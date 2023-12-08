https://uz.sputniknews.ru/20231208/rossiya-voyennyye-unichtojeniye-opornik-vsu-kupyansk-41459481.html
Российские огнеметчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Российские огнеметчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Операторы аэроразведки выявили вооруженные группы украинских военнослужащих, а координаты оперативно передали в пункт управления
2023-12-08T13:51+0500
2023-12-08T13:51+0500
2023-12-08T13:51+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
всу
вооруженные силы
безопасность
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/08/41459311_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2e23182ca22105db14fd9c49c4ffcb3e.jpg
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Огнеметчики группировки войск "Запад" помешали украинским военнослужащим оборудовать взводный опорный пункт, уничтожив пехоту, склад с боеприпасами и сам опорный пункт на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Вооруженные группы украинских военнослужащих обнаружили операторы аэроразведки. После того, как их координаты передали в пункт управления, группа огнеметчиков нанесла точные удары по противнику, подобравшись как можно ближе к опорнику ВСУ.В российском оборонном ведомстве добавили, что современный реактивный пехотный мобильный огнемет "Шмель" обладает значительной дальностью стрельбы и огромной мощностью."Шмель" предназначен для уничтожения живой силы противника, которая расположена, прежде всего, в разного рода строениях и защитных сооружениях, выведения из строя автомобильной и легкобронированной техники.
https://uz.sputniknews.ru/20231207/rossiya-vdv-perevoorujeniye-lotos-41438621.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/08/41459311_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_476f061cb73150024e02096d5d8341b5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия огнеметчики уничтожение опорный пункт всу купянское направление
россия огнеметчики уничтожение опорный пункт всу купянское направление
Российские огнеметчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Операторы аэроразведки выявили вооруженные группы украинских военнослужащих, а координаты оперативно передали в пункт управления.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik.
Огнеметчики группировки войск "Запад" помешали украинским военнослужащим оборудовать взводный опорный пункт, уничтожив пехоту, склад с боеприпасами и сам опорный пункт на Купянском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
Вооруженные группы украинских военнослужащих обнаружили операторы аэроразведки. После того, как их координаты передали в пункт управления, группа огнеметчиков нанесла точные удары по противнику, подобравшись как можно ближе к опорнику ВСУ.
"По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления. Огнеметчики в составе штурмовой группы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель" уничтожили взводный опорный пункт и склад боеприпасов противника", — рассказал командир танкового взвода с позывным "Охотник".
В российском оборонном ведомстве добавили, что современный реактивный пехотный мобильный огнемет "Шмель" обладает значительной дальностью стрельбы и огромной мощностью.
"Шмель" предназначен для уничтожения живой силы противника, которая расположена, прежде всего, в разного рода строениях и защитных сооружениях, выведения из строя автомобильной и легкобронированной техники.