https://uz.sputniknews.ru/20231128/rossiya-voyennyye-otrajeniye-kontrataka-vsu-kupyansk-41282684.html

Российские военные отразили контратаки ВСУ под Купянском

Российские военные отразили контратаки ВСУ под Купянском

Группировка "Запад" отбила на Купянском направлении контратаки 57-й бригады ВСУ

2023-11-28T12:05+0500

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ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik. Российская группировка войск "Запад" отразила контратаки ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.Кроме этого, по словам офицера, благодаря чёткой и слаженной работе артиллерии группировки была сорвана попытка ротации украинской 43-й механизированной бригады на передовых позициях на направлении Ивановка и Ягодное.В ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и минометный расчет противника в районе Колесниковки и Кисловки.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ во время контратак на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих.

https://uz.sputniknews.ru/20231127/kiyev-aviazavod-raketnyy-udar-41258145.html

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