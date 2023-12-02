https://uz.sputniknews.ru/20231202/tashkent-kamery-narusheniye-proyezd-avtobusnaya-polosa-41360173.html
В Ташкенте камеры начали фиксировать нарушение проезда по автобусной полосе
В Ташкенте камеры начали фиксировать нарушение проезда по автобусной полосе
В отношении нарушителей будут применяться штрафы
2023-12-02T13:48+0500
2023-12-02T13:48+0500
2023-12-02T13:48+0500
ташкент
камера
видеонаблюдение
штраф
дорога
транспорт
общественный транспорт
автобус
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Ташкенте камеры на дорогах начали фиксировать нарушения, связанные с остановкой и передвижением автомобилей на полосах, предназначенных для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УБДД ГУВД столицы.Отмечается, что в отношении нарушителей в установленном порядке будут применяться штрафы.Какие новые виды штрафов действуют в Узбекистане за некоторые правонарушенияВ Узбекистане увеличили размер штрафов за нарушение санитарно-гигиенических норм
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ташкент камеры нарушение проезд автобусная полоса нарушители
ташкент камеры нарушение проезд автобусная полоса нарушители
В Ташкенте камеры начали фиксировать нарушение проезда по автобусной полосе
В отношении нарушителей будут применяться штрафы.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.
В Ташкенте камеры на дорогах начали фиксировать нарушения, связанные с остановкой и передвижением автомобилей на полосах, предназначенных для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба
УБДД ГУВД столицы.
Отмечается, что в отношении нарушителей в установленном порядке будут применяться штрафы.