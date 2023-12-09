https://uz.sputniknews.ru/20231209/uzbekistan-ogranicheniye-rabota-gazovyye-zapravki-41472428.html

По всему Узбекистану ограничили работу газовых заправок

По всему Узбекистану ограничили работу газовых заправок

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции будут работать с 6.00 до 15.00

2023-12-09T10:04+0500

2023-12-09T10:04+0500

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узбекистан

заправка

автозаправка

газ

население

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. По всему Узбекистану ввели ограничения на работу газовых заправок, сообщает Минэнерго.По данным Минэнерго и "Худудгазътаминот", спрос на природный газ среди населения несколько увеличился в связи с похолоданием. Это, в свою очередь, привело к значительному снижению давления газа.Кроме того, возможно снижение давления газа в период холодов, которые ожидаются в период с 7 по 16 декабря (0 градусов — 8 декабря, -16 градусов — 12 декабря). Данное временное ограничение ввели во всех регионах республики в целях равномерного обеспечения природным газом потребителей и социальных объектов, уточнили в сообщении.Как Узбекистан подготовился к холодамГотовим автомобиль к зиме

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