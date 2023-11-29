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https://uz.sputniknews.ru/20231129/mirziyoyev-soveschaniye-farmatsevtika-elektrotexnika-41297506.html
Узбекистан привлечет в фармацевтическую отрасль известные бренды – подробности
Узбекистан привлечет в фармацевтическую отрасль известные бренды – подробности
Ежегодно в республике потребляют лекарственных средств на сумму $1,6 млрд.
2023-11-29T09:47+0500
2023-11-29T10:06+0500
общество
узбекистан
фармацевтика
лекарства
экспорт
проект
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ТАШКЕНТ, 29 ноября — Sputnik. Узбекистан планирует привлечь в фармацевтическую отрасль известные бренды, сообщает пресс-служба президента.Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, где обсуждались вопросы дальнейшей поддержки производства и повышения экспортного потенциала в фармацевтической и электротехнической промышленности.Согласно озвученным данным, за последние шесть лет производство в сфере фармацевтики выросло в 3 раза, а экспорт — в 6 раз. Запущено 177 проектов на $525 млн, создано 50 тыс. рабочих мест.По словам главы республики, в последние годы этой отрасли оказана большая поддержка, выделены значительные средства, созданы фармацевтические зоны."Но они не используются в полной мере. Необходимо расширять локализацию, поддерживать проекты предпринимателей, обеспечивать закупку их продукции. В основе этого лежат рабочие места, удовлетворение людей", — указал Мирзиёев.В этой связи он подчеркнул важность изучения зарубежного опыта и привлечения в Узбекистан известных брендов. В частности, лидер страны дал указание увеличить локализацию до 35% за счет организации производства 50 наиболее часто потребляемых лекарств.Кроме того, он отметил необходимость ускорить строительство кластера "Ташкент Фарма Парк" и привлечь к нему частного партнера. Также фармпредприятиям окажут помощь в переходе на международный стандарт "GMP" и создании системы маркировки.В целом в отрасли сформировано 173 проекта на $1,5 млрд. На их финансирование выделят $600 млн.В свою очередь, ответственные лица сообщили, что по итогам реализации проектов в 2024 году будет налажено производство продукции на $400 млн и экспорт на $160 млн.В ходе совещания также обсудили вопросы, связанные с электротехнической отраслью.За последние шесть лет в этой сфере запущено 224 проекта на сумму $640 млн. Ожидается, что к концу этого года экспорт достигнет $1 млрд.При этом республика ежегодно импортирует электротехническую продукцию на $800 млн. В целом в регионе имеется рынок на $3 млрд.Как отмечалось, чтобы занять достойное место на этом рынке, необходимо наладить сотрудничество с престижными брендами и производить конкурентоспособную продукцию. Этому уделят особое внимание в запланированном на следующий год 141 проекте на сумму $2 млрд.В связи с этим определено выделить $100 млн на государственную поддержку внедрения передовых технологий, инноваций и международных стандартов в сфере.Ответственные лица доложили о планах увеличить производство на 20% в следующем году и довести объем переработки меди до 140 тыс. тонн. Также речь шла о возможности наращивания экспорта до $1,5 млрд, а в 2025 году — до $2 млрд.
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узбекистан фармотрасль привлечение известные бренды
узбекистан фармотрасль привлечение известные бренды

Узбекистан привлечет в фармацевтическую отрасль известные бренды – подробности

09:47 29.11.2023 (обновлено: 10:06 29.11.2023)
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота фармацевтического предприятия
Работа фармацевтического предприятия - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2023
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Ежегодно в республике потребляют лекарственных средств на сумму $1,6 млрд.
ТАШКЕНТ, 29 ноября — Sputnik. Узбекистан планирует привлечь в фармацевтическую отрасль известные бренды, сообщает пресс-служба президента.
Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, где обсуждались вопросы дальнейшей поддержки производства и повышения экспортного потенциала в фармацевтической и электротехнической промышленности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены актуальные вопросы развития фармацевтической и электротехнической промышленности
Обсуждены актуальные вопросы развития фармацевтической и электротехнической промышленности - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2023
Обсуждены актуальные вопросы развития фармацевтической и электротехнической промышленности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно озвученным данным, за последние шесть лет производство в сфере фармацевтики выросло в 3 раза, а экспорт — в 6 раз. Запущено 177 проектов на $525 млн, создано 50 тыс. рабочих мест.

"Однако это не соответствует имеющемуся потенциалу. Так, ежегодно в стране потребляются лекарственные средства на сумму $1,6 млрд. Доля отечественных производителей составляет всего 18%, остальное обеспечивается за счет импорта", — говорится в сообщении.

По словам главы республики, в последние годы этой отрасли оказана большая поддержка, выделены значительные средства, созданы фармацевтические зоны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены актуальные вопросы развития фармацевтической и электротехнической промышленности
Обсуждены актуальные вопросы развития фармацевтической и электротехнической промышленности - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2023
Обсуждены актуальные вопросы развития фармацевтической и электротехнической промышленности
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Но они не используются в полной мере. Необходимо расширять локализацию, поддерживать проекты предпринимателей, обеспечивать закупку их продукции. В основе этого лежат рабочие места, удовлетворение людей", — указал Мирзиёев.
В этой связи он подчеркнул важность изучения зарубежного опыта и привлечения в Узбекистан известных брендов. В частности, лидер страны дал указание увеличить локализацию до 35% за счет организации производства 50 наиболее часто потребляемых лекарств.
Кроме того, он отметил необходимость ускорить строительство кластера "Ташкент Фарма Парк" и привлечь к нему частного партнера. Также фармпредприятиям окажут помощь в переходе на международный стандарт "GMP" и создании системы маркировки.
В целом в отрасли сформировано 173 проекта на $1,5 млрд. На их финансирование выделят $600 млн.
В свою очередь, ответственные лица сообщили, что по итогам реализации проектов в 2024 году будет налажено производство продукции на $400 млн и экспорт на $160 млн.
В ходе совещания также обсудили вопросы, связанные с электротехнической отраслью.
За последние шесть лет в этой сфере запущено 224 проекта на сумму $640 млн. Ожидается, что к концу этого года экспорт достигнет $1 млрд.
При этом республика ежегодно импортирует электротехническую продукцию на $800 млн. В целом в регионе имеется рынок на $3 млрд.
Как отмечалось, чтобы занять достойное место на этом рынке, необходимо наладить сотрудничество с престижными брендами и производить конкурентоспособную продукцию. Этому уделят особое внимание в запланированном на следующий год 141 проекте на сумму $2 млрд.
"В этом году будет введено в эксплуатацию 2 гигаватта солнечных и ветряных электростанций, а в 2024 году — еще 4 гигаватта. Им нужно много кабелей, генераторов, инверторов, трансформаторов. Поставлена задача локализовать эту продукцию и получить международные сертификаты качества", — говорится в сообщении.
В связи с этим определено выделить $100 млн на государственную поддержку внедрения передовых технологий, инноваций и международных стандартов в сфере.
Ответственные лица доложили о планах увеличить производство на 20% в следующем году и довести объем переработки меди до 140 тыс. тонн.
Также речь шла о возможности наращивания экспорта до $1,5 млрд, а в 2025 году — до $2 млрд.
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