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Дни туризма и новые авиарейсы: какие совместные проекты реализует Узбекистан в 2024 году
Дни туризма и новые авиарейсы: какие совместные проекты реализует Узбекистан в 2024 году
Председатель комитета по туризму при Минэкологии РУз Умид Шадиев встретился с Генсеком ШОС, министром спорта и туризма Беларуси, а также с замминистра профильного ведомства Казахстана.
2023-11-29T12:17+0500
2023-11-29T12:30+0500
туризм
узбекистан
шос
беларусь
казахстан
сотрудничество
проект
чжан мин
горнолыжный курорт
туристы
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ТАШКЕНТ, 29 ноября — Sputnik. Узбекистан намерен реализовать совместные проекты в рамках ШОС, а также сотрудничать с Казахстаном и Беларусью в туристической сфере, сообщает Комитет по туризму при Минэкологии.Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи председателя Комитета по туризму Умида Шадиева с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.Речь шла о расширении сотрудничества в сфере туризма в ШОС, формировании пула ведущих СМИ и тревел-блогеров из государств-членов организации, а также проведении инфо-туров с их участием по лучшим туристическим направлениям на территории ШОС в 2024 году.Генсек ШОС Чжан Мин выразил готовность стать соавтором таких документов, как "Глобальный кодекс безопасного туризма в рамках ООН", Международная программа действий по развитию зеленого туризма и Специальная декларация об объявлении 2025 года "Всемирным годом инклюзивного туризма", разработку которых инициировал Шавкат Мирзиёев в рамках 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО в Самарканде.В Узбекистане и Казахстане пройдут Дни туризмаУмид Шадиев встретился с заместителем министра туризма и спорта РК Ержаном Еркинбаевым. Стороны обсудили мероприятия и проекты, направленные на увеличение туристического потока между Узбекистаном и Казахстаном в 2024 году. В частности, решено разработать конкретные предложения для участия с единым стендом в крупных международных выставках "Шелковый путь".Ожидается открытие прямых рейсов из Минска в СамаркандУмид Шадиев и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук обсудили вопросы увеличения туристического обмена между странами.В планах сторон также наладить подготовку кадров и обмен опытом между Институтом туризма Белорусского государственного университета физической культуры и Международным университетом туризма и культурного наследия "Шелковый путь" в Самарканде.
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дни туризма новые авиарейсы совместные проекты 2024 год узбекистан шос беларусь казахстан
дни туризма новые авиарейсы совместные проекты 2024 год узбекистан шос беларусь казахстан

Дни туризма и новые авиарейсы: какие совместные проекты реализует Узбекистан в 2024 году

12:17 29.11.2023 (обновлено: 12:30 29.11.2023)
© unsplash/Evgeny MatveevТуристы на улицах Бухары.
Туристы на улицах Бухары. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2023
© unsplash/Evgeny Matveev
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Председатель комитета по туризму при Минэкологии РУз Умид Шадиев встретился с Генсеком ШОС, министром спорта и туризма Беларуси, а также с замминистра профильного ведомства Казахстана.
ТАШКЕНТ, 29 ноября — Sputnik. Узбекистан намерен реализовать совместные проекты в рамках ШОС, а также сотрудничать с Казахстаном и Беларусью в туристической сфере, сообщает Комитет по туризму при Минэкологии.
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи председателя Комитета по туризму Умида Шадиева с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.
© Комитет по туризмуПредседатель комитета по туризму Умид Шадиев встретился с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.
Председатель комитета по туризму Умид Шадиев встретился с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2023
Председатель комитета по туризму Умид Шадиев встретился с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.
© Комитет по туризму
Речь шла о расширении сотрудничества в сфере туризма в ШОС, формировании пула ведущих СМИ и тревел-блогеров из государств-членов организации, а также проведении инфо-туров с их участием по лучшим туристическим направлениям на территории ШОС в 2024 году.
Генсек ШОС Чжан Мин выразил готовность стать соавтором таких документов, как "Глобальный кодекс безопасного туризма в рамках ООН", Международная программа действий по развитию зеленого туризма и Специальная декларация об объявлении 2025 года "Всемирным годом инклюзивного туризма", разработку которых инициировал Шавкат Мирзиёев в рамках 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО в Самарканде.
"По итогам встречи достигнута договоренность о реализации совместных проектов между Международной академией туризма ЮНВТО, начавшей работу в Узбекистане, тематическим офисом "Туризм на Шелковом пути" и ШОС", — говорится в сообщении.
В Узбекистане и Казахстане пройдут Дни туризма
Умид Шадиев встретился с заместителем министра туризма и спорта РК Ержаном Еркинбаевым. Стороны обсудили мероприятия и проекты, направленные на увеличение туристического потока между Узбекистаном и Казахстаном в 2024 году. В частности, решено разработать конкретные предложения для участия с единым стендом в крупных международных выставках "Шелковый путь".
© Комитет по туризмуПредседатель комитета по туризму Умид Шадиев встретился с заместителем министра спорта и туризма республики Казахстан Ю.Эркинбаевым.
Председатель комитета по туризму Умид Шадиев встретился с заместителем министра спорта и туризма республики Казахстан Ю.Эркинбаевым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2023
Председатель комитета по туризму Умид Шадиев встретился с заместителем министра спорта и туризма республики Казахстан Ю.Эркинбаевым.
© Комитет по туризму
"Также, учитывая тот факт, что горнолыжный туризм развивается в двух странах, договорились о проведении дней туризма на горнолыжных курортах "Амирсой" в Узбекистане и "Шымбулаке" в Казахстане", — говорится в сообщении.
Ожидается открытие прямых рейсов из Минска в Самарканд
Умид Шадиев и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук обсудили вопросы увеличения туристического обмена между странами.
© Комитет по туризмуПредседатель комитета по туризму Умид Шадиев встретился с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком.
Председатель комитета по туризму Умид Шадиев встретился с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2023
Председатель комитета по туризму Умид Шадиев встретился с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком.
© Комитет по туризму

"В ходе переговоров договорились о проведении ознакомительных турпоездок для ведущих СМИ и туристических блогеров в первом полугодии 2024 года. Также, министр спорта и туризма Беларуси сообщил о планах открыть прямые рейсы из Минска в Самарканд", — указано в сообщении.

В планах сторон также наладить подготовку кадров и обмен опытом между Институтом туризма Белорусского государственного университета физической культуры и Международным университетом туризма и культурного наследия "Шелковый путь" в Самарканде.
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