https://uz.sputniknews.ru/20231214/uzbekistan-saudovskaya-araviya-aviareysy-uvelicheniye-41550205.html

Узбекистан и Саудовская Аравия увеличат число авиарейсов почти в 2,5 раза

Узбекистан и Саудовская Аравия увеличат число авиарейсов почти в 2,5 раза

В результате будут созданы широкие возможности для паломников из Узбекистана, направляющихся в "Хадж" и "Умра", а также для иностранных туристов, приезжающих в республику для паломнического туризма по программе “Умра плюс”.

2023-12-14T09:33+0500

2023-12-14T09:33+0500

2023-12-14T11:18+0500

узбекистан

саудовская аравия

авиасообщение

общество

экономика

министерство транспорта республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Количество регулярных авиарейсов между городами Узбекистана и Саудовской Аравии планируют увеличить до 70 в неделю, сообщает Минтранс.Такой договоренности достигли в ходе переговоров между делегацией министерства транспорта республики с авиационной администрацией Королевства Саудовской Аравии в рамках мероприятия ICAO “ICAN–2023”.Из Ташкента в города Саудовской Аравии планируют выполнять по 14 рейсов в неделю с каждой стороны, а также из любого города Узбекистана, имеющего международный аэропорт, в любой город Саудовской Аравии, где есть международный аэропорт — по 21 рейсу в неделю с каждой стороны, в общей сложности 35 рейсов.Также в ведомстве добавили, что увеличение регулярных авиарейсов почти в 2,5 раза будет способствовать упорядочению процесса формирования туроператорами и агентами групп паломников, направляющихся в Умру чартерными и транзитными рейсами. Также это послужит взаимосвязанности всех аэропортов Узбекистана с Саудовской Аравией и дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя странами. Зачем туркомпании, организующие Умру, вносят в Фонд безопасного туризма $100 тыс.?Узбекистан и Саудовская Аравия намерены реализовать новые проекты и программы на $11 млрд

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