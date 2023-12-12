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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231212/rossiya-vsu-krasnyy-liman-41527049.html
ВС России выявили перемещение ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России выявили перемещение ВСУ на Краснолиманском направлении
Благодаря действиям подразделений мотострелковой бригады при поддержке огня артиллерии, в районе Серебрянского лесничества противник потерял около 50 военнослужащих.
2023-12-12T14:20+0500
2023-12-12T14:20+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
украина
всу
вооруженные силы
в мире
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Военнослужащие группировки "Центр" вскрыли перемещение украинской бригады на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.По словам Савчука, авиация группировки нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, а также по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла за сутки на Краснолиманском направлении до 175 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и два автомобиля.
https://uz.sputniknews.ru/20231212/rossiya-vertolet-alligator-svo-41522350.html
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россия всу краснолиманское направление противник потери
россия всу краснолиманское направление противник потери

ВС России выявили перемещение ВСУ на Краснолиманском направлении

14:20 12.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
/
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Благодаря действиям подразделений мотострелковой бригады при поддержке огня артиллерии противник потерял около 50 военнослужащих в районе Серебрянского лесничества.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Военнослужащие группировки "Центр" вскрыли перемещение украинской бригады на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
"В районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 63-й механизированной бригады ВСУ. В результате слаженных действий подразделений мотострелковой бригады при поддержке огня артиллерии противник потерял около 50 военнослужащих", — рассказал он.
По словам Савчука, авиация группировки нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, а также по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла за сутки на Краснолиманском направлении до 175 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и два автомобиля.
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