https://uz.sputniknews.ru/20231129/sentralnaya-aziya-transgranichnaya-oxrana-priroda-41302613.html

Другой не будет: страны ЦА объединяются в сохранении природы региона

Другой не будет: страны ЦА объединяются в сохранении природы региона

Как помочь мигрирующим животным беспрепятственно пересекать границы между государствами, а также сохранить места обитания редких видов животных, обитающих в Центральной Азии, и в частности в Узбекистане — обсудили в Ташкенте.

2023-11-29T14:21+0500

2023-11-29T14:21+0500

2023-11-29T14:21+0500

центральная азия

охрана окружающей среды

природа

границы

животные

узбекистан

казахстан

кыргызстан

таджикистан

туркменистан

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В столице проходит трехдневный региональный диалог по трансграничной охране природы в Центральной Азии. В нем участвуют представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также национальных и международных организаций.Трансграничная охрана природы — это сотрудничество стран в целях охраны территорий, пересекающих одну или несколько международных границ.С точки зрения Центральноазиатской инициативы по сохранению млекопитающих (ЦАИМ) важным направлением трансграничного сотрудничества Узбекистана является сохранение таких животных, как бухарские олени, персидские леопарды, джейраны, сайгаки, уриалы (степные бараны).ЦАИМ разработали в рамках реализации Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных, чтобы на международном уровне защищать их и места обитания в регионе. Узбекистан ратифицировал Конвенцию в 1998 году. Документ объединяет 133 страны ареала, через которые проходят мигрирующие животные.Республика активно совершенствует законодательную базу сферы. Так, правительство утвердило Концепцию охраны окружающей среды до 2030 года. Кроме того, в стране реализуют Стратегию по сохранению биологического разнообразия до 2028 года.Всего, как рассказали во время диалога, в мире насчитывается более 3 тыс. охраняемых зон, общая площадь которых составляет 4,6 млн кв. км.Совместная охрана животныхВ Узбекистане 14 охраняемых природных территорий (ОПТ), которые находятся на границах с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном."На западе республики расположены комплексный заказник "Сайгачий", национальные парки "Аралкум" и "Южный Устюрт", Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват, в центре страны находится природный парк "Центральный Кызылкум", заповедник Актау-Тамды, Кызылкумский заповедник, — перечислил начальник отдела охраняемых природных территорий Минэкологии РУз Халилулла Шеримбетов. — В восточной части — Угам-Чаткальский и Зарафшанский национальные парки, Зааминский государственный заповедник, Гиссарский заповедник, национальный парк "Верхний Туполанг". На юго-востоке — национальный парк "Бабатаг" и Сурханский заповедник".По словам Шеримбетова, 70% охраняемых природных территорий (ОПТ) Узбекистана расположены на границах с соседними государствами. Это дает возможность создать трансграничные ОПТ, а значит совместными усилиями охранять и контролировать мигрирующие виды животных.Сотрудничество с Таджикистаном позволит сохранить арчевники и места обитания тяньшанского бурого медведя и снежного барса, а также взять под усиленную охрану тугайные леса и места обитания бухарского оленя.В тандеме с Туркменистаном усилия направят на сохранение мест обитания винторогого козла, бухарского горного барана, среднеазиатского леопарда.С казахстанскими специалистами важно объединить усилия для сохранения мест обитания сайгака, туркменского кулана, джейрана.Кроме того, предложено организовать трансграничную ОПТ между тремя республиками: национальный парк "Аралкум" и заказник "Сайгачий" со стороны Узбекистана, заповедник Капланкыр — со стороны Туркменистана и казахстанский заповедник Устюрт. Это позволит не только сохранить пустынно-степные природные комплексы, но и места обитания редких видов животных и водоплавающих птиц.Аналогичная ситуация с Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном. С узбекской стороны речь идет об Угам-Чаткальском национальном природном парке и биосферном резервате, а также Чаткальском заповеднике. Это поможет сохранить места обитания снежного барса, тяньшанского бурого медведя, сурка Мензбира.Трофейная охота — как спасениеОдним из способов сохранить животных и уберечь популяцию от вымирания стала трофейная охота. Многие годы за эффективностью такого подхода в Таджикистане наблюдает представитель регионального экологического центра ЦА (РЭЦЦА) Людмила Киктенко.Благодаря сберегающей трофейной охоте, в Таджикистане смогли увеличить популяцию мархуров (винторогие козлы), занесенных в национальную Красную книгу. По словам эколога, в 2005 году на берегу Пянджа, на границе Таджикистана с Афганистаном, на территории 3,5 тыс. га этих животных насчитывалось около 40 голов.Более того, организация такой охоты позволяет не только создавать рабочие места, но и пополнять госбюджет — ежегодная квота на 15 голов стоит $450 тыс."Местные жители зарабатывают на том, что обеспечивают для охотников все необходимые условия, — уточняет эколог. — При этом охотиться разрешено только на старых животных".Преимущества и проблемы трансграничного сотрудничестваЭксперты выделяют несколько преимуществ, которые дает трансграничная охрана природы:Кроме того, трансграничная охрана природы способствует выживанию мигрирующих видов, в том числе благодаря увеличению территории, на которой они могут питаться и размножаться. Для ЦА это имеет особое значение, поскольку здесь располагаются важнейшие миграционные коридоры, по которым перемещаются стада диких джейранов, сайгаков и других уникальных видов диких животных.На пути у них нередко возникают препятствия — не только пограничные барьеры, но и развитие инфраструктуры. С такой проблемой столкнулись сайгаки в комплексном заказнике "Сайгачий", созданном как раз для беспрепятственной миграции из Казахстана в Узбекистан."Однако миграции помешало ограждение, которое на границе установила казахская сторона. Позже ситуацию усложнила железная дорога Бейнеу-Шалкар — сайгаки практически перестали мигрировать в республику. Однако популяция растет и сегодня насчитывается около 500 голов", — добавил Шеримбетов.По мнению участников диалога, экосистемы, разделенные границами, часто подчиняются разным политикам и структурам управления, поэтому трансграничная охрана природы помогает преодолевать данные различия.Вместе с тем, эксперты, наряду с преимуществами трансграничного сотрудничества, отмечают и проблемы, мешающие управлять приграничными территориями. По словам, представительницы Туркменистана Ширины Каррыевой, прежде всего речь идет о разнице в законодательстве (необходимо его гармонизировать), языковых трудностях (необходимость перевода). Кроме того, в погранзонах существуют ограничения на использование некоторой техники и в целом доступа специалистов на соседнюю территорию. В связи с этим необходимо наладить межведомственное сотрудничество, в частности пограничных и природоохранных структур.

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страны центральная азия сохранение природа регион помощь мигрирующие животные пересечение границы