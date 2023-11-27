Узбекистан и Саудовская Аравия намерены реализовать новые проекты и программы на $11 млрд
13:19 27.11.2023 (обновлено: 14:00 27.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана обсудил с делегацией Саудовской Аравии проекты развития полномасштабного партнерства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев обсудил с делегацией Саудовской Аравии развитие полномасштабного партнерства.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Узбекистан и Саудовская Аравия будут продвигать новые проекты и программы на сумму $11 млрд, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Соответствующей договоренности достигли в ходе встречи Шавката Мирзиёева с делегацией Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Королевства Халидом аль-Фалихом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана обсудил с делегацией Саудовской Аравии проекты развития полномасштабного партнерства
Президент Узбекистана обсудил с делегацией Саудовской Аравии проекты развития полномасштабного партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Руководитель республики отметил динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества в последние годы.
В частности, речь шла о росте показателей взаимной торговли и объемах саудовских прямых инвестиций в экономику Узбекистана, прежде всего в сферу "зеленой" энергетики, увеличении частоты прямых авиарейсов.
При поддержке Саудовского фонда развития осуществляется ряд социально значимых проектов в области здравоохранения, образования, водоснабжения и других направлениях.
Создается совместный фонд расширения экономических возможностей Узбекистана.
"В рамках нынешнего визита саудовской делегации подписаны соглашения по реализации взаимовыгодных проектов в области химии, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, IT и развития инфраструктуры на сумму $12 млрд", — говорится в сообщении.
Стороны отметили важность ускорения реализации крупных энергетических проектов в различных регионах Узбекистана.
"Также достигнута договоренность о продвижении новых проектов и программ на общую сумму $11 млрд в области транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства, геологии, ирригации, переработки бытовых отходов, высшего образования, трудовой миграции", — указано в сообщении.
Особо подчеркивалось плодотворное сотрудничество с компанией "ACWA Power", являющейся крупнейшим инвестором и стратегическим партнером в развитии "зеленой" энергетики в Узбекистане. В настоящее время компанией реализуются проекты стоимостью $7,5 млрд.
Мирзиёев приветствовал запуск деятельности современной тепловой электростанции мощностью 1,5 гигаватт в Сырдарьинской области и начало строительства пилотного производства "зеленого водорода" в Ташкентской области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана обсудил с делегацией Саудовской Аравии проекты развития полномасштабного партнерства
Президент Узбекистана обсудил с делегацией Саудовской Аравии проекты развития полномасштабного партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также состоялась церемония награждения министра Халида аль-Фалиха орденом "Дустлик" за большой вклад и всестороннюю поддержку развития многоплановых и взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и Саудовской Аравией.