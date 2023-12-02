Как в Узбекистане "качают" нефть и газ из твердых пород земли

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Ташкенте прошла презентация деятельности научно-технологического центра GRDC, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На ней рассказали о современных подходах в области добычи нефтегазовой продукции, потенциале центра, этапах сопровождения всех процессов: геологоразведочных работ, разработки месторождений и добычи.Специалисты одной из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана Sanoat Energetika Guruhi (SANEG) называют центр GRDC своим научным драйвером.В настоящее время центр работает по 10 направлениям. За 9 месяцев текущего года специалисты GRDC:Говоря о запасах нефти, специалисты отметили, что их в Узбекистане более чем достаточно, но они являются трудноизвлекаемыми. Другими словами, они находятся внутри твердого слоя земли. Одна из задач центра, максимально, с применением высоких технологий вывести добычу твердой нефти на качественно новый уровень. В целом, согласно программе повышения нефтедобычи до 2030 года, планируется довести добычу до 1,6 млн тонн в год.Отвечая на вопрос журналистов о том, достаточно ли резерва газа на зимний период, эксперты с уверенностью заверили, что в этом году зимой проблем с газом в Узбекистане не будет. Объяснили это основательной заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ).Компания также разрабатывает железно-рудные проекты и химические (сланцевые, калийные, фосфоридные, угольные). По этим направлениям с партнерами из России, Казахстана, Таджикистана ведется совместная работа по проработке определенных концептуальных, стратегических проектов.На обзорной экскурсии по центру наглядно продемонстрировали передовые методы, используемые в лабораториях, ознакомили с процессами создания геолого-гидродинамических месторождений в 3D моделях, деятельностью аналитического и научного департаментов.Всего в центре более 300 высококвалифицированных специалистов, в том числе два десятка приглашенных из ближнего и дальнего зарубежья. Работа с кадровым потенциалом ведется интенсивно, а привлекаемые специалисты и эксперты обучают молодых и перспективных ученых центра.
Бытует мнение, что нефть находится под землей в жидком состоянии. Однако, легкодоступные ее запасы практически исчерпаны. В Узбекистане ведутся работы по разработке твердой нефти с применением передовых технологий.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Ташкенте прошла презентация деятельности научно-технологического центра GRDC, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На ней рассказали о современных подходах в области добычи нефтегазовой продукции, потенциале центра, этапах сопровождения всех процессов: геологоразведочных работ, разработки месторождений и добычи.
Презентация деятельности научно-технологического центра GRDC
Специалисты одной из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана Sanoat Energetika Guruhi (SANEG) называют центр GRDC своим научным драйвером.
"Все идейные, концептуальные, стратегические, проектные работы для геологических исследований и эффективной разработки месторождений углеводородного сырья выполняются в данном центре. Результаты нашей работы помогают принимать взвешенные решения при разработке геолого-технических мероприятий, прогнозировать различные сценарии и стратегии освоения месторождений, отслеживать тенденции изменения энергетики пласта и многое другое", — рассказал заместитель генерального директора SANEG, руководитель научно-технологического центра GRDC Азизбек Назаров.
В настоящее время центр работает по 10 направлениям. За 9 месяцев текущего года специалисты GRDC:
переинтерпретироровали 556 геофизических и промыслово-геофизических исследований;
разработали и построили 63 трехмерных геолого-гидродинамических моделей месторождений;
провели 850 геолого-технических мероприятий для повышения добычи углеводородов;
выполнили более 140 комплексных исследований скважин и порядка 1500 отборов глубинных проб пластовых флюидов.
Говоря о запасах нефти, специалисты отметили, что их в Узбекистане более чем достаточно, но они являются трудноизвлекаемыми. Другими словами, они находятся внутри твердого слоя земли. Одна из задач центра, максимально, с применением высоких технологий вывести добычу твердой нефти на качественно новый уровень.
В целом, согласно программе повышения нефтедобычи до 2030 года, планируется довести добычу до 1,6 млн тонн в год.
Отвечая на вопрос журналистов о том, достаточно ли резерва газа на зимний период, эксперты с уверенностью заверили, что в этом году зимой проблем с газом в Узбекистане не будет. Объяснили это основательной заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ).
"В этом году мы показали увеличение мощности наших хранилищ на полтора миллиарда кубометров. Это больше, чем в прошлом году. Уже заполнены все наши ПХГ. Вся работа в этом направлении проведена с применением современных методов", — отметил Назаров.
Компания также разрабатывает железно-рудные проекты и химические (сланцевые, калийные, фосфоридные, угольные). По этим направлениям с партнерами из России, Казахстана, Таджикистана ведется совместная работа по проработке определенных концептуальных, стратегических проектов.
На обзорной экскурсии по центру наглядно продемонстрировали передовые методы, используемые в лабораториях, ознакомили с процессами создания геолого-гидродинамических месторождений в 3D моделях, деятельностью аналитического и научного департаментов.
Всего в центре более 300 высококвалифицированных специалистов, в том числе два десятка приглашенных из ближнего и дальнего зарубежья. Работа с кадровым потенциалом ведется интенсивно, а привлекаемые специалисты и эксперты обучают молодых и перспективных ученых центра.