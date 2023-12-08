https://uz.sputniknews.ru/20231208/tashkent-aeroport-rekonstrutsiya-ogranicheniya-41457906.html

В Ташкенте начинают реконструкцию международного аэропорта

В Ташкенте начинают реконструкцию международного аэропорта

В связи с этим закрыт въезд на эстакаду и ограничен доступ в зал вылета.

2023-12-08T14:56+0500

2023-12-08T14:56+0500

2023-12-08T14:56+0500

общество

ташкент

аэропорт

реконструкция

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента начинается масштабная реконструкция, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Для подъезда автомобилей и туристических автобусов рядом со стоянкой международного терминала организуют отдельную линию высадки пассажиров, добавили в пресс-службе.Кроме того, из-за реконструкции терминала для провожающих временно ограничат допуск в зал вылета аэропорта.В аэропорту Ташкента после реконструкции открыли взлетно-посадочную полосу.Мирзиёев проверил ход реконструкции аэропорта Ташкента.

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