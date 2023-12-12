https://uz.sputniknews.ru/20231212/rossiya-migranty-deportatsiya-zamena-shtraf-gosduma-41527846.html
Выдворение мигрантов из России в отдельных случаях могут заменить штрафами
Выдворение мигрантов из России в отдельных случаях могут заменить штрафами
При этом учтут добросовестную уплату налогов иностранным гражданином или лицом без гражданства, наличие у него жилья, род деятельности и другие обстоятельства.
2023-12-12T15:35+0500
2023-12-12T15:35+0500
2023-12-12T17:35+0500
миграция
россия
госдума рф
законопроект
поправки
общество
депортация
штраф
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки об особенностях исполнения наказания в виде выдворения из России, сообщает Интерфакс.Согласно им, суд сможет заменить его на штраф в случае законопослушного поведения мигранта, добросовестного отношения к уплате налогов и наличия у него жилья.В числе обстоятельств, которые будут принимать во внимание, также семейное положение, продолжительность жизни в РФ, род деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства.Если судья с учетом этого придет к выводу, что административное выдворение за пределы РФ "является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания, а также в случае отсутствия государства, готового принять на своей территории лицо без гражданства", мигранту назначат наказание в виде административного штрафа или обязательных работ.Размер штрафа составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а срок обязательных работ — от 150 до 200 часов.Вместе с тем, по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях замена выдворения другими видами наказания не предусмотрена. Речь идет о случаях назначения наказания, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, сменой пола, а также уклонением от выдворения.Поправки одобрили в ходе второго чтения законопроекта, внесенного правительством России в 2017 году.Путин поручил соблюдать этнокультурный баланс в ситуации с мигрантами
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мигранты депортация россия замена штрафы
мигранты депортация россия замена штрафы
Выдворение мигрантов из России в отдельных случаях могут заменить штрафами
15:35 12.12.2023 (обновлено: 17:35 12.12.2023)
При этом учтут добросовестную уплату налогов иностранным гражданином или лицом без гражданства, наличие у него жилья, род деятельности и другие обстоятельства.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik
. Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки об особенностях исполнения наказания в виде выдворения из России, сообщает
Интерфакс.
Согласно им, суд сможет заменить его на штраф в случае законопослушного поведения мигранта, добросовестного отношения к уплате налогов и наличия у него жилья.
В числе обстоятельств, которые будут принимать во внимание, также семейное положение, продолжительность жизни в РФ, род деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства.
Если судья с учетом этого придет к выводу, что административное выдворение за пределы РФ "является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания, а также в случае отсутствия государства, готового принять на своей территории лицо без гражданства", мигранту назначат наказание в виде административного штрафа или обязательных работ.
Размер штрафа составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а срок обязательных работ — от 150 до 200 часов.
Вместе с тем, по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях замена выдворения другими видами наказания не предусмотрена. Речь идет о случаях назначения наказания, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, сменой пола, а также уклонением от выдворения.
Поправки одобрили в ходе второго чтения законопроекта, внесенного правительством России в 2017 году.