https://uz.sputniknews.ru/20231212/rossiya-vsu-krasnyy-liman-41527049.html
ВС России выявили перемещение ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России выявили перемещение ВСУ на Краснолиманском направлении
Благодаря действиям подразделений мотострелковой бригады при поддержке огня артиллерии, в районе Серебрянского лесничества противник потерял около 50 военнослужащих.
2023-12-12T14:20+0500
2023-12-12T14:20+0500
2023-12-12T14:20+0500
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Военнослужащие группировки "Центр" вскрыли перемещение украинской бригады на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.По словам Савчука, авиация группировки нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, а также по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла за сутки на Краснолиманском направлении до 175 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и два автомобиля.
https://uz.sputniknews.ru/20231212/rossiya-vertolet-alligator-svo-41522350.html
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россия всу краснолиманское направление противник потери
россия всу краснолиманское направление противник потери
ВС России выявили перемещение ВСУ на Краснолиманском направлении
Благодаря действиям подразделений мотострелковой бригады при поддержке огня артиллерии противник потерял около 50 военнослужащих в районе Серебрянского лесничества.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
Военнослужащие группировки "Центр" вскрыли перемещение украинской бригады на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
"В районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 63-й механизированной бригады ВСУ. В результате слаженных действий подразделений мотострелковой бригады при поддержке огня артиллерии противник потерял около 50 военнослужащих", — рассказал он.
По словам Савчука, авиация группировки нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, а также по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла за сутки на Краснолиманском направлении до 175 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и два автомобиля.