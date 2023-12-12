https://uz.sputniknews.ru/20231212/mirziyoyev-akademiya-nauk-yubiley-pozdravleniye-41529490.html

Мы намерены увеличить долю средств, направляемых в сферу науки — Мирзиёев

Мы намерены увеличить долю средств, направляемых в сферу науки — Мирзиёев

Из более 30 тыс. исследователей, занимающихся наукой в Узбекистане, половину составляет молодежь.

2023-12-12T16:46+0500

2023-12-12T16:46+0500

2023-12-12T16:50+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

академия наук узбекистана

ученые

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Узбекистане до 2025 года доля средств, направляемых в сферу науки, в ВВП страны возрастет в 6 раз, а до 2030 года – в 10 раз. Об этом Шавкат Мирзиёев сообщил в поздравлении по случаю 80-летия со дня образования Академии наук Узбекистана.Также в поздравительном послании глава республики напомнил о реформах в системе Академии. В ее составе открыли новые научные организации, количество научных учреждений возросло почти в 1,5 раза. Внедрили порядок их прямого финансирования из Госбюджета.Оплата труда представителей сферы и стипендии докторантов увеличились в 3 раза, гонорары академиков – более чем в 2 раза, внедрена система выплаты надбавки до 60% к окладу научных работников, имеющих ученую степень.Исследователям, осуществляющим деятельность в системе, на льготной основе выделили квартиры, семейных молодых докторантов обеспечили бесплатным жильем.Академия наук Узбекистана активизировала сотрудничество с авторитетными международными организациями и научными центрами развитых государств, в результате масштабы совместных научных исследований расширились в два-три раза.Возобновлен институт стажеров-соискателей, улучшено качество подготовки одаренных молодых исследователей. В настоящее время среди свыше 30 тыс. исследователей, занимающихся наукой в Узбекистане, половину составляет молодежь. В заключение глава республики пообещал и впредь задействовать все необходимые силы и возможности для всесторонней поддержки ученых и исследователей, укрепления материально-технической базы научных учреждений страны.

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