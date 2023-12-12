https://uz.sputniknews.ru/20231212/mirziyoyev-akademiya-nauk-yubiley-pozdravleniye-41529490.html
Мы намерены увеличить долю средств, направляемых в сферу науки — Мирзиёев
Мы намерены увеличить долю средств, направляемых в сферу науки — Мирзиёев
Из более 30 тыс. исследователей, занимающихся наукой в Узбекистане, половину составляет молодежь.
2023-12-12T16:46+0500
2023-12-12T16:46+0500
2023-12-12T16:50+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
академия наук узбекистана
ученые
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Узбекистане до 2025 года доля средств, направляемых в сферу науки, в ВВП страны возрастет в 6 раз, а до 2030 года – в 10 раз. Об этом Шавкат Мирзиёев сообщил в поздравлении по случаю 80-летия со дня образования Академии наук Узбекистана.Также в поздравительном послании глава республики напомнил о реформах в системе Академии. В ее составе открыли новые научные организации, количество научных учреждений возросло почти в 1,5 раза. Внедрили порядок их прямого финансирования из Госбюджета.Оплата труда представителей сферы и стипендии докторантов увеличились в 3 раза, гонорары академиков – более чем в 2 раза, внедрена система выплаты надбавки до 60% к окладу научных работников, имеющих ученую степень.Исследователям, осуществляющим деятельность в системе, на льготной основе выделили квартиры, семейных молодых докторантов обеспечили бесплатным жильем.Академия наук Узбекистана активизировала сотрудничество с авторитетными международными организациями и научными центрами развитых государств, в результате масштабы совместных научных исследований расширились в два-три раза.Возобновлен институт стажеров-соискателей, улучшено качество подготовки одаренных молодых исследователей. В настоящее время среди свыше 30 тыс. исследователей, занимающихся наукой в Узбекистане, половину составляет молодежь. В заключение глава республики пообещал и впредь задействовать все необходимые силы и возможности для всесторонней поддержки ученых и исследователей, укрепления материально-технической базы научных учреждений страны.
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мирзиёев поздравление академия наук узбекистан молодежь исследователи
мирзиёев поздравление академия наук узбекистан молодежь исследователи
Мы намерены увеличить долю средств, направляемых в сферу науки — Мирзиёев
16:46 12.12.2023 (обновлено: 16:50 12.12.2023)
Из более 30 тыс. исследователей, занимающихся наукой в Узбекистане, половину составляет молодежь.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
В Узбекистане до 2025 года доля средств, направляемых в сферу науки, в ВВП страны возрастет в 6 раз, а до 2030 года – в 10 раз. Об этом Шавкат Мирзиёев сообщил
в поздравлении по случаю 80-летия со дня образования Академии наук Узбекистана.
"В рамках Стратегии “Узбекистан 2030” мы наметили масштабные меры по созданию современной инфраструктуры для научной и инновационной деятельности, расширению интеграции науки в производство. В частности, до 2025 года мы намерены увеличить долю средств, направляемых в сферу науки, в валовом внутреннем продукте в 6 раз, а до 2030 года – в 10 раз", — отметил он.
Также в поздравительном послании глава республики напомнил о реформах в системе Академии. В ее составе открыли новые научные организации, количество научных учреждений возросло почти в 1,5 раза. Внедрили порядок их прямого финансирования из Госбюджета.
Оплата труда представителей сферы и стипендии докторантов увеличились в 3 раза, гонорары академиков – более чем в 2 раза, внедрена система выплаты надбавки до 60% к окладу научных работников, имеющих ученую степень.
Исследователям, осуществляющим деятельность в системе, на льготной основе выделили квартиры, семейных молодых докторантов обеспечили бесплатным жильем.
Академия наук Узбекистана активизировала сотрудничество с авторитетными международными организациями и научными центрами развитых государств, в результате масштабы совместных научных исследований расширились в два-три раза.
Возобновлен институт стажеров-соискателей, улучшено качество подготовки одаренных молодых исследователей. В настоящее время среди свыше 30 тыс. исследователей, занимающихся наукой в Узбекистане, половину составляет молодежь.
В заключение глава республики пообещал и впредь задействовать все необходимые силы и возможности для всесторонней поддержки ученых и исследователей, укрепления материально-технической базы научных учреждений страны.