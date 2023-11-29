https://uz.sputniknews.ru/20231129/orvi-vosstanovleniye-vrach-rekomendatsii-41307675.html

Как быстро восстановиться после ОРВИ

Как быстро восстановиться после ОРВИ

Набраться сил после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции помогут теплая вода, спорт и массаж

2023-11-29T22:04+0500

2023-11-29T22:04+0500

2023-11-29T22:04+0500

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Что поможет быстрее встать на ноги после перенесенной ОРВИ рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог Екатерина Кашух.По ее словам, главное не оставить инфекцию недолеченной и строго соблюдать рекомендации врача во время болезни. После выздоровления для хорошего самочувствия важен полноценный сон, правильное питание и физические нагрузки.Эксперт добавила, что важную роль в поддержании иммунной системы играют витамины C и D, поэтому нужно уделить особое внимание сбалансированной диете. Также она рекомендовала пить больше жидкости, поскольку ОРВИ может вызвать обезвоживание организма. В заключение специалист посоветовала делать легкий самомассаж, растирая ноги и руки от кистей и лодыжек вверх. Он поможет улучшить кровообращение и придаст бодрости. А медитация и дыхательные практики помогут справиться с психологическими нагрузками и стрессами.

https://uz.sputniknews.ru/20231127/xurma-svoystva-vrach-rekomendatsii-41271441.html

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