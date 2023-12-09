https://uz.sputniknews.ru/20231209/xorezm-dzyudo-pobeda-chempionat-uzbekistan-41475116.html

Хорезмские дзюдоисты выиграли чемпионат Узбекистана

Хорезмские дзюдоисты выиграли чемпионат Узбекистана

В последний день чемпионата на пьедестал почета поднялись 20 спортсменов

2023-12-09T14:29+0500

2023-12-09T14:29+0500

2023-12-09T14:29+0500

узбекистан

дзюдо

чемпионат

победители

хорезм

хорезмская область

спорт

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Дзюдоисты Хорезма выиграли чемпионат Узбекистана, сообщает НОК.В последний день турнира на татами вышли тяжеловесы. В соревнованиях среди мужчин стали известны имена новых чемпионов.По итогам общекомандного зачета Хорезмская область заняла первое место — 3 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей. На втором месте расположилась команда Кашкадарьи, тройку замыкает Сурхандарьинская область. Дзюдоисты, которые поднялись на пьедестал почета в последний день чемпионата:мужчины-90 кг:1. Шахзодхужа Шарипов (Бухара)2. Жалолиддин Курбонмуродов (Кашкадарья)3. Азизбек Авазмуродов (Ташкент)3. Отабек Турабоев (Сурхандарья)-100 кг:1. Эрназар Сарсенбаев (Каракалпакстан)2. Рустам Шорахматов (Сурхандарья)3. Шермухаммад Жандреев (Сурхандарья)3. Мухаммадкадыр Мансуров (Ташкентская область)+100 кг:1. Уткирбек Турабоев (Сурхандарья)2. Исломбек Равшанкулов (Кашкадарья)3. Бекмурод Олтибоев (Сурхандарья)3. Бахром Ражабов (Ташкент)женщины-78 кг:1. Ширинжон Йулдошева (Хорезм)2. Фарангиз Холмуродова (Кашкадарья)3. Филлура Эргашева (Кашкадарья)3. Нодира Йулдошева (Ташкент)+78 кг:1. Фотима Курамбоева (Хорезм)2. Мохларойим Тухтамишева (Ташкент)3. Покизахон Камолиддинова (Ташкент)3. Хосият Машарипова (Хорезм).Юные боксеры Узбекистана завершили ЧМ по боксу с 11 медалямиЧемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Ташкенте — дата

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