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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
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https://uz.sputniknews.ru/20231205/rossiya-voyennyye-ostanovka-proryv-vsu-zaporojye-41395195.html
Российские силы пресекли попытку прорыва ВСУ на Ореховском направлении
Российские силы пресекли попытку прорыва ВСУ на Ореховском направлении
Бойцы мотострелкового полка точными ударами артиллерии поразили бронетехнику и живую силу противника
2023-12-05T11:46+0500
2023-12-05T12:51+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
в мире
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украина
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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Бойцы мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) предотвратили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В российском оборонном ведомстве добавили, что за действиями противника постоянно следят разведчики с помощью БПЛА, они же корректируют огонь артиллерии.На Угледарском направлении мобильные группы комплексов ПТУР и автоматических гранатометов на квадроциклах и багги помогают штурмовым подразделениям группировки войск "Восток". С помощью противотанковых комплексов "Корнет" и гранатометов "Пламя" бойцы 68-го армейского корпуса оказывают эффективную огневую поддержку в районе Новомихайловки и Елизаветовского лесничества.Подобные мобильные группы помогают пехоте избежать потерь и эффективно поражают как бронированные, включая танки, артустановки, бронетранспортеры, так и облегченные, но не менее опасные цели противника.Зачастую российские военные используют в качестве средств передвижения трофейную автомобильную технику ВСУ, на которую устанавливают комплексы ПТУР или автоматические гранатометы АГС-17. На счету таких мобильных групп 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" — десятки пораженных.
https://uz.sputniknews.ru/20231204/boytsy-svo-aerolodka-alligator-primeneniye-41384986.html
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россия бойцы мотострелковый полк попытка прорыв всу ореховское направление
россия бойцы мотострелковый полк попытка прорыв всу ореховское направление

Российские силы пресекли попытку прорыва ВСУ на Ореховском направлении

11:46 05.12.2023 (обновлено: 12:51 05.12.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
/
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Бойцы мотострелкового полка точными ударами артиллерии поразили бронетехнику и живую силу противника.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Бойцы мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) предотвратили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Накануне вечером точными ударами артиллерии полка было нанесено огневое поражение бронетехнике и живой силе противника на подступах к серой зоне при попытке атаки в сторону наших позиций", — заявил офицер полка с позывным Химик.
В российском оборонном ведомстве добавили, что за действиями противника постоянно следят разведчики с помощью БПЛА, они же корректируют огонь артиллерии.
"Благодаря непрерывной боевой работе военнослужащих мотострелкового полка 58-й армии в зоне ответственности подразделения на Ореховском направлении удается пресекать все попытки ВСУ вклиниться в линию обороны российских подразделений с целью ее прорыва", — указали в Минобороны РФ.
На Угледарском направлении мобильные группы комплексов ПТУР и автоматических гранатометов на квадроциклах и багги помогают штурмовым подразделениям группировки войск "Восток". С помощью противотанковых комплексов "Корнет" и гранатометов "Пламя" бойцы 68-го армейского корпуса оказывают эффективную огневую поддержку в районе Новомихайловки и Елизаветовского лесничества.
Подобные мобильные группы помогают пехоте избежать потерь и эффективно поражают как бронированные, включая танки, артустановки, бронетранспортеры, так и облегченные, но не менее опасные цели противника.
Зачастую российские военные используют в качестве средств передвижения трофейную автомобильную технику ВСУ, на которую устанавливают комплексы ПТУР или автоматические гранатометы АГС-17. На счету таких мобильных групп 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" — десятки пораженных.
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