https://uz.sputniknews.ru/20231129/uzbekistan-turizm-sotrudnichestvo-shos-belarus-kazaxstan-41301551.html

Дни туризма и новые авиарейсы: какие совместные проекты реализует Узбекистан в 2024 году

Дни туризма и новые авиарейсы: какие совместные проекты реализует Узбекистан в 2024 году

Председатель комитета по туризму при Минэкологии РУз Умид Шадиев встретился с Генсеком ШОС, министром спорта и туризма Беларуси, а также с замминистра профильного ведомства Казахстана.

2023-11-29T12:17+0500

2023-11-29T12:17+0500

2023-11-29T12:30+0500

туризм

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беларусь

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сотрудничество

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чжан мин

горнолыжный курорт

туристы

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ТАШКЕНТ, 29 ноября — Sputnik. Узбекистан намерен реализовать совместные проекты в рамках ШОС, а также сотрудничать с Казахстаном и Беларусью в туристической сфере, сообщает Комитет по туризму при Минэкологии.Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи председателя Комитета по туризму Умида Шадиева с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.Речь шла о расширении сотрудничества в сфере туризма в ШОС, формировании пула ведущих СМИ и тревел-блогеров из государств-членов организации, а также проведении инфо-туров с их участием по лучшим туристическим направлениям на территории ШОС в 2024 году.Генсек ШОС Чжан Мин выразил готовность стать соавтором таких документов, как "Глобальный кодекс безопасного туризма в рамках ООН", Международная программа действий по развитию зеленого туризма и Специальная декларация об объявлении 2025 года "Всемирным годом инклюзивного туризма", разработку которых инициировал Шавкат Мирзиёев в рамках 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО в Самарканде.В Узбекистане и Казахстане пройдут Дни туризмаУмид Шадиев встретился с заместителем министра туризма и спорта РК Ержаном Еркинбаевым. Стороны обсудили мероприятия и проекты, направленные на увеличение туристического потока между Узбекистаном и Казахстаном в 2024 году. В частности, решено разработать конкретные предложения для участия с единым стендом в крупных международных выставках "Шелковый путь".Ожидается открытие прямых рейсов из Минска в СамаркандУмид Шадиев и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук обсудили вопросы увеличения туристического обмена между странами.В планах сторон также наладить подготовку кадров и обмен опытом между Институтом туризма Белорусского государственного университета физической культуры и Международным университетом туризма и культурного наследия "Шелковый путь" в Самарканде.

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