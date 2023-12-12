https://uz.sputniknews.ru/20231212/rossiya-vsu-krasnyy-liman-41527049.html

ВС России выявили перемещение ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России выявили перемещение ВСУ на Краснолиманском направлении

Благодаря действиям подразделений мотострелковой бригады при поддержке огня артиллерии, в районе Серебрянского лесничества противник потерял около 50 военнослужащих.

2023-12-12T14:20+0500

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2023-12-12T14:20+0500

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Военнослужащие группировки "Центр" вскрыли перемещение украинской бригады на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.По словам Савчука, авиация группировки нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, а также по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла за сутки на Краснолиманском направлении до 175 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и два автомобиля.

https://uz.sputniknews.ru/20231212/rossiya-vertolet-alligator-svo-41522350.html

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