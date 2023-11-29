Узбекистан привлечет в фармацевтическую отрасль известные бренды – подробности
09:47 29.11.2023 (обновлено: 10:06 29.11.2023)
© Sputnik / Сергей Пятаков/
Ежегодно в республике потребляют лекарственных средств на сумму $1,6 млрд.
ТАШКЕНТ, 29 ноября — Sputnik. Узбекистан планирует привлечь в фармацевтическую отрасль известные бренды, сообщает пресс-служба президента.
Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, где обсуждались вопросы дальнейшей поддержки производства и повышения экспортного потенциала в фармацевтической и электротехнической промышленности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены актуальные вопросы развития фармацевтической и электротехнической промышленности
Обсуждены актуальные вопросы развития фармацевтической и электротехнической промышленности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно озвученным данным, за последние шесть лет производство в сфере фармацевтики выросло в 3 раза, а экспорт — в 6 раз. Запущено 177 проектов на $525 млн, создано 50 тыс. рабочих мест.
"Однако это не соответствует имеющемуся потенциалу. Так, ежегодно в стране потребляются лекарственные средства на сумму $1,6 млрд. Доля отечественных производителей составляет всего 18%, остальное обеспечивается за счет импорта", — говорится в сообщении.
По словам главы республики, в последние годы этой отрасли оказана большая поддержка, выделены значительные средства, созданы фармацевтические зоны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены актуальные вопросы развития фармацевтической и электротехнической промышленности
Обсуждены актуальные вопросы развития фармацевтической и электротехнической промышленности
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Но они не используются в полной мере. Необходимо расширять локализацию, поддерживать проекты предпринимателей, обеспечивать закупку их продукции. В основе этого лежат рабочие места, удовлетворение людей", — указал Мирзиёев.
В этой связи он подчеркнул важность изучения зарубежного опыта и привлечения в Узбекистан известных брендов. В частности, лидер страны дал указание увеличить локализацию до 35% за счет организации производства 50 наиболее часто потребляемых лекарств.
Кроме того, он отметил необходимость ускорить строительство кластера "Ташкент Фарма Парк" и привлечь к нему частного партнера. Также фармпредприятиям окажут помощь в переходе на международный стандарт "GMP" и создании системы маркировки.
В целом в отрасли сформировано 173 проекта на $1,5 млрд. На их финансирование выделят $600 млн.
В свою очередь, ответственные лица сообщили, что по итогам реализации проектов в 2024 году будет налажено производство продукции на $400 млн и экспорт на $160 млн.
В ходе совещания также обсудили вопросы, связанные с электротехнической отраслью.
За последние шесть лет в этой сфере запущено 224 проекта на сумму $640 млн. Ожидается, что к концу этого года экспорт достигнет $1 млрд.
При этом республика ежегодно импортирует электротехническую продукцию на $800 млн. В целом в регионе имеется рынок на $3 млрд.
Как отмечалось, чтобы занять достойное место на этом рынке, необходимо наладить сотрудничество с престижными брендами и производить конкурентоспособную продукцию. Этому уделят особое внимание в запланированном на следующий год 141 проекте на сумму $2 млрд.
"В этом году будет введено в эксплуатацию 2 гигаватта солнечных и ветряных электростанций, а в 2024 году — еще 4 гигаватта. Им нужно много кабелей, генераторов, инверторов, трансформаторов. Поставлена задача локализовать эту продукцию и получить международные сертификаты качества", — говорится в сообщении.
В связи с этим определено выделить $100 млн на государственную поддержку внедрения передовых технологий, инноваций и международных стандартов в сфере.
Ответственные лица доложили о планах увеличить производство на 20% в следующем году и довести объем переработки меди до 140 тыс. тонн.
Также речь шла о возможности наращивания экспорта до $1,5 млрд, а в 2025 году — до $2 млрд.