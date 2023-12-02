https://uz.sputniknews.ru/20231202/tashkent-kamery-narusheniye-proyezd-avtobusnaya-polosa-41360173.html

В Ташкенте камеры начали фиксировать нарушение проезда по автобусной полосе

В Ташкенте камеры начали фиксировать нарушение проезда по автобусной полосе

В отношении нарушителей будут применяться штрафы

2023-12-02T13:48+0500

2023-12-02T13:48+0500

2023-12-02T13:48+0500

ташкент

камера

видеонаблюдение

штраф

дорога

транспорт

общественный транспорт

автобус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/0f/15190082_0:157:3022:1857_1920x0_80_0_0_757e69e44ae0fcad7b7bea99741b1cc2.jpg

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Ташкенте камеры на дорогах начали фиксировать нарушения, связанные с остановкой и передвижением автомобилей на полосах, предназначенных для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УБДД ГУВД столицы.Отмечается, что в отношении нарушителей в установленном порядке будут применяться штрафы.Какие новые виды штрафов действуют в Узбекистане за некоторые правонарушенияВ Узбекистане увеличили размер штрафов за нарушение санитарно-гигиенических норм

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент камеры нарушение проезд автобусная полоса нарушители