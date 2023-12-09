https://uz.sputniknews.ru/20231209/uzbekistan-ogranicheniye-rabota-gazovyye-zapravki-41472428.html
По всему Узбекистану ограничили работу газовых заправок
По всему Узбекистану ограничили работу газовых заправок
Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции будут работать с 6.00 до 15.00
2023-12-09T10:04+0500
2023-12-09T10:04+0500
2023-12-09T10:30+0500
узбекистан
заправка
автозаправка
газ
население
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. По всему Узбекистану ввели ограничения на работу газовых заправок, сообщает Минэнерго.По данным Минэнерго и "Худудгазътаминот", спрос на природный газ среди населения несколько увеличился в связи с похолоданием. Это, в свою очередь, привело к значительному снижению давления газа.Кроме того, возможно снижение давления газа в период холодов, которые ожидаются в период с 7 по 16 декабря (0 градусов — 8 декабря, -16 градусов — 12 декабря). Данное временное ограничение ввели во всех регионах республики в целях равномерного обеспечения природным газом потребителей и социальных объектов, уточнили в сообщении.Как Узбекистан подготовился к холодамГотовим автомобиль к зиме
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узбекистан ограничение работа газ заправка газовые заправки автомобильные газонаполнительные компрессорные станции
узбекистан ограничение работа газ заправка газовые заправки автомобильные газонаполнительные компрессорные станции
По всему Узбекистану ограничили работу газовых заправок
10:04 09.12.2023 (обновлено: 10:30 09.12.2023)
Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции будут работать с 6.00 до 15.00.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
По всему Узбекистану ввели ограничения на работу газовых заправок, сообщает Минэнерго
.
По данным Минэнерго и "Худудгазътаминот", спрос на природный газ среди населения несколько увеличился в связи с похолоданием. Это, в свою очередь, привело к значительному снижению давления газа.
Кроме того, возможно снижение давления газа в период холодов, которые ожидаются в период с 7 по 16 декабря (0 градусов — 8 декабря, -16 градусов — 12 декабря).
"На основании этого принимаются меры по ограничению времени работы метановых заправок в целях бесперебойного обеспечения населения природным газом. Согласно плану, автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) будут работать с 6.00 до 15.00", — говорится в сообщении.
Данное временное ограничение ввели во всех регионах республики в целях равномерного обеспечения природным газом потребителей и социальных объектов, уточнили в сообщении.