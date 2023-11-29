https://uz.sputniknews.ru/20231129/novyye-podlodki-mvf-russia-vozmojnosti-41300146.html

Новые подлодки для ВМФ: характеристики и возможности

Новые подлодки для ВМФ: характеристики и возможности

Динамичное развитие высокотехнологичного, ракетно-ядерного подводного флота РФ тревожит США и НАТО, поскольку лишает иллюзий гегемонии, ощущения превосходства и безнаказанности.

2023-11-29T11:15+0500

2023-11-29T11:15+0500

2023-11-29T11:51+0500

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На "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге Военно-морской флот России 28 ноября принял в боевой состав дизель-электрическую субмарину "Можайск" проекта 636.3, пятую в "тихоокеанской серии" из шести корпусов (строительство шестой подводной лодки – "Якутск" – близко к завершению).Торжественная церемония подъема Военно-морского флага прошла с участием главкома ВМФ Николая Евменова, гендиректора "Адмиралтейских верфей" Андрея Ветелова, советника главы ОСК Владимира Королева и замглавы администрации Можайского городского округа Марии Азаренковой. Адмирал Евменов отметил, что субмарина названа в честь древнего русского города Можайска, жители которого внесли значительный вклад в защиту Отечества."Можайск" оснащен новейшими инерциальным навигационным комплексом, автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточными крылатыми ракетами "Калибр", мощным торпедным вооружением (шесть 533-мм аппаратов, 18 торпед). Полное водоизмещение – 3100 тонн. Длина – 73,8 м, ширина – 9,9 м. Глубина погружения – до 300 м. Скорость подводного хода – до 20 узлов. Автономность – 45 суток. Экипаж "Можайска" – 52 человека.Многоцелевые субмарины проекта 636.3 предназначены для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведки и патрулирования на коммуникациях противника. Малошумные "Варшавянки" отличаются совершенной архитектурой, способны обнаруживать цели на дальности, превышающей аналогичные возможности противника в три-четыре раза. И регулярно демонстрируют высокую боевую эффективность – в Атлантическом океане, Средиземном и Черном морях.Кроме "Можайска", на исходе 2023 года ВМФ России планирует ввести в боевой состав еще три субмарины разных проектов, не считая такого же количества надводных кораблей. Российская Объединенная судостроительная корпорация работает в горячем ритме. После завершения серии "Варшавянок" для Тихоокеанского флота, "Адмиралтейские верфи" заложат новую серию из шести субмарин проекта 636.3 – для Северного флота.Океанский размахЗавершаются государственные испытания ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) "Император Александр III" (16 МБР "Булава" дальностью до 9000 км), четвертого в серии "стратегов" проекта 955А "Борей-А". Корабль был заложен на Севмаше 18 декабря 2015 года. "Императорский" экипаж 5 ноября успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка. В боевом составе флота находятся уже три РПКСН "Борей-А", и еще три – строятся. ВМФ России с 2020-го ежегодно получает по одному "Борею".Российский президент Владимир Путин ранее отметил, что с принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера "Император Александр III" доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100 процентов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 ноября заявил, что интенсивность боевой подготовки флота за год возросла на 20%, а уровень оснащения ВМФ современными образцами военной и специальной техники достиг 74%.Практически готовы встретить Новый год в боевом строю многоцелевая атомная субмарина "Красноярск" проекта 885М "Ясень-М" и дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" (для Северного флота). Отлажен ритмичный процесс строительства многоцелевых "Ясеней", в 2021 году боевой состав ВМФ России пополнили две субмарины этого проекта.Атомная подводная лодка "Красноярск" с могущественным минно-торпедным (боекомплект – 30 торпед) и ракетным вооружением (комплексы "Оникс", "Калибр", "Циркон") способен находить и уничтожать подводные, надводные и береговые цели – в любом районе Мирового океана. Подводное водоизмещение "Ясеня-М" – 13 тыс. тонн. Длина – 130 м, ширина – 13 м. Скорость – до 30 узлов (55 км/час). Глубина погружения – до 480 м. Автономность – 100 суток. Дальность практически не ограничена. Ядерная энергетическая установка способна более 25 лет давать ход без замены топлива. Высокая степень автоматизации позволила сократить экипаж субмарины до 64 человек."Красноярск" станет вторым многоцелевым подводным крейсером четвертого поколения в составе Тихоокеанского флота. Первым на ТОФ прибыл "Новосибирск", принятый Министерством обороны РФ в декабре 2022 года. ВМФ планирует в 2025 году получить еще две многоцелевые субмарины проекта 885М – "Пермь" и "Владивосток".Мощности, технологии и компетенции российского кораблестроения отвечают вызовам времени. Можно прогнозировать, что к 2028 году ВМФ получит все девять запланированных атомных субмарин проекта 885М. Четыре из них укрепят позиции России в неспокойном Тихом и в Мировом океане.Растущее военное могущество России чрезвычайно тревожит Пентагон и НАТО, лишает агрессоров ощущения безнаказанности, заставляет изобретать стратегии противодействия и новые прокси-конфликты. Правительство США вчера сообщило о закрытых совещаниях совета по оборонной политике Пентагона, которые состоятся в начале декабря, без участия европейских союзников. Пентагон намерен определить антироссийскую стратегию до 2050 года. Параллельно генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 ноября обозначил "две фундаментальные задачи" альянса на перспективу – военная помощь киевскому режиму и "предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО". Стратегия "на лезвии ножа" не обещает Западу ничего хорошего. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://uz.sputniknews.ru/20231123/su-34-novoye-pokoleniye-vozmojnosti-41187493.html

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