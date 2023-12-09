Хорезмские дзюдоисты выиграли чемпионат Узбекистана
© НОК УзбекистанаХорезмские дзюдоисты выиграли чемпионат Узбекистана
© НОК Узбекистана
В последний день чемпионата на пьедестал почета поднялись 20 спортсменов.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Дзюдоисты Хорезма выиграли чемпионат Узбекистана, сообщает НОК.
В последний день турнира на татами вышли тяжеловесы. В соревнованиях среди мужчин стали известны имена новых чемпионов.
По итогам общекомандного зачета Хорезмская область заняла первое место — 3 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей.
На втором месте расположилась команда Кашкадарьи, тройку замыкает Сурхандарьинская область.
Дзюдоисты, которые поднялись на пьедестал почета в последний день чемпионата:
мужчины
-90 кг:
1. Шахзодхужа Шарипов (Бухара)
2. Жалолиддин Курбонмуродов (Кашкадарья)
3. Азизбек Авазмуродов (Ташкент)
3. Отабек Турабоев (Сурхандарья)
1. Шахзодхужа Шарипов (Бухара)
2. Жалолиддин Курбонмуродов (Кашкадарья)
3. Азизбек Авазмуродов (Ташкент)
3. Отабек Турабоев (Сурхандарья)
-100 кг:
1. Эрназар Сарсенбаев (Каракалпакстан)
2. Рустам Шорахматов (Сурхандарья)
3. Шермухаммад Жандреев (Сурхандарья)
3. Мухаммадкадыр Мансуров (Ташкентская область)
1. Эрназар Сарсенбаев (Каракалпакстан)
2. Рустам Шорахматов (Сурхандарья)
3. Шермухаммад Жандреев (Сурхандарья)
3. Мухаммадкадыр Мансуров (Ташкентская область)
+100 кг:
1. Уткирбек Турабоев (Сурхандарья)
2. Исломбек Равшанкулов (Кашкадарья)
3. Бекмурод Олтибоев (Сурхандарья)
3. Бахром Ражабов (Ташкент)
1. Уткирбек Турабоев (Сурхандарья)
2. Исломбек Равшанкулов (Кашкадарья)
3. Бекмурод Олтибоев (Сурхандарья)
3. Бахром Ражабов (Ташкент)
женщины
-78 кг:
1. Ширинжон Йулдошева (Хорезм)
2. Фарангиз Холмуродова (Кашкадарья)
3. Филлура Эргашева (Кашкадарья)
3. Нодира Йулдошева (Ташкент)
1. Ширинжон Йулдошева (Хорезм)
2. Фарангиз Холмуродова (Кашкадарья)
3. Филлура Эргашева (Кашкадарья)
3. Нодира Йулдошева (Ташкент)
+78 кг:
1. Фотима Курамбоева (Хорезм)
2. Мохларойим Тухтамишева (Ташкент)
3. Покизахон Камолиддинова (Ташкент)
3. Хосият Машарипова (Хорезм).
1. Фотима Курамбоева (Хорезм)
2. Мохларойим Тухтамишева (Ташкент)
3. Покизахон Камолиддинова (Ташкент)
3. Хосият Машарипова (Хорезм).