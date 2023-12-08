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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231208/rossiya-voyennyye-unichtojeniye-opornik-vsu-kupyansk-41459481.html
Российские огнеметчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Российские огнеметчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Операторы аэроразведки выявили вооруженные группы украинских военнослужащих, а координаты оперативно передали в пункт управления
2023-12-08T13:51+0500
2023-12-08T13:51+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
всу
вооруженные силы
безопасность
украина
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Огнеметчики группировки войск "Запад" помешали украинским военнослужащим оборудовать взводный опорный пункт, уничтожив пехоту, склад с боеприпасами и сам опорный пункт на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Вооруженные группы украинских военнослужащих обнаружили операторы аэроразведки. После того, как их координаты передали в пункт управления, группа огнеметчиков нанесла точные удары по противнику, подобравшись как можно ближе к опорнику ВСУ.В российском оборонном ведомстве добавили, что современный реактивный пехотный мобильный огнемет "Шмель" обладает значительной дальностью стрельбы и огромной мощностью."Шмель" предназначен для уничтожения живой силы противника, которая расположена, прежде всего, в разного рода строениях и защитных сооружениях, выведения из строя автомобильной и легкобронированной техники.
https://uz.sputniknews.ru/20231207/rossiya-vdv-perevoorujeniye-lotos-41438621.html
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россия огнеметчики уничтожение опорный пункт всу купянское направление
россия огнеметчики уничтожение опорный пункт всу купянское направление

Российские огнеметчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

13:51 08.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Операторы аэроразведки выявили вооруженные группы украинских военнослужащих, а координаты оперативно передали в пункт управления.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Огнеметчики группировки войск "Запад" помешали украинским военнослужащим оборудовать взводный опорный пункт, уничтожив пехоту, склад с боеприпасами и сам опорный пункт на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Вооруженные группы украинских военнослужащих обнаружили операторы аэроразведки. После того, как их координаты передали в пункт управления, группа огнеметчиков нанесла точные удары по противнику, подобравшись как можно ближе к опорнику ВСУ.
"По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления. Огнеметчики в составе штурмовой группы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель" уничтожили взводный опорный пункт и склад боеприпасов противника", — рассказал командир танкового взвода с позывным "Охотник".
В российском оборонном ведомстве добавили, что современный реактивный пехотный мобильный огнемет "Шмель" обладает значительной дальностью стрельбы и огромной мощностью.
"Шмель" предназначен для уничтожения живой силы противника, которая расположена, прежде всего, в разного рода строениях и защитных сооружениях, выведения из строя автомобильной и легкобронированной техники.
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