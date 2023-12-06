https://uz.sputniknews.ru/20231206/uzbekistan-belarus-novyy-sort-kartofel-41422311.html
Узбекистан и Беларусь договорились создать новый сорт картофеля
Узбекистан и Беларусь договорились создать новый сорт картофеля
Соответствующий меморандум подписали руководители научных учреждений двух стран
2023-12-06T15:24+0500
2023-12-06T15:24+0500
2023-12-06T16:12+0500
экономика
сельское хозяйство
узбекистан
беларусь
картофель
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Узбекистан и Беларусь договорились вывести новый сорт картофеля, сообщает пресс-служба Минсельхоза.В Самарканде состоялось заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Беларусью, узбекско-белорусский бизнес-форум, а также ряд встреч, направленных на укрепление двустороннего взаимодействия.В частности, перспективы сотрудничества обсудили директор НИИ овощебахчевых культур и картофеля при Минсельхозе Узбекистана Рустам Низомов и руководитель Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.Как отмечалось, с учетом изменения климата возрастает потребность в новых засухоустойчивых высокоурожайных и устойчивых к различным болезням сортов картофеля. Стороны обсудили ряд вопросов, включая селекцию картофеля, технологии его выращивания методом in vitro, проведение исследований в рамках международных совместных проектов, повышение квалификации работников отрасли.Напомним, в текущем году объем выращивания овощей в Узбекистане увеличился на 2,3%.Узбекистанцам бесплатно раздадут 500 тонн семян элитного картофеля
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узбекистан беларусь новый сорт картофеля создание
узбекистан беларусь новый сорт картофеля создание
Узбекистан и Беларусь договорились создать новый сорт картофеля
15:24 06.12.2023 (обновлено: 16:12 06.12.2023)
Соответствующий меморандум подписали руководители научных учреждений двух стран.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik.
Узбекистан и Беларусь договорились вывести новый сорт картофеля, сообщает
пресс-служба Минсельхоза.
В Самарканде состоялось заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Беларусью, узбекско-белорусский бизнес-форум, а также ряд встреч, направленных на укрепление двустороннего взаимодействия.
В частности, перспективы сотрудничества обсудили директор НИИ овощебахчевых культур и картофеля при Минсельхозе Узбекистана Рустам Низомов и руководитель Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.
Как отмечалось, с учетом изменения климата возрастает потребность в новых засухоустойчивых высокоурожайных и устойчивых к различным болезням сортов картофеля.
"Между двумя научными учреждениями подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие картофелеводства и внедрение нового сорта в практику", — говорится в сообщении.
Стороны обсудили ряд вопросов, включая селекцию картофеля, технологии его выращивания методом in vitro, проведение исследований в рамках международных совместных проектов, повышение квалификации работников отрасли.
Напомним, в текущем году объем выращивания овощей в Узбекистане увеличился на 2,3%.