Беспилотная революция в зоне СВО – в фокусе всех армий мира

Российская специальная военная операция на Украине ускорила мировую революцию в области разработки, производства и боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Дроны стремительно изменили войсковую тактику, характер взаимодействия огневых средств на поле боя.

2023-12-06T10:28+0500

2023-12-06T10:28+0500

2023-12-06T10:35+0500

Союзники и противники внимательно изучают новые БПЛА и растущие возможности России. Многие страны, включая США, пытаются сократить технологическое отставание в этой области.Вооруженные силы РФ в ночь на 5 декабря отработали ударными дронами по важным объектам ВСУ в глубоком оперативном тылу. Воздушную тревогу объявляли в большинстве регионов, контролируемых киевским режимом. Несколько "Гераней" поразили командный пункт и позиции средств ПВО на территории Винницкой области, цели к северо-западу от Николаева, "инфраструктурные объекты" в Одесской, Тернопольской и Львовской областях, аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.Ударом российского дрона "Ланцет" с системой автоматического захвата цели сегодня уничтожена передвижная базовая станция связи ВСУ на правом берегу Днепра, неподалеку от села Крынки Херсонской области. За время СВО высокоточными "Ланцетами" с элементами искусственного интеллекта уничтожено около 500 единиц боевой техники противника общей стоимостью более 1 млрд долларов. Включая германские танки Leopard, шведские БМП CV90/40, американские БМП Bradley, гаубицы М777 и САУ М109 Paladin, словацкие САУ Zuzana 2, польские САУ Krab, зенитные ракетные комплексы IRIS-T, Avenger, Stormer HVM, и Krab, РСЗО RM-70, комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и РЛС. Дрон-камикадзе "Ланцет" заслужил статус второго "бога войны" (после артиллерии). Одновременное использование сотен различных беспилотников на 1000-километровой линии фронта – беспрецедентно.Войска РФ эффективно применяют БПЛА всех типов. Растущее количество беспилотников обеспечивает качественный скачок, новый уровень боевого могущества войск – сегодня и на будущее. Россия располагает развитой технологической базой для производства разведывательных, ударных, тактических, оперативных и оперативно-тактических беспилотников. Идет напряженная борьба конструкторских бюро за первенство и заказы Минобороны РФ, это объективно прибавляет могущества российскому ОПК. Утвержденная в июне Правительством РФ Стратегия развития беспилотной авиации определяет оптимистичную перспективу производства ударных и других дронов – ежегодно до 200 тысяч единиц к 2035 году.С другой стороны, укрепляется российская высокотехнологичная система ПВО – в ночь на 5 декабря над Азовским морем и Крымом уничтожены 35 беспилотников ВСУ. С помощью десятков западных "стран-доноров" украинская армия получила и ежесуточно применяет на поле боя до 70 видов дронов, более 20 типов боеприпасов к ним. И все же, в прокси-войне с Россией Пентагон и НАТО переживают беспилотный "кризис" – для борьбы с российскими дронами Западу не хватает технологий, ресурсов, производственных линий и мощностей.Лучшее оружие годаОсновные направления общемирового развития беспилотных технологий и тактики – рост боевого могущества, дальности, скрытности и защищенности летательных аппаратов, прибавление элементов искусственного интеллекта. Американская газета The New York Times считает, что это похоже на научную фантастику: "Стаи роботов-убийц, которые самостоятельно выслеживают цели и способны прилететь, чтобы уничтожить, без какого-либо вмешательства человека". Однако Россия в реальности претендует на мировое лидерство в разработке, производстве и боевом применении ударных дронов с искусственным интеллектом. "Олимпийским чемпионом" и образцом для подражания можно считать российский "Ланцет".Основные особенности "Ланцета" – простота применения в автоматическом режиме, устойчивость к противодействию средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Перед стартом оператор указывает район поиска. Далее дрон самостоятельно находит бронетехнику, ствольную артиллерию, средства ПВО противника, игнорируя "мелочи" вроде пикапов. Рой дронов нового поколения распределяет объекты для атаки в автоматизированном режиме. В составе комплекса имеется модуль разведки, навигации и связи для определения координат по разным источникам (объектам), этим "Ланцет" выгодно отличается от иностранных аналогов, которым нужна спутниковая навигация. Радиус действия – до 70 км.На подлете к цели срабатывает боевая часть, и кумулятивная струя пробивает любую броню. "Ланцеты" могут нести также термобарическую или фугасно-осколочную боевую часть. Украинская (натовская) ПВО практически бессильна – российские дроны-камикадзе изготовлены из композитных материалов, практически невидимых радарами. За счет высокой маневренности новые "Ланцеты" в полете способны имитировать поведение птиц, и запутывают противника. Запуск российского дрона-камикадзе дешевле выстрела высокоточным снарядом. Издание The Economist ранее сообщило, что "Ланцет" стоит менее $50 тысяч, а его цель, к примеру, американская гаубица M777 – $4 млн.Кроме больших БПЛА с ИИ, российские войска эффективно используют компактные дистанционно управляемые FPV-дроны для разведки, корректировки огня артиллерии или уничтожения боевой частью отдельных малых групп и подразделений ВСУ. Украинские FPV-аналоги, как правило, не достигают целей из-за доминирования российских средств радиоэлектронной борьбы. Немецкая Frankfurter Allgemeine отмечает огромную роль БПЛА в современной войне, и признает российское превосходство в разработке, производстве и применении "роя дронов" с ИИ, а также в борьбе с беспилотниками ВСУ и НАТО. Здесь важно подчеркнуть, что лидерство России в БПЛА-строении и боевом применении ударных дронов – не самоцель, а средство достижения целей специальной военной операции, важный элемент принуждения НАТО к миру, и дальнейшего формирования системы равной и неделимой безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

