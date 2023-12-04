https://uz.sputniknews.ru/20231204/rossiya-orujiye-protiv-bpla-vsu-ssha-mneniye-41376624.html
В США рассказали о российском оружии против беспилотников ВСУ
В США рассказали о российском оружии против беспилотников ВСУ
Экс-морпех ВС США: российские "Грады" и "Торнадо-С" уничтожают все
2023-12-04T10:01+0500
2023-12-04T10:01+0500
2023-12-04T11:49+0500
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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Российская армия эффективно использует реактивные системы залпового огня "Град" и "Торнадо-С" против ВСУ, тщетно пытающихся компенсировать недостаток артиллерии дронами, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Берлетика, еще одной проблемой для беспилотников ВСУ стали мощные российские системы РЭБ.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники в России, с чем не может не считаться противник.РСЗО "Торнадо-C" калибра 300 миллиметров используется для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры."Град" — 122-миллиметровая РСЗО, созданная в СССР. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Максимальная дальность стрельбы — до 20 километров. Несмотря на широкую площадь применения этого типа артиллерии, большая часть ракет приходится точно в цель.
https://uz.sputniknews.ru/20231203/ssha-budut-nakachivat-ukrainu-orujiem-do-poslednego--ekspert-41373583.html
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сша россия оружие беспилотники всу
сша россия оружие беспилотники всу
В США рассказали о российском оружии против беспилотников ВСУ
10:01 04.12.2023 (обновлено: 11:49 04.12.2023)
Экс-морпех ВС США: российские "Грады" и "Торнадо-С" уничтожают все.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik.
Российская армия эффективно использует реактивные системы залпового огня "Град" и "Торнадо-С" против ВСУ, тщетно пытающихся компенсировать недостаток артиллерии дронами, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Об этом сообщает РИА Новости.
"У них (русских — прим. ред.) есть РСЗО "Град", выпускающая по заданной местности огромное количество ракет, уничтожая все на этой площади. Также есть РСЗО "Торнадо-С" с управляемыми ракетами. <…> У нее выше дальность поражения, чем у американского HIMARS", — отметил он в эфире своего YouTube-канала.
По словам Берлетика, еще одной проблемой для беспилотников ВСУ стали мощные российские системы РЭБ.
"У России есть серьезные системы радиоэлектронной борьбы, которые не дают украинским FPV-дронам достичь цели", — указал бывший морпех.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники в России, с чем не может не считаться противник.
РСЗО "Торнадо-C" калибра 300 миллиметров используется для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры.
"Град" — 122-миллиметровая РСЗО, созданная в СССР. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Максимальная дальность стрельбы — до 20 километров. Несмотря на широкую площадь применения этого типа артиллерии, большая часть ракет приходится точно в цель.