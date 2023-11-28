https://uz.sputniknews.ru/20231128/rossiya-voyennyye-otrajeniye-kontrataka-vsu-kupyansk-41282684.html
Российские военные отразили контратаки ВСУ под Купянском
Российские военные отразили контратаки ВСУ под Купянском
Группировка "Запад" отбила на Купянском направлении контратаки 57-й бригады ВСУ
2023-11-28T12:05+0500
2023-11-28T12:05+0500
2023-11-28T15:26+0500
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ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik. Российская группировка войск "Запад" отразила контратаки ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.Кроме этого, по словам офицера, благодаря чёткой и слаженной работе артиллерии группировки была сорвана попытка ротации украинской 43-й механизированной бригады на передовых позициях на направлении Ивановка и Ягодное.В ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и минометный расчет противника в районе Колесниковки и Кисловки.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ во время контратак на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих.
https://uz.sputniknews.ru/20231127/kiyev-aviazavod-raketnyy-udar-41258145.html
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россия военные отражение контратака всу купянск группировка "запад"
россия военные отражение контратака всу купянск группировка "запад"
Российские военные отразили контратаки ВСУ под Купянском
12:05 28.11.2023 (обновлено: 15:26 28.11.2023)
Группировка "Запад" отбила на Купянском направлении контратаки 57-й бригады украинской армии.
ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik.
Российская группировка войск "Запад" отразила контратаки ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
"На Купянском направлении в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады на направлении Синьковка, Лиман Первый", — рассказал он.
Кроме этого, по словам офицера, благодаря чёткой и слаженной работе артиллерии группировки была сорвана попытка ротации украинской 43-й механизированной бригады на передовых позициях на направлении Ивановка и Ягодное.
В ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и минометный расчет противника в районе Колесниковки и Кисловки.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ во время контратак на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих.