https://uz.sputniknews.ru/20231204/rossiya-orujiye-protiv-bpla-vsu-ssha-mneniye-41376624.html

В США рассказали о российском оружии против беспилотников ВСУ

В США рассказали о российском оружии против беспилотников ВСУ

Экс-морпех ВС США: российские "Грады" и "Торнадо-С" уничтожают все

2023-12-04T10:01+0500

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Российская армия эффективно использует реактивные системы залпового огня "Град" и "Торнадо-С" против ВСУ, тщетно пытающихся компенсировать недостаток артиллерии дронами, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Берлетика, еще одной проблемой для беспилотников ВСУ стали мощные российские системы РЭБ.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники в России, с чем не может не считаться противник.РСЗО "Торнадо-C" калибра 300 миллиметров используется для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры."Град" — 122-миллиметровая РСЗО, созданная в СССР. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Максимальная дальность стрельбы — до 20 километров. Несмотря на широкую площадь применения этого типа артиллерии, большая часть ракет приходится точно в цель.

https://uz.sputniknews.ru/20231203/ssha-budut-nakachivat-ukrainu-orujiem-do-poslednego--ekspert-41373583.html

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