https://uz.sputniknews.ru/20231206/ministr-finansov-ssha-pomosch-ukrainye-mneniye-41420521.html
CША попали в "ужасную ситуацию" в вопросе помощи Украине
CША попали в "ужасную ситуацию" в вопросе помощи Украине
Глава Минфина Йеллен: Соединенные Штаты будут виновны в проигрыше Киева, если не выделят ему помощь.
2023-12-06T14:30+0500
2023-12-06T14:30+0500
2023-12-06T14:30+0500
в мире
сша
украина
киев
джо байден
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Вашингтон может считать себя ответственным за поражение Украины, если не будет принято решение о выделении Киеву новых средств, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Йеллен, сложившаяся ситуация "ужасная".По мнению главы американского финансового ведомства, союзники США помогают Киеву с большей охотой. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, "у Украины заканчиваются деньги".Как ранее заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни, сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Свое участие в брифинге "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "раздражительная" атмосфера.Джо Байден ранее запросил у конгресса $106 млрд для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами Cенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96% всех средств, выделенных на поддержку Киева. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а Cенат — 8 января.
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в мире, сша, украина, киев, джо байден
в мире, сша, украина, киев, джо байден
CША попали в "ужасную ситуацию" в вопросе помощи Украине
Глава Минфина Йеллен: Соединенные Штаты будут виновны в проигрыше Киева, если не выделят ему помощь.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik
. Вашингтон может считать себя ответственным за поражение Украины, если не будет принято решение о выделении Киеву новых средств, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Йеллен, сложившаяся ситуация "ужасная".
"Это ужасная ситуация, и мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если нам не удастся предоставить это финансирование Украине", — цитирует Йеллен агентство Блумберг.
По мнению главы американского финансового ведомства, союзники США помогают Киеву с большей охотой. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, "у Украины заканчиваются деньги".
Как ранее заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни, сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Свое участие в брифинге "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "раздражительная" атмосфера.
Джо Байден ранее запросил у конгресса $106 млрд для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами Cенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96% всех средств, выделенных на поддержку Киева.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а Cенат — 8 января.