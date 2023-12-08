https://uz.sputniknews.ru/20231208/rossiya-voyennyye-unichtojeniye-opornik-vsu-kupyansk-41459481.html

Российские огнеметчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Российские огнеметчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Операторы аэроразведки выявили вооруженные группы украинских военнослужащих, а координаты оперативно передали в пункт управления

2023-12-08T13:51+0500

2023-12-08T13:51+0500

2023-12-08T13:51+0500

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Огнеметчики группировки войск "Запад" помешали украинским военнослужащим оборудовать взводный опорный пункт, уничтожив пехоту, склад с боеприпасами и сам опорный пункт на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Вооруженные группы украинских военнослужащих обнаружили операторы аэроразведки. После того, как их координаты передали в пункт управления, группа огнеметчиков нанесла точные удары по противнику, подобравшись как можно ближе к опорнику ВСУ.В российском оборонном ведомстве добавили, что современный реактивный пехотный мобильный огнемет "Шмель" обладает значительной дальностью стрельбы и огромной мощностью."Шмель" предназначен для уничтожения живой силы противника, которая расположена, прежде всего, в разного рода строениях и защитных сооружениях, выведения из строя автомобильной и легкобронированной техники.

https://uz.sputniknews.ru/20231207/rossiya-vdv-perevoorujeniye-lotos-41438621.html

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