https://uz.sputniknews.ru/20231129/migranty-vozmojnosti-polucheniye-russia-grajdanstvo-41302129.html
У мигрантов станет больше оснований для получения российского паспорта
У мигрантов станет больше оснований для получения российского паспорта
Минтруда РФ расширило список за счет профессий, по которым наблюдается дефицит кадров
2023-11-29T13:20+0500
2023-11-29T13:20+0500
2023-11-29T14:13+0500
миграция
россия
паспорт
гражданство
профессия
общество
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ТАШКЕНТ, 29 ноября — Sputnik. Обновленный список профессий, обладателям которых будет проще получить гражданство России, начнет действовать с 15 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.По его словам, Министерство труда и социальной защиты РФ расширило список за счет профессий, по которым наблюдается дефицит кадров. Это педагоги, медики, работники сельского хозяйства и пищевой промышленности. В перечень включили инженеров, специалистов в области геологоразведки, строительства и обрабатывающих отраслей, а также “дефицитные” IT-профессии.При этом некоторые профессии, по которым нет острой нехватки работников, из списка исключили. В их числе — ряд строительных и рабочих направлений, не требующих высокой квалификации. “С экономической точки зрения изменение списка профессий, с которыми иностранцам легче получить гражданство РФ, — это вопрос регулирования и оптимизации миграционных потоков”, — отметил Гиринский.
https://uz.sputniknews.ru/20231128/sentralnaya-aziya-migranty-moskvichi-sennosti-opros-41283734.html
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мигранты увеличение оснований получение рф паспорт минтруда расширение список профессий
мигранты увеличение оснований получение рф паспорт минтруда расширение список профессий
У мигрантов станет больше оснований для получения российского паспорта
13:20 29.11.2023 (обновлено: 14:13 29.11.2023)
Минтруда РФ расширило список за счет профессий, по которым наблюдается дефицит кадров.
ТАШКЕНТ, 29 ноября — Sputnik.
Обновленный список профессий, обладателям которых будет проще получить гражданство России, начнет действовать с 15 декабря, сообщает РИА Новости
со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.
По его словам, Министерство труда и социальной защиты РФ расширило список за счет профессий, по которым наблюдается дефицит кадров. Это педагоги, медики, работники сельского хозяйства и пищевой промышленности. В перечень включили инженеров, специалистов в области геологоразведки, строительства и обрабатывающих отраслей, а также “дефицитные” IT-профессии.
При этом некоторые профессии, по которым нет острой нехватки работников, из списка исключили. В их числе — ряд строительных и рабочих направлений, не требующих высокой квалификации.
“С экономической точки зрения изменение списка профессий, с которыми иностранцам легче получить гражданство РФ, — это вопрос регулирования и оптимизации миграционных потоков”, — отметил Гиринский.