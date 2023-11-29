https://uz.sputniknews.ru/20231129/uzbekistan-derevya-vyrubka-sokrascheniye-41312133.html

В Узбекистане вырубка ценных деревьев сократилась на 48%

В Узбекистане вырубка ценных деревьев сократилась на 48%

С начала 2023 года количество срубленных деревьев составило 900, в то время как в прошлом году их число превысило 1 300.

2023-11-29T19:09+0500

2023-11-29T19:09+0500

2023-11-29T19:09+0500

общество

узбекистан

вырубка деревьев

озеленение

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Вырубка ценных деревьев в Узбекистане сократилась на 48%. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал главный специалист отдела организации и мониторинга общенационального проекта "Яшил Макон" Улмас Собиров.По словам эксперта, с начала 2023 года в республике вырубили 900 деревьев, годом ранее этот показатель превысил 1 300. Вместе с тем, за прошедший период в рамках общенационального проекта "Яшил макон" на 588 га созданы "зеленые парки", на 662 га — "зеленые общественные парки", а вокруг Бухары, Нукуса, Хивы и Ургенча — 40 км "зеленых поясов".Напомним, что Минэкологии, Международный общественный фонд Zamin и хокимият Ташкента реализуют новый совместный проект "Реестр деревьев".Его цель – сохранение и ведение полноценного учета зеленых насаждений, в том числе на этапе планирования строительства, а также принятие мер в случае их незаконной вырубки. Первый этап проекта стартовал в Ташкенте.Для справки: "зеленые парки" — это массивы растительности, которые выращивают для воспроизводства, восстановления, ухода, охраны и повышения продуктивности деревьев и кустарников в черте города или иного населенного пункта.На территории "зеленого парка" запрещается строить производственные и непроизводственные объекты, устанавливать аттракционы, устраивать выпас и разведение скота, рыбы и птицы."Зеленые общественные парки" предназначены для прогулок населения, на их территории также запрещено строительство зданий, сооружений, производственных и непроизводственных объектов, включая установку аттракционов. На территорию такого парка нельзя въезжать на автотранспорте, кроме того, в нем под запретом сигареты и алкоголь.

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