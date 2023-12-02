https://uz.sputniknews.ru/20231202/kak-v-uzbekistane-kachayut-neft-i-gaz-iz-tverdyx-porod-zemli-41360822.html

Как в Узбекистане "качают" нефть и газ из твердых пород земли

Как в Узбекистане "качают" нефть и газ из твердых пород земли

Бытует мнение что нефть находится под землей в жидком состоянии и для ее добычи стоит только поставить насос качалку Однако легкодоступные запасы практически исчерпаны

2023-12-02T18:46+0500

2023-12-02T18:46+0500

2023-12-02T18:46+0500

узбекистан

наука

технологии

нефть

газ

нефтегазовая отрасль

нефтепродукты

презентация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/02/41361046_44:177:834:622_1920x0_80_0_0_99169365831cfbf8e58f6164cf1f272f.jpg

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Ташкенте прошла презентация деятельности научно-технологического центра GRDC, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На ней рассказали о современных подходах в области добычи нефтегазовой продукции, потенциале центра, этапах сопровождения всех процессов: геологоразведочных работ, разработки месторождений и добычи.Специалисты одной из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана Sanoat Energetika Guruhi (SANEG) называют центр GRDC своим научным драйвером.В настоящее время центр работает по 10 направлениям. За 9 месяцев текущего года специалисты GRDC:Говоря о запасах нефти, специалисты отметили, что их в Узбекистане более чем достаточно, но они являются трудноизвлекаемыми. Другими словами, они находятся внутри твердого слоя земли. Одна из задач центра, максимально, с применением высоких технологий вывести добычу твердой нефти на качественно новый уровень. В целом, согласно программе повышения нефтедобычи до 2030 года, планируется довести добычу до 1,6 млн тонн в год.Отвечая на вопрос журналистов о том, достаточно ли резерва газа на зимний период, эксперты с уверенностью заверили, что в этом году зимой проблем с газом в Узбекистане не будет. Объяснили это основательной заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ).Компания также разрабатывает железно-рудные проекты и химические (сланцевые, калийные, фосфоридные, угольные). По этим направлениям с партнерами из России, Казахстана, Таджикистана ведется совместная работа по проработке определенных концептуальных, стратегических проектов.На обзорной экскурсии по центру наглядно продемонстрировали передовые методы, используемые в лабораториях, ознакомили с процессами создания геолого-гидродинамических месторождений в 3D моделях, деятельностью аналитического и научного департаментов.Всего в центре более 300 высококвалифицированных специалистов, в том числе два десятка приглашенных из ближнего и дальнего зарубежья. Работа с кадровым потенциалом ведется интенсивно, а привлекаемые специалисты и эксперты обучают молодых и перспективных ученых центра.

https://uz.sputniknews.ru/20231108/rossiya-gaz-uzbekistan-postavki-putin-kommentariy-40786825.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан научно-технический центр grdc sanoat energetika guruhi saneg наука технологии нефть газ нефтегазовая отрасль нефтепродукты презентация