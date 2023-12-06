Топ-5 стран СНГ по общей протяженности автодорог
13:22 06.12.2023 (обновлено: 14:00 06.12.2023)
Из стран СНГ по этому показателю лидирует Россия. В тройке лидеров также Беларусь и Казахстан.
По данным статагентства РУз, по состоянию на 1 января 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования в Узбекистане достигла 42,9 тыс. км.
По этому показателю республика находится на четвертом месте в СНГ.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в странах Содружества на этот же период составила: 1,6 млн км в России, 104,1 тыс. км в Беларуси, 94,8 тыс. км в Казахстане, 28,3 тыс. км в Азербайджане, 9,5 тыс. км в Молдове и 7,5 тыс. км в Армении.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.