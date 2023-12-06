https://uz.sputniknews.ru/20231206/uzbekistan-belarus-novyy-sort-kartofel-41422311.html

Узбекистан и Беларусь договорились создать новый сорт картофеля

Узбекистан и Беларусь договорились создать новый сорт картофеля

Соответствующий меморандум подписали руководители научных учреждений двух стран

2023-12-06T15:24+0500

2023-12-06T15:24+0500

2023-12-06T16:12+0500

экономика

сельское хозяйство

узбекистан

беларусь

картофель

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Узбекистан и Беларусь договорились вывести новый сорт картофеля, сообщает пресс-служба Минсельхоза.В Самарканде состоялось заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Беларусью, узбекско-белорусский бизнес-форум, а также ряд встреч, направленных на укрепление двустороннего взаимодействия.В частности, перспективы сотрудничества обсудили директор НИИ овощебахчевых культур и картофеля при Минсельхозе Узбекистана Рустам Низомов и руководитель Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.Как отмечалось, с учетом изменения климата возрастает потребность в новых засухоустойчивых высокоурожайных и устойчивых к различным болезням сортов картофеля. Стороны обсудили ряд вопросов, включая селекцию картофеля, технологии его выращивания методом in vitro, проведение исследований в рамках международных совместных проектов, повышение квалификации работников отрасли.Напомним, в текущем году объем выращивания овощей в Узбекистане увеличился на 2,3%.Узбекистанцам бесплатно раздадут 500 тонн семян элитного картофеля

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