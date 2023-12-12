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https://uz.sputniknews.ru/20231212/rossiya-eksport-pshenitsa-zapret-41524483.html
Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы
Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы
Эта мера призвана обеспечить продовольственную безопасность и поддержать стабильную обстановку с ценами на продукты из твердой пшеницы на внутреннем рынке.
2023-12-12T11:43+0500
2023-12-12T12:22+0500
экономика
россия
запрет
экспорт
пшеница
минсельхоз россии
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Правительство России временно запретило экспортировать твердую пшеницу, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.Нововведение будет действовать по 31 мая 2024 года.В правительстве РФ уточнили, что это решение призвано обеспечить продовольственную безопасность и поддержать стабильную обстановку с ценами на продукты из твердой пшеницы на внутреннем рынке.При этом документ предусматривает ряд исключений. Запрет на экспорт не распространяется на вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, на вывоз зерна из России в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов.В страны ЕАЭС — Армению, Белоруссию, Кыргызстан и Казахстан — твердую пшеницу разрешено поставлять по определенным квотам и при наличии разрешений Минсельхоза РФ.Напомним, что российское ведомство инициировало запрет экспорта твердой пшеницы в начале ноября. В Минсельхозе РФ пояснили, что из-за плохих погодных условий, в большинстве стран-производителей урожай твердой пшеницы в текущем сельхозгоду может сократиться до 20-летнего минимума. С учетом этого, ограничение поставок необходимо, чтобы защитить внутренний рынок и обеспечить потребности отечественных производителей муки и макарон.В свою очередь, отраслевые эксперты заявляли РИА Новости, что предложение временно закрыть экспорт вполне логично, учитывая Доктрину продовольственной безопасности, но это не повлияет на работу крупных поставщиков. Между тем высказывались и опасения из-за паузы в выращивании этой сельхозкультуры — твердые сорта не слишком востребованы на внутреннем рынке. В свою очередь, Минсельхоз РФ сообщал, что посевные площади под твердой пшеницей в текущем сельхозгоду планируют увеличить. ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы — Путин
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россия временный запрет экспорт твердая пшеница обеспечение продовольственная безопасность
россия временный запрет экспорт твердая пшеница обеспечение продовольственная безопасность

Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы

11:43 12.12.2023 (обновлено: 12:22 12.12.2023)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2023
© Sputnik / Илья Наймушин
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Эта мера призвана обеспечить продовольственную безопасность и поддержать стабильную обстановку с ценами на продукты из твердой пшеницы на внутреннем рынке.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Правительство России временно запретило экспортировать твердую пшеницу, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

"В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано", — говорится в документе.

Нововведение будет действовать по 31 мая 2024 года.
В правительстве РФ уточнили, что это решение призвано обеспечить продовольственную безопасность и поддержать стабильную обстановку с ценами на продукты из твердой пшеницы на внутреннем рынке.
При этом документ предусматривает ряд исключений. Запрет на экспорт не распространяется на вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, на вывоз зерна из России в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов.
В страны ЕАЭС — Армению, Белоруссию, Кыргызстан и Казахстан — твердую пшеницу разрешено поставлять по определенным квотам и при наличии разрешений Минсельхоза РФ.
Напомним, что российское ведомство инициировало запрет экспорта твердой пшеницы в начале ноября. В Минсельхозе РФ пояснили, что из-за плохих погодных условий, в большинстве стран-производителей урожай твердой пшеницы в текущем сельхозгоду может сократиться до 20-летнего минимума. С учетом этого, ограничение поставок необходимо, чтобы защитить внутренний рынок и обеспечить потребности отечественных производителей муки и макарон.
В свою очередь, отраслевые эксперты заявляли РИА Новости, что предложение временно закрыть экспорт вполне логично, учитывая Доктрину продовольственной безопасности, но это не повлияет на работу крупных поставщиков. Между тем высказывались и опасения из-за паузы в выращивании этой сельхозкультуры — твердые сорта не слишком востребованы на внутреннем рынке. В свою очередь, Минсельхоз РФ сообщал, что посевные площади под твердой пшеницей в текущем сельхозгоду планируют увеличить.
ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы — Путин
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