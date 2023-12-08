https://uz.sputniknews.ru/20231208/tashkent-aeroport-rekonstrutsiya-ogranicheniya-41457906.html
В Ташкенте начинают реконструкцию международного аэропорта
В Ташкенте начинают реконструкцию международного аэропорта
В связи с этим закрыт въезд на эстакаду и ограничен доступ в зал вылета.
2023-12-08T14:56+0500
2023-12-08T14:56+0500
2023-12-08T14:56+0500
общество
ташкент
аэропорт
реконструкция
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента начинается масштабная реконструкция, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Для подъезда автомобилей и туристических автобусов рядом со стоянкой международного терминала организуют отдельную линию высадки пассажиров, добавили в пресс-службе.Кроме того, из-за реконструкции терминала для провожающих временно ограничат допуск в зал вылета аэропорта.В аэропорту Ташкента после реконструкции открыли взлетно-посадочную полосу.Мирзиёев проверил ход реконструкции аэропорта Ташкента.
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ташкент аэропорт реконструкция ограничения
ташкент аэропорт реконструкция ограничения
В Ташкенте начинают реконструкцию международного аэропорта
В связи с этим закрыли въезд на эстакаду и ограничили доступ в зал вылета.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik.
В международном аэропорту Ташкента начинается масштабная реконструкция, сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airports.
"В этой связи въезд на эстакаду в международном аэропорту "Ташкент" будет закрыт с 12:00 часов 8 декабря", — говорится в сообщении.
Для подъезда автомобилей и туристических автобусов рядом со стоянкой международного терминала организуют отдельную линию высадки пассажиров, добавили в пресс-службе.
Кроме того, из-за реконструкции терминала для провожающих временно ограничат допуск в зал вылета аэропорта.