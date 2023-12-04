https://uz.sputniknews.ru/20231204/boytsy-svo-aerolodka-alligator-primeneniye-41384986.html

Бойцы СВО начали применять "водные внедорожники" Alligator

Бойцы СВО начали применять "водные внедорожники" Alligator

Аэролодки Alligator используют для перемещения в труднодоступных местах, мелководью, в межсезонье, везде, куда невозможно добраться ни на какой другой технике

2023-12-04T15:12+0500

2023-12-04T15:12+0500

2023-12-04T16:00+0500

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Военнослужащие РФ на Херсонском направлении начали применять на Днепре "водный внедрожник" - аэролодку Alligator ("Аллигатор"), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одноименной компании-производителя лодок Вячеслава Кочеева. Образец лодки представили на выставке "Вездеходер-2023", проходившей в Москве 1-3 декабря."Есть позитивные отзывы об эксплуатации... Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее. Просто строится лодка по определенному сценарию для возможности размещения, в том числе, на жесткой носовой платформе каких-то ящиков, оборудования", — рассказал Кочеев.По его словам, "водные внедорожники" изначально стали производить в Красноярске для активного отдыха в труднодоступных районах в межсезонье.Бойцы активно пользуются изделием в зоне СВО, "нареканий нет", оно позволяет решать задачи по перемещению в труднодоступных местах, мелководью, в межсезонье, "везде, куда невозможно добраться ни на какой другой технике", отметил Кочеев."И, соответственно, нужны скоростные характеристики, чтобы все это происходило быстро. Вот там эта техника активно используется", — добавил он.Также Кочеев уточнил, что компания производит аэролодки длиной от 5,9 до 7,5 метров, грузоподъемностью от 550 до 1500 килограммов. Максимальная скорость "водных внедорожников" — от 80 до 140 километров в час, в зависимости от комплектации, в них могут поместиться до 12 человек.Лодки также продают на гражданском рынке: "Аллигаторы" предназначаются для спасателей, природоохранных организаций, топливно-энергетических компаний, работающих в труднодоступных регионах, в том числе районах Крайнего Севера.

https://uz.sputniknews.ru/20231204/rossiya-orujiye-protiv-bpla-vsu-ssha-mneniye-41376624.html

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