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Хорезмские дзюдоисты выиграли чемпионат Узбекистана
Хорезмские дзюдоисты выиграли чемпионат Узбекистана
В последний день чемпионата на пьедестал почета поднялись 20 спортсменов
2023-12-09T14:29+0500
2023-12-09T14:29+0500
узбекистан
дзюдо
чемпионат
победители
хорезм
хорезмская область
спорт
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Дзюдоисты Хорезма выиграли чемпионат Узбекистана, сообщает НОК.В последний день турнира на татами вышли тяжеловесы. В соревнованиях среди мужчин стали известны имена новых чемпионов.По итогам общекомандного зачета Хорезмская область заняла первое место — 3 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей. На втором месте расположилась команда Кашкадарьи, тройку замыкает Сурхандарьинская область. Дзюдоисты, которые поднялись на пьедестал почета в последний день чемпионата:мужчины-90 кг:1. Шахзодхужа Шарипов (Бухара)2. Жалолиддин Курбонмуродов (Кашкадарья)3. Азизбек Авазмуродов (Ташкент)3. Отабек Турабоев (Сурхандарья)-100 кг:1. Эрназар Сарсенбаев (Каракалпакстан)2. Рустам Шорахматов (Сурхандарья)3. Шермухаммад Жандреев (Сурхандарья)3. Мухаммадкадыр Мансуров (Ташкентская область)+100 кг:1. Уткирбек Турабоев (Сурхандарья)2. Исломбек Равшанкулов (Кашкадарья)3. Бекмурод Олтибоев (Сурхандарья)3. Бахром Ражабов (Ташкент)женщины-78 кг:1. Ширинжон Йулдошева (Хорезм)2. Фарангиз Холмуродова (Кашкадарья)3. Филлура Эргашева (Кашкадарья)3. Нодира Йулдошева (Ташкент)+78 кг:1. Фотима Курамбоева (Хорезм)2. Мохларойим Тухтамишева (Ташкент)3. Покизахон Камолиддинова (Ташкент)3. Хосият Машарипова (Хорезм).Юные боксеры Узбекистана завершили ЧМ по боксу с 11 медалямиЧемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Ташкенте — дата
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узбекистан хорезм дзюдоисты дзюдо чемпионат пьедестал почета спортсмены

Хорезмские дзюдоисты выиграли чемпионат Узбекистана

14:29 09.12.2023
© НОК УзбекистанаХорезмские дзюдоисты выиграли чемпионат Узбекистана
Хорезмские дзюдоисты выиграли чемпионат Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2023
© НОК Узбекистана
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В последний день чемпионата на пьедестал почета поднялись 20 спортсменов.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Дзюдоисты Хорезма выиграли чемпионат Узбекистана, сообщает НОК.
В последний день турнира на татами вышли тяжеловесы. В соревнованиях среди мужчин стали известны имена новых чемпионов.
По итогам общекомандного зачета Хорезмская область заняла первое место — 3 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей.
На втором месте расположилась команда Кашкадарьи, тройку замыкает Сурхандарьинская область.
Дзюдоисты, которые поднялись на пьедестал почета в последний день чемпионата:
мужчины
-90 кг:
1. Шахзодхужа Шарипов (Бухара)
2. Жалолиддин Курбонмуродов (Кашкадарья)
3. Азизбек Авазмуродов (Ташкент)
3. Отабек Турабоев (Сурхандарья)
-100 кг:
1. Эрназар Сарсенбаев (Каракалпакстан)
2. Рустам Шорахматов (Сурхандарья)
3. Шермухаммад Жандреев (Сурхандарья)
3. Мухаммадкадыр Мансуров (Ташкентская область)
+100 кг:
1. Уткирбек Турабоев (Сурхандарья)
2. Исломбек Равшанкулов (Кашкадарья)
3. Бекмурод Олтибоев (Сурхандарья)
3. Бахром Ражабов (Ташкент)
женщины
-78 кг:
1. Ширинжон Йулдошева (Хорезм)
2. Фарангиз Холмуродова (Кашкадарья)
3. Филлура Эргашева (Кашкадарья)
3. Нодира Йулдошева (Ташкент)
+78 кг:
1. Фотима Курамбоева (Хорезм)
2. Мохларойим Тухтамишева (Ташкент)
3. Покизахон Камолиддинова (Ташкент)
3. Хосият Машарипова (Хорезм).
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