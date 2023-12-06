https://uz.sputniknews.ru/20231206/sng-strany-protyajennost-avtodorog-statistika-41419906.html

Топ-5 стран СНГ по общей протяженности автодорог

Топ-5 стран СНГ по общей протяженности автодорог

Из стран СНГ по этому показателю лидирует Россия. В тройке лидеров также Беларусь и Казахстан

2023-12-06T13:22+0500

2023-12-06T13:22+0500

2023-12-06T14:00+0500

инфографика

узбекистан

россия

дороги

беларусь

казахстан

азербайджан

молдова

армения

статистика

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По данным статагентства РУз, по состоянию на 1 января 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования в Узбекистане достигла 42,9 тыс. км.По этому показателю республика находится на четвертом месте в СНГ. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в странах Содружества на этот же период составила: 1,6 млн км в России, 104,1 тыс. км в Беларуси, 94,8 тыс. км в Казахстане, 28,3 тыс. км в Азербайджане, 9,5 тыс. км в Молдове и 7,5 тыс. км в Армении.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

россия

беларусь

казахстан

молдова

армения

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топ 5 страны снг общая протяженность автодорог