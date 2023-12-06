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https://uz.sputniknews.ru/20231206/sng-strany-protyajennost-avtodorog-statistika-41419906.html
Топ-5 стран СНГ по общей протяженности автодорог
Топ-5 стран СНГ по общей протяженности автодорог
Из стран СНГ по этому показателю лидирует Россия. В тройке лидеров также Беларусь и Казахстан
2023-12-06T13:22+0500
2023-12-06T14:00+0500
инфографика
узбекистан
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дороги
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статистика
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По данным статагентства РУз, по состоянию на 1 января 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования в Узбекистане достигла 42,9 тыс. км.По этому показателю республика находится на четвертом месте в СНГ. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в странах Содружества на этот же период составила: 1,6 млн км в России, 104,1 тыс. км в Беларуси, 94,8 тыс. км в Казахстане, 28,3 тыс. км в Азербайджане, 9,5 тыс. км в Молдове и 7,5 тыс. км в Армении.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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топ 5 страны снг общая протяженность автодорог
топ 5 страны снг общая протяженность автодорог

Топ-5 стран СНГ по общей протяженности автодорог

13:22 06.12.2023 (обновлено: 14:00 06.12.2023)
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Из стран СНГ по этому показателю лидирует Россия. В тройке лидеров также Беларусь и Казахстан.
ТОП-5 стран СНГ по общей длине автомобильных дорог - Sputnik Узбекистан
ТОП-5 стран СНГ по общей длине автомобильных дорог - Sputnik Узбекистан
По данным статагентства РУз, по состоянию на 1 января 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования в Узбекистане достигла 42,9 тыс. км.
По этому показателю республика находится на четвертом месте в СНГ.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в странах Содружества на этот же период составила: 1,6 млн км в России, 104,1 тыс. км в Беларуси, 94,8 тыс. км в Казахстане, 28,3 тыс. км в Азербайджане, 9,5 тыс. км в Молдове и 7,5 тыс. км в Армении.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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