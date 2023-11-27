https://uz.sputniknews.ru/20231127/uzbekistan-regiony-musor-yedinyye-tarify-41257585.html

В ряде регионов Узбекистана установили единые тарифы оплаты за сбор и вывоз мусора

В ряде регионов Узбекистана установили единые тарифы оплаты за сбор и вывоз мусора

Предварительно рабочий орган провел анализ основных факторов, влияющих на оплату тарифов за прошедший период, включая стоимость горюче-смазочных материалов, запчастей для автотранспорта, а также коммунальных услуг.

2023-11-27T10:20+0500

2023-11-27T10:20+0500

2023-11-27T11:32+0500

общество

узбекистан

вывоз мусора

ташкентская область

самаркандская область

ферганская область

андижанская область

тарифы

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Ташкентской, Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях установлены единые тарифы оплаты за оказываемые услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, сообщает Республиканский центр организации санитарно-очистных работ. Вопросы регулирования единых тарифов оплаты услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов обсудили на очередных заседаниях Кенгашей народных депутатов данных регионов.Рабочим органом по пересмотру единых тарифов оплаты назначили Республиканский центр организации санитарно-очистных работ.Рабочий орган проанализировал основные факторы, непосредственно влияющие на оплату тарифов за прошедший период, в частности, стоимость горюче-смазочных материалов и запасных частей для автотранспорта, а также коммунальных услуг.При увеличившейся в 1,5 раза заработной плате рост цен составил:При этом утвержденные тарифы оплаты услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов не пересматривались в течение последних 2-4 лет. В результате это негативно сказалось на финансовом положении сантехнических предприятий, резко снизив их рентабельность к концу 2022 года.Исходя из этого, согласно заключению главных управлений экономики и финансов четырех регионов и решению областных Кенгашей народных депутатов размер выплат в месяц составит:

https://uz.sputniknews.ru/20231115/abr-pomosch-uzbekistan-upravleniye-otxodami-41007647.html

узбекистан

ташкентская область

самаркандская область

ферганская область

андижанская область

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