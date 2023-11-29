https://uz.sputniknews.ru/20231129/mirziyoyev-soveschaniye-farmatsevtika-elektrotexnika-41297506.html

Узбекистан привлечет в фармацевтическую отрасль известные бренды – подробности

Узбекистан привлечет в фармацевтическую отрасль известные бренды – подробности

Ежегодно в республике потребляют лекарственных средств на сумму $1,6 млрд.

2023-11-29T09:47+0500

2023-11-29T09:47+0500

2023-11-29T10:06+0500

общество

узбекистан

фармацевтика

лекарства

экспорт

проект

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ТАШКЕНТ, 29 ноября — Sputnik. Узбекистан планирует привлечь в фармацевтическую отрасль известные бренды, сообщает пресс-служба президента.Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, где обсуждались вопросы дальнейшей поддержки производства и повышения экспортного потенциала в фармацевтической и электротехнической промышленности.Согласно озвученным данным, за последние шесть лет производство в сфере фармацевтики выросло в 3 раза, а экспорт — в 6 раз. Запущено 177 проектов на $525 млн, создано 50 тыс. рабочих мест.По словам главы республики, в последние годы этой отрасли оказана большая поддержка, выделены значительные средства, созданы фармацевтические зоны."Но они не используются в полной мере. Необходимо расширять локализацию, поддерживать проекты предпринимателей, обеспечивать закупку их продукции. В основе этого лежат рабочие места, удовлетворение людей", — указал Мирзиёев.В этой связи он подчеркнул важность изучения зарубежного опыта и привлечения в Узбекистан известных брендов. В частности, лидер страны дал указание увеличить локализацию до 35% за счет организации производства 50 наиболее часто потребляемых лекарств.Кроме того, он отметил необходимость ускорить строительство кластера "Ташкент Фарма Парк" и привлечь к нему частного партнера. Также фармпредприятиям окажут помощь в переходе на международный стандарт "GMP" и создании системы маркировки.В целом в отрасли сформировано 173 проекта на $1,5 млрд. На их финансирование выделят $600 млн.В свою очередь, ответственные лица сообщили, что по итогам реализации проектов в 2024 году будет налажено производство продукции на $400 млн и экспорт на $160 млн.В ходе совещания также обсудили вопросы, связанные с электротехнической отраслью.За последние шесть лет в этой сфере запущено 224 проекта на сумму $640 млн. Ожидается, что к концу этого года экспорт достигнет $1 млрд.При этом республика ежегодно импортирует электротехническую продукцию на $800 млн. В целом в регионе имеется рынок на $3 млрд.Как отмечалось, чтобы занять достойное место на этом рынке, необходимо наладить сотрудничество с престижными брендами и производить конкурентоспособную продукцию. Этому уделят особое внимание в запланированном на следующий год 141 проекте на сумму $2 млрд.В связи с этим определено выделить $100 млн на государственную поддержку внедрения передовых технологий, инноваций и международных стандартов в сфере.Ответственные лица доложили о планах увеличить производство на 20% в следующем году и довести объем переработки меди до 140 тыс. тонн. Также речь шла о возможности наращивания экспорта до $1,5 млрд, а в 2025 году — до $2 млрд.

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