https://uz.sputniknews.ru/20231127/mirziyoyev-delegatsiya-saudovskaya-araviya-proyekty-41264371.html

Узбекистан и Саудовская Аравия намерены реализовать новые проекты и программы на $11 млрд

Узбекистан и Саудовская Аравия намерены реализовать новые проекты и программы на $11 млрд

Глава Узбекистана обсудил с делегацией Саудовской Аравии проекты развития полномасштабного партнерства

2023-11-27T13:19+0500

2023-11-27T13:19+0500

2023-11-27T14:00+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

делегация

саудовская аравия

политика

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Узбекистан и Саудовская Аравия будут продвигать новые проекты и программы на сумму $11 млрд, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Соответствующей договоренности достигли в ходе встречи Шавката Мирзиёева с делегацией Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Королевства Халидом аль-Фалихом.Руководитель республики отметил динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества в последние годы.В частности, речь шла о росте показателей взаимной торговли и объемах саудовских прямых инвестиций в экономику Узбекистана, прежде всего в сферу "зеленой" энергетики, увеличении частоты прямых авиарейсов.При поддержке Саудовского фонда развития осуществляется ряд социально значимых проектов в области здравоохранения, образования, водоснабжения и других направлениях.Создается совместный фонд расширения экономических возможностей Узбекистана.Стороны отметили важность ускорения реализации крупных энергетических проектов в различных регионах Узбекистана.Особо подчеркивалось плодотворное сотрудничество с компанией "ACWA Power", являющейся крупнейшим инвестором и стратегическим партнером в развитии "зеленой" энергетики в Узбекистане. В настоящее время компанией реализуются проекты стоимостью $7,5 млрд.Мирзиёев приветствовал запуск деятельности современной тепловой электростанции мощностью 1,5 гигаватт в Сырдарьинской области и начало строительства пилотного производства "зеленого водорода" в Ташкентской области.Также состоялась церемония награждения министра Халида аль-Фалиха орденом "Дустлик" за большой вклад и всестороннюю поддержку развития многоплановых и взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и Саудовской Аравией.Арабская компания готова инвестировать в проекты в УзбекистанеУзбекистан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере образования

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