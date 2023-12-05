https://uz.sputniknews.ru/20231205/eaeu-iran-soglasheniye-zona-svobodnoy-torgovli-41401865.html

ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли

ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли

В настоящее время между Евразийским экономическим союзом и Ираном действует временное преференциальное торговое соглашение, в соответствии с которым пошлины во взаимной торговле снижены или устранены по ограниченной номенклатуре товаров

2023-12-05T15:31+0500

2023-12-05T15:31+0500

2023-12-05T17:12+0500

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. За последние три года торговля между ЕАЭС и Ираном удвоилась, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев на второй международной выставке EURASIA EXPO в Тегеране, сообщается на сайте ЕЭК. Также Слепнев выразил уверенность в том, что "существуют все возможности для повторного удвоения торговли". В заключение он уточнил, что, начиная с октября 2019 года между ЕАЭС и Ираном действует временное преференциальное торговое соглашение, в соответствии с которым пошлины во взаимной торговле снижены или устранены по ограниченной номенклатуре товаров.Напомним, что ранее пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщила, что стоимостной объем взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может вырасти к 2026 году до $100 млрд. По прогнозам уполномоченных органов стран Союза, темпы прироста совокупного ВВП ЕАЭС в 2024-2025 годах составят 2,5% и 2,7% соответственно.Для справки: Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. С мая 2018 года наблюдателем при ЕАЭС является Молдова. В 2020 году статус наблюдателей при интеграционном объединении предоставили Узбекистану и Кубе.

https://uz.sputniknews.ru/20231204/eaeu-strany-razvitiye-statistika-41382591.html

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