https://uz.sputniknews.ru/20231129/uzbekistan-derevya-vyrubka-sokrascheniye-41312133.html
В Узбекистане вырубка ценных деревьев сократилась на 48%
В Узбекистане вырубка ценных деревьев сократилась на 48%
С начала 2023 года количество срубленных деревьев составило 900, в то время как в прошлом году их число превысило 1 300.
2023-11-29T19:09+0500
2023-11-29T19:09+0500
2023-11-29T19:09+0500
общество
узбекистан
вырубка деревьев
озеленение
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Вырубка ценных деревьев в Узбекистане сократилась на 48%. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал главный специалист отдела организации и мониторинга общенационального проекта "Яшил Макон" Улмас Собиров.По словам эксперта, с начала 2023 года в республике вырубили 900 деревьев, годом ранее этот показатель превысил 1 300. Вместе с тем, за прошедший период в рамках общенационального проекта "Яшил макон" на 588 га созданы "зеленые парки", на 662 га — "зеленые общественные парки", а вокруг Бухары, Нукуса, Хивы и Ургенча — 40 км "зеленых поясов".Напомним, что Минэкологии, Международный общественный фонд Zamin и хокимият Ташкента реализуют новый совместный проект "Реестр деревьев".Его цель – сохранение и ведение полноценного учета зеленых насаждений, в том числе на этапе планирования строительства, а также принятие мер в случае их незаконной вырубки. Первый этап проекта стартовал в Ташкенте.Для справки: "зеленые парки" — это массивы растительности, которые выращивают для воспроизводства, восстановления, ухода, охраны и повышения продуктивности деревьев и кустарников в черте города или иного населенного пункта.На территории "зеленого парка" запрещается строить производственные и непроизводственные объекты, устанавливать аттракционы, устраивать выпас и разведение скота, рыбы и птицы."Зеленые общественные парки" предназначены для прогулок населения, на их территории также запрещено строительство зданий, сооружений, производственных и непроизводственных объектов, включая установку аттракционов. На территорию такого парка нельзя въезжать на автотранспорте, кроме того, в нем под запретом сигареты и алкоголь.
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узбекистан вырубка ценных деревьев сокращение
узбекистан вырубка ценных деревьев сокращение
В Узбекистане вырубка ценных деревьев сократилась на 48%
С начала 2023 года количество срубленных деревьев в республике составило 900, в то время как в прошлом году их число превысило 1 300.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Вырубка ценных деревьев в Узбекистане сократилась на 48%. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказал главный специалист отдела организации и мониторинга общенационального проекта "Яшил Макон" Улмас Собиров.
"Вырубка любых деревьев запрещена законом, за это установлена ответственность. Сегодня Госкомэкологии усилил контроль в регионах. Также запущена система экологического контроля при помощи 16 дронов, более 600 камер наблюдения и 260 патрульных служб. В результате вырубка ценных деревьев сократилась на 48% по сравнению с прошлым годом", — сообщил он.
По словам эксперта, с начала 2023 года в республике вырубили 900 деревьев, годом ранее этот показатель превысил 1 300.
Вместе с тем, за прошедший период в рамках общенационального проекта "Яшил макон" на 588 га созданы "зеленые парки", на 662 га — "зеленые общественные парки", а вокруг Бухары, Нукуса, Хивы и Ургенча — 40 км "зеленых поясов".
Напомним, что Минэкологии, Международный общественный фонд Zamin и хокимият Ташкента реализуют новый совместный проект "Реестр деревьев".
Его цель – сохранение и ведение полноценного учета зеленых насаждений, в том числе на этапе планирования строительства, а также принятие мер в случае их незаконной вырубки. Первый этап проекта стартовал в Ташкенте.
Для справки: "зеленые парки" — это массивы растительности, которые выращивают для воспроизводства, восстановления, ухода, охраны и повышения продуктивности деревьев и кустарников в черте города или иного населенного пункта.
На территории "зеленого парка" запрещается строить производственные и непроизводственные объекты, устанавливать аттракционы, устраивать выпас и разведение скота, рыбы и птицы.
"Зеленые общественные парки" предназначены для прогулок населения, на их территории также запрещено строительство зданий, сооружений, производственных и непроизводственных объектов, включая установку аттракционов. На территорию такого парка нельзя въезжать на автотранспорте, кроме того, в нем под запретом сигареты и алкоголь.