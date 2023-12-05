https://uz.sputniknews.ru/20231205/rossiya-voyennyye-ostanovka-proryv-vsu-zaporojye-41395195.html

Российские силы пресекли попытку прорыва ВСУ на Ореховском направлении

Российские силы пресекли попытку прорыва ВСУ на Ореховском направлении

Бойцы мотострелкового полка точными ударами артиллерии поразили бронетехнику и живую силу противника

2023-12-05T11:46+0500

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Бойцы мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) предотвратили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В российском оборонном ведомстве добавили, что за действиями противника постоянно следят разведчики с помощью БПЛА, они же корректируют огонь артиллерии.На Угледарском направлении мобильные группы комплексов ПТУР и автоматических гранатометов на квадроциклах и багги помогают штурмовым подразделениям группировки войск "Восток". С помощью противотанковых комплексов "Корнет" и гранатометов "Пламя" бойцы 68-го армейского корпуса оказывают эффективную огневую поддержку в районе Новомихайловки и Елизаветовского лесничества.Подобные мобильные группы помогают пехоте избежать потерь и эффективно поражают как бронированные, включая танки, артустановки, бронетранспортеры, так и облегченные, но не менее опасные цели противника.Зачастую российские военные используют в качестве средств передвижения трофейную автомобильную технику ВСУ, на которую устанавливают комплексы ПТУР или автоматические гранатометы АГС-17. На счету таких мобильных групп 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" — десятки пораженных.

https://uz.sputniknews.ru/20231204/boytsy-svo-aerolodka-alligator-primeneniye-41384986.html

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