В ряде регионов Узбекистана установили единые тарифы оплаты за сбор и вывоз мусора
В ряде регионов Узбекистана установили единые тарифы оплаты за сбор и вывоз мусора
Предварительно рабочий орган провел анализ основных факторов, влияющих на оплату тарифов за прошедший период, включая стоимость горюче-смазочных материалов, запчастей для автотранспорта, а также коммунальных услуг.
2023-11-27T10:20+0500
2023-11-27T10:20+0500
2023-11-27T11:32+0500
общество
узбекистан
вывоз мусора
ташкентская область
самаркандская область
ферганская область
андижанская область
тарифы
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Ташкентской, Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях установлены единые тарифы оплаты за оказываемые услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, сообщает Республиканский центр организации санитарно-очистных работ. Вопросы регулирования единых тарифов оплаты услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов обсудили на очередных заседаниях Кенгашей народных депутатов данных регионов.Рабочим органом по пересмотру единых тарифов оплаты назначили Республиканский центр организации санитарно-очистных работ.Рабочий орган проанализировал основные факторы, непосредственно влияющие на оплату тарифов за прошедший период, в частности, стоимость горюче-смазочных материалов и запасных частей для автотранспорта, а также коммунальных услуг.При увеличившейся в 1,5 раза заработной плате рост цен составил:При этом утвержденные тарифы оплаты услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов не пересматривались в течение последних 2-4 лет. В результате это негативно сказалось на финансовом положении сантехнических предприятий, резко снизив их рентабельность к концу 2022 года.Исходя из этого, согласно заключению главных управлений экономики и финансов четырех регионов и решению областных Кенгашей народных депутатов размер выплат в месяц составит:
https://uz.sputniknews.ru/20231115/abr-pomosch-uzbekistan-upravleniye-otxodami-41007647.html
узбекистан
ташкентская область
самаркандская область
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узбекистан единые тарифы сбор вывоз мусор
узбекистан единые тарифы сбор вывоз мусор
В ряде регионов Узбекистана установили единые тарифы оплаты за сбор и вывоз мусора
10:20 27.11.2023 (обновлено: 11:32 27.11.2023)
Предварительно рабочий орган провел анализ основных факторов, влияющих на оплату тарифов за прошедший период, включая стоимость горюче-смазочных материалов, запчастей для автотранспорта, а также коммунальных услуг.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik.
В Ташкентской, Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях установлены единые тарифы оплаты за оказываемые услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, сообщает
Республиканский центр организации санитарно-очистных работ.
Вопросы регулирования единых тарифов оплаты услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов обсудили на очередных заседаниях Кенгашей народных депутатов данных регионов.
Рабочим органом по пересмотру единых тарифов оплаты назначили Республиканский центр организации санитарно-очистных работ.
Рабочий орган проанализировал основные факторы, непосредственно влияющие на оплату тарифов за прошедший период, в частности, стоимость горюче-смазочных материалов и запасных частей для автотранспорта, а также коммунальных услуг.
При увеличившейся в 1,5 раза заработной плате рост цен составил:
электроэнергия, питьевая вода и услуги водоотведения — в 2 раза;
сжатый природный газ — в 4 раза;
дизельное топливо — в 2 раза.
При этом утвержденные тарифы оплаты услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов не пересматривались в течение последних 2-4 лет. В результате это негативно сказалось на финансовом положении сантехнических предприятий, резко снизив их рентабельность к концу 2022 года.
Исходя из этого, согласно заключению главных управлений экономики и финансов четырех регионов и решению областных Кенгашей народных депутатов размер выплат в месяц составит:
в 22 городах и районах Ташкентской области — 4 400 сумов для физических лиц и 61 000 (68 320 с учетом НДС) сумов для юридических лиц;
в Самарканде и Самаркандском районе — 5 000 сумов для физических лиц и 90 000 сумов (с учетом НДС) для юридических лиц, а в других районах области — 4 129 сумов в месяц для физических лиц и 59 693 сумов (с учетом НДС) для юридических лиц;
в городах Ферганской области — 5 000 сумов для физических лиц и 48 000 (53 760 с учетом НДС) сумов для юридических лиц, в районах области — 4 000 сумов для физических лиц и 48 000 (53 760 с учетом НДС) сумов для юридических лиц;
в 16 городах и районах Андижанской области — 3 500 сумов для физических лиц, для юридических лиц – 47 500 сумов (с учетом НДС).